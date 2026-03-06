Medio centenar de petroleros fantasma rusos permanecen bloqueados en el estrecho de Ormuz tras el ataque a Irán

SNKA utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para monitorizar en tiempo real el tráfico marítimo y detectar actividades ilegales o evasivas.

La situación amenaza con tensionar el mercado del crudo, disparar los costes de transporte y aumentar los riesgos operacionales y de seguridad.

Alrededor de 20 petroleros están varados y otros 35 no pueden acceder a puertos clave de Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar y Baréin.

El 5% de la flota fantasma de petroleros rusos permanece bloqueada en el estrecho de Ormuz debido a la guerra de Irán.

La guerra de Irán ha repercutido negativamente en toda la industria petrolera y gasista no sólo del golfo Pérsico sino también a nivel internacional. Según datos de la compañía española de ciberinteligencia SNKA, colaboradora de Europol, FBI y CNI, alrededor del 5% de la flota fantasma de petroleros rusos permanece bloqueada en el estrecho de Ormuz.

Este enclave marítimo, por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se ha convertido una vez más en epicentro de la inestabilidad energética global, especialmente desde que Teherán optara por impedir el paso de embarcaciones como respuesta a los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.

Desde SNKA, compañía participada por Lazarus Technology, la decisión del gobierno iraní ha dejado varados a unos 20 petroleros dentro de la zona interior del estrecho y ha imposibilitado que otros 35 accedan a puertos clave de Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar y Baréin.

Esta situación no solo obstaculiza el tráfico marítimo sino que amenaza con tensionar aún más el mercado del crudo y disparar los costes de transporte y seguros marítimos.

Desde un punto de vista estratégico, el bloqueo obligará a la flota rusa a desviar rutas y realizar trasvases ilegales en aguas internacionales, algo que ya viene haciendo desde las sanciones internacionales impuestas contra Moscú tras la invasión a Ucrania, hace ya cuatro años.

Buques en el estrecho de Ormuz SNKA

Estos movimientos incrementan los riesgos operacionales, medioambientales y de seguridad, generando un escenario altamente volátil. Sobre todo, si se tiene en cuenta que estos buques navegan con sus transpondedores desconectados con el fin de eludir las mencionadas sanciones.

Según los analistas de SNKA, en los próximos días podrían detectarse nuevos intentos de evasión mediante operaciones de traspaso nocturno, estrategias comunes en el comercio ilícito de hidrocarburos sancionados.

Tecnología de rastreo

La arquitectura de SNKA permite la monitorización en tiempo real del tráfico marítimo global mediante un sistema que detecta apagones deliberados, desvíos anómalos y patrones de evasión digital, según ha asegurado la empresa a través de un comunicado.

Para ello, combina inteligencia artificial, análisis histórico de trayectorias y modelos de comportamiento marítimo que incluyen flotas pesqueras y recreativas, así como mapas de calor que reflejan actividad ilícita.

Esta capacidad multiplica el alcance de la vigilancia tradicional y convierte señales débiles en alertas operativas accionables, identificando la propiedad real de los buques y los riesgos que representan para la seguridad económica y nacional.

"Podemos ofrecer información instantánea sobre los movimientos y ubicación de flotas que operan en la sombra. Este tipo de datos se ha vuelto crucial para comprender cómo evolucionan las restricciones y decisiones de los países involucrados", ha explicado Jon Palma, director tecnológico de SNKA.

Por su parte, David Crevillén, CEO de la compañía, ha subrayado la relevancia estratégica de la soberanía tecnológica: "En un entorno donde la información es un activo y la dependencia tecnológica una vulnerabilidad, la soberanía operativa ya no es opcional. Nuestra arquitectura integral combina exointeligencia, ciberseguridad y gestión de crisis bajo control 100% español".