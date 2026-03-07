Bombarderos estratégicos B-1 Lancer de EEUU empiezan a usar las bases británicas para misiones "defensivas"

El Reino Unido también ha puesto a disposición la base de Diego García en el océano Índico, aunque no participa formalmente en los ataques contra Irán.

El Ministerio de Defensa británico afirma que estas operaciones son defensivas, destinadas a evitar lanzamientos de misiles iraníes hacia la región del golfo Pérsico.

EEUU ha comenzado a usar bases militares británicas para operaciones contra Irán, incluyendo el aterrizaje de cuatro bombarderos B-1 Lancer en la base RAF de Fairford.

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado que el Ejército de Estados Unidos ha iniciado el uso de bases militares en Reino Unido para sus operaciones contra Irán, tras el aterrizaje en las últimas 12 horas de cuatro bombarderos estratégicos B-1 Lancer en la base RAF de Fairford.

El Ministerio de Defensa aseguró en redes sociales que Estados Unidos utiliza las bases en "operaciones defensivas específicas para evitar que Irán dispare misiles hacia la región" del golfo Pérsico y ponga en riesgo vidas de ciudadanos británicos.

El mariscal del aire Richard Knighton aseguró que estas misiones defensivas comenzarán en los próximos días y no descartó que el Reino Unido pueda participar en ataques más proactivos en el futuro, subrayando que “las campañas y los conflictos evolucionan con el tiempo”.

También indicó que varios cazas Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica sobrevuelan actualmente Jordania, Catar y Chipre para proteger el espacio aéreo.

El primer Rockwell B-1 Lancer, llegó el viernes. Se trata de un avión estratégico supersónico estadounidense que puede transportar hasta 24 misiles de crucero, tras lo cual el sábado aterrizaron al menos otros tres bombarderos.





Además de esa base en Inglaterra, el Gobierno británico puso a disposición de la Fuerza Aérea de Estados Unidos otra base en la isla de Diego García en el océano Índico.



Aunque el Reino Unido no participa formalmente en los ataques de EEUU e Israel contra Irán iniciados el pasado sábado, el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó el 1 de marzo el uso de bases de la RAF para destruir en origen misiles iraníes dirigidos a países donde hubiera intereses y ciudadanos británicos.