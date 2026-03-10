La importancia de los satélites en los conflictos actuales y futuros

En el siglo XXI, el espacio se ha convertido en una dimensión estratégica tan relevante como la tierra, el mar, el aire o el ciberespacio.

Los satélites, que durante décadas fueron símbolos del avance científico y herramientas clave para el desarrollo civil, son hoy piezas centrales en la arquitectura de seguridad y defensa de los Estados.

En los conflictos actuales —y, con mayor probabilidad, en los futuros— su papel no solo es determinante, sino estructural. Entender la importancia de los satélites en la guerra contemporánea implica comprender cómo la superioridad espacial condiciona la capacidad militar, la resiliencia nacional y el equilibrio geopolítico global.

Tradicionalmente, las operaciones militares se organizaban en torno a dominios físicos claramente delimitados. Sin embargo, la creciente dependencia tecnológica ha incorporado el espacio como un dominio transversal que sostiene a todos los demás.

Los satélites no combaten directamente, pero permiten que todo lo demás funcione: orientan misiles, sincronizan comunicaciones, facilitan inteligencia en tiempo real y sostienen la infraestructura digital de las sociedades modernas.

Los satélites se han convertido en infraestructuras críticas en los conflictos actuales, al sostener capacidades esenciales como la inteligencia, las comunicaciones seguras, la navegación y la sincronización de sistemas.

Ninguna fuerza armada moderna puede operar con eficacia sin apoyo espacial: las imágenes satelitales permiten vigilancia persistente y verificación de acontecimientos; los sistemas GNSS hacen posible la precisión en operaciones militares; y las comunicaciones satelitales garantizan el mando y control incluso cuando las infraestructuras terrestres son vulnerables.

El espacio, por tanto, ya no es un dominio auxiliar, sino un habilitador estructural del poder militar y de la resiliencia nacional.

En paralelo, la dimensión estratégica del espacio ha intensificado la competencia entre Estados. La proliferación de capacidades antisatélite, las interferencias electrónicas y los ciberataques dirigidos a sistemas espaciales muestran que los satélites son también objetivos prioritarios.

La aparición de grandes constelaciones en órbita baja ha aumentado la resiliencia mediante arquitecturas distribuidas, pero también ha incrementado la congestión orbital y la complejidad operativa.

En este contexto, la superioridad espacial no depende solo de desplegar más activos, sino de protegerlos y garantizar su funcionamiento en entornos hostiles.

El ojo permanente

Uno de los pilares del uso militar de los satélites es la capacidad de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR). Los satélites de observación, equipados con sensores ópticos, radar de apertura sintética (SAR) e infrarrojos, permiten monitorizar movimientos de tropas, despliegues navales, lanzamientos de misiles y cambios en infraestructuras estratégicas.

En conflictos recientes, la disponibilidad de imágenes satelitales comerciales ha transformado el campo de batalla informativo. No solo los Estados, sino también actores privados y medios de comunicación han tenido acceso a datos que antes estaban reservados a servicios de inteligencia gubernamentales.

La guerra electrónica orientada al espacio se ha convertido en una herramienta habitual para degradar las capacidades del adversario sin recurrir necesariamente a la destrucción física de satélites.

Esta democratización de la información espacial ha incrementado la transparencia, pero también ha añadido una dimensión narrativa a los conflictos: las imágenes satelitales se utilizan para documentar daños, verificar ataques y moldear la opinión pública internacional.

Además, los satélites permiten una vigilancia persistente en zonas remotas o inaccesibles, reduciendo la dependencia de plataformas tripuladas y minimizando riesgos humanos.

En un entorno donde la velocidad de decisión es crucial, la información obtenida desde el espacio proporciona ventaja estratégica y capacidad de anticipación.

Precisión como multiplicador

Los sistemas de navegación por satélite son otro componente esencial en los conflictos modernos. La precisión en el posicionamiento no solo facilita la orientación de tropas, vehículos y buques, sino que permite el uso de municiones guiadas con exactitud milimétrica.

Las llamadas armas de precisión dependen de señales GNSS para alcanzar objetivos específicos minimizando daños colaterales.

La constelación de satélites IRIS² de la Unión Europea. UE

Sin navegación satelital, la eficacia de muchas plataformas militares se reduciría drásticamente. La aviación, los drones, los sistemas de artillería avanzada e incluso la logística dependen de una sincronización precisa.

Además, las señales GNSS son fundamentales para la sincronización temporal de redes eléctricas, sistemas financieros y telecomunicaciones, lo que revela una vulnerabilidad crítica: atacar o interferir estos sistemas puede generar efectos en cascada sobre la infraestructura civil.

En este sentido, los conflictos actuales muestran una creciente proliferación de técnicas de interferencia (jamming) y suplantación (spoofing) de señales GNSS.

Programas en curso de la Agencia Espacial Europea y futuros de la Comisión Europea ayudarán a reforzar la robustez y resiliencia de las señales GNSS, como es el caso del futuro LEOPNT.

Comunicaciones seguras

Las comunicaciones satelitales constituyen el sistema nervioso de las operaciones militares distribuidas. En escenarios donde las infraestructuras terrestres pueden ser destruidas o no existen, los satélites garantizan enlaces seguros y resilientes entre centros de mando, unidades desplegadas y aliados internacionales.

La importancia de este tipo de comunicaciones ha quedado patente en conflictos recientes, donde constelaciones comerciales de órbita baja han proporcionado conectividad rápida y adaptable en zonas de combate.

En los conflictos futuros, es más que previsible que la resiliencia espacial se convierta en un elemento central de la planificación estratégica.

Este fenómeno introduce una variable novedosa: la participación indirecta de actores privados en entornos bélicos, lo que difumina las fronteras tradicionales entre lo civil y lo militar.

Además, las comunicaciones satelitales permiten operaciones conjuntas multinacionales, facilitando la interoperabilidad entre fuerzas aliadas. En un contexto geopolítico marcado por alianzas y coaliciones, la capacidad de compartir información de manera segura y en tiempo real es un multiplicador estratégico.

En este sentido la Comisión Europea ha puesto a funcionar el programa GOVSATCOM Hub, que permite el acceso ordenado e inteligente a capacidades existentes y prepara la futura constelación IRIS2 que dotará a los países miembros de capacidad autónoma y soberana en el entorno de las comunicaciones seguras.

Disuasión y armas antisatélite

La creciente dependencia de los satélites ha impulsado el desarrollo de capacidades antisatélite (ASAT). Estas pueden adoptar diversas formas: misiles de ascenso directo, sistemas coorbitales capaces de aproximarse a otros satélites, armas láser, interferencias electrónicas o ciberataques dirigidos a estaciones terrestres.

El desarrollo de estas capacidades introduce una dinámica de disuasión compleja. Atacar un satélite puede generar desechos espaciales que afecten indiscriminadamente a terceros, incluyendo al propio atacante.

La gestión del tráfico espacial, la mitigación de desechos y la prevención de pruebas destructivas son cuestiones que trascienden el ámbito militar y afectan a la sostenibilidad a largo plazo del entorno orbital.

Además, la atribución de un ataque —especialmente en el ámbito cibernético o electrónico— puede ser difícil, lo que incrementa el riesgo de escaladas ambiguas.

La proliferación de armas antisatélite subraya que el espacio ya no es un entorno exclusivamente pacífico. Sin embargo, la interdependencia global en servicios espaciales genera un equilibrio frágil: destruir infraestructuras espaciales puede tener consecuencias económicas y estratégicas globales.

Constelaciones y resiliencia

Una de las transformaciones más significativas en el ámbito espacial es el auge de grandes constelaciones de satélites en órbita baja. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en pocos satélites grandes y costosos, estas constelaciones distribuyen capacidades en cientos o miles de unidades más pequeñas.

Desde el punto de vista militar, este modelo incrementa la resiliencia. Neutralizar una constelación completa resulta mucho más complejo que destruir un único satélite estratégico. Esta arquitectura distribuida reduce puntos únicos de fallo y complica la planificación de ataques antisatélite.

Europa ya se ha dado cuenta y ha creado a tal efecto los programas ERS (European Resilience from Space) y EOGS (Earth Observation Goubvernamental Services) dependientes de la ESA y la EC.

La redundancia, la capacidad de reconstitución rápida y la integración de sistemas comerciales y militares serán factores determinantes.

Ciberespacio y espacio

Los satélites no solo son vulnerables a ataques físicos; también lo son a amenazas cibernéticas. Los sistemas espaciales dependen de software, redes y estaciones terrestres que pueden ser objeto de intrusión.

Un ataque informático puede interrumpir servicios, manipular datos o incluso tomar el control de un satélite.

La convergencia entre ciberespacio y espacio amplía el espectro de conflicto. La defensa espacial ya no se limita a proteger activos en órbita, sino que incluye la protección de infraestructuras terrestres y redes digitales asociadas.

Esto exige enfoques integrados de seguridad y cooperación entre sectores civiles y militares.

Impacto en la gobernanza

El creciente papel estratégico de los satélites plantea desafíos significativos para la gobernanza internacional. Los tratados espaciales existentes fueron diseñados en un contexto bipolar y no contemplaban la proliferación actual de actores estatales y privados.

La necesidad de normas claras sobre comportamientos responsables en el espacio es cada vez más urgente.

En los conflictos futuros, la ausencia de marcos normativos sólidos podría incrementar la inestabilidad. Por el contrario, acuerdos sobre transparencia, notificación de maniobras y limitación de pruebas ASAT podrían contribuir a reducir riesgos.

Alerta temprana

Más allá del uso directo de los satélites para comunicaciones, navegación o inteligencia, tres ámbitos emergen con fuerza en la dimensión estratégica de los conflictos actuales y futuros: la observación del espacio —conocida como Space Domain Awareness (SDA) o Space Situational Awareness (SSA)—, los sistemas de detección temprana (early warning) y el in-orbit servicing (IOS).

Estos tres pilares configuran la arquitectura de seguridad espacial moderna, al combinar anticipación, protección y sostenibilidad.

La capacidad de vigilar el entorno orbital, identificar comportamientos anómalos y anticipar riesgos de colisión o interferencia resulta esencial para proteger infraestructuras críticas y evitar escaladas involuntarias.

Asimismo, los satélites de alerta temprana, capaces de detectar lanzamientos de misiles y otras amenazas emergentes, proporcionan minutos decisivos para la toma de decisiones estratégicas, reforzando la disuasión y contribuyendo a la estabilidad internacional.

Por último, el desarrollo del IOS introduce una nueva dimensión de resiliencia y sostenibilidad. La posibilidad de inspeccionar, reabastecer, reparar o reconfigurar satélites en órbita permite prolongar su vida útil y mantener capacidades críticas en momentos de crisis.

Sin embargo, estas tecnologías, al ser de doble uso, también plantean desafíos de confianza y gobernanza.Tradicionalmente, los satélites eran activos “desechables”: una vez agotado su combustible o ante una avería crítica, quedaban inoperativos.

El IOS introduce la posibilidad de extender su vida útil mediante reabastecimiento, reparación, actualización de componentes, inspección cercana o incluso reubicación orbital.

Desde una perspectiva de defensa, estas capacidades aportan resiliencia estructural. Un satélite crítico de comunicaciones o de alerta temprana podría ser reabastecido para prolongar su misión en un momento de tensión geopolítica, o reparado tras un fallo técnico que, en otro contexto, habría supuesto su pérdida definitiva.

Asimismo, la capacidad de inspección cercana puede contribuir a verificar daños o anomalías, reforzando la conciencia situacional.

Mirada al futuro

La capacidad de mantener servicios espaciales operativos en entornos hostiles será un indicador clave de fortaleza estratégica. Los Estados que logren integrar eficazmente capacidades espaciales en doctrinas multidominio tendrán ventaja en escenarios complejos.

A medida que el número de actores espaciales aumenta y las tecnologías evolucionan, el papel de los satélites en los conflictos será aún más relevante. La integración de inteligencia artificial en el procesamiento de datos satelitales acelerará la toma de decisiones.

En definitiva, los satélites son hoy infraestructuras críticas que sostienen tanto la seguridad nacional como la estabilidad económica global.

Las plataformas autónomas dependerán cada vez más de enlaces espaciales. Y la competencia entre grandes potencias se proyectará inevitablemente hacia la órbita terrestre y más allá.

Sin embargo, el futuro no está determinado únicamente por la competencia. También existe margen para la cooperación en ámbitos como la gestión del tráfico espacial, la mitigación de desechos y la definición de normas de comportamiento responsable.

En los conflictos actuales, proporcionan información, precisión y conectividad. En los futuros, serán objeto de competencia estratégica directa. Garantizar su resiliencia y promover un uso responsable del espacio no es solo una cuestión militar, sino un imperativo para la seguridad colectiva.

El espacio ya no es un escenario lejano reservado a la exploración científica: es un dominio central del poder contemporáneo. Y en él, los satélites son protagonistas indiscutibles.

***Miguel Ángel Molina es director general adjunto de Sistemas Espaciales de GMV.