Robles pide a la ONU que exija a Israel el cese de los ataques en Líbano por la seguridad de los militares españoles

El Gobierno español descarta unirse a operaciones militares en el estrecho de Ormuz y exige el fin de la guerra, calificada como ilegal.

La ministra Margarita Robles contactó con Naciones Unidas para transmitir la necesidad de garantizar la seguridad de la misión de paz FINUL.

España ha pedido a la ONU que exija a Israel el cese de los ataques en Líbano para proteger a los militares españoles desplegados allí.

El Gobierno español ha solicitado a Naciones Unidas que exija a Israel el cese de las agresiones con Hezbolá para garantizar la seguridad de la misión de paz en Líbano, donde actualmente están desplegados 670 militares del Ejército de Tierra.

Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha afirmado que este fin de semana contactó con Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, para discutir la situación de los militares españoles en Líbano.

"Le transmití al secretario general adjunto y al Force Commander de Finul que había que garantizar la seguridad (de la misión) y que efectivamente eso se lo tenían que trasladar a Israel. Sabemos que ese mensaje se ha trasladado", ha asegurado Robles.

"España está firmemente comprometida con Finul y no podemos aceptar lo que está ocurriendo en Líbano, vulnerando también las normas de derecho internacional", ha insistido la ministra.

Actualmente, los militares españoles en Finul se encuentran bunkerizados por cuestiones de seguridad. "El intercambio de cohetes es constante" entre Israel y Hezbolá, ha asegurado el general Antonio Bernal, jefe del contingente.

Durante una videollamada este lunes con Robles, Bernal ha asegurado que el personal allí destacado "está bien y con mucho ánimo", a la vez que ha pedido que la situación vuelva a la calma para que la misión pueda seguir realizando su trabajo como lo han hecho hasta que se inició el conflicto de Irán.

"La situación es de tensión y compleja, en la que Israel y Hezbolá están teniendo un intercambio de agresiones permanente con objetivos que no están claros", ha detallado Bernal.

El general ha subrayado que cada día se suceden acciones aéreas y de artillería con el lanzamiento de hasta 70 proyectiles. "Nadie tiene como objetivo a las Naciones Unidas, pero sí es cierto que estamos en medio de todo ello, con elementos que caen y que nos ponen en peligro", ha explicado.

Por otro lado, en diálogo con la prensa, Robles ha asegurado que el Gobierno español no se plantea sumarse a la operación militar propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener abierto el estrecho de Ormuz.

"Lo que planteamos es la exigencia de que la guerra termine, no tiene ningún sentido. Es una guerra ilegal que está produciendo muchos muertos y, por lo tanto, España nunca va a aceptar cuestiones que sean sucedáneas porque el objetivo tiene que ser que la guerra termine y que termine ya", ha asegurado la titular de Defensa.