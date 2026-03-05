El papel de la Base Aérea de Torrejón en la interceptación del misil de Irán sobre Turquía

La orden de interceptar el misil fue dada por el CAOC a una fragata estadounidense, demostrando la coordinación multinacional de la OTAN.

La batería Patriot española en Adana detectó la amenaza y proporcionó información esencial para la interceptación del misil.

El CAOC de Torrejón coordina el escudo antimisiles de la OTAN en la franja sur de Europa, desde Canarias y Azores hasta Turquía.

El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC) fue clave en la interceptación de un misil balístico iraní sobre Turquía.

La interceptación de un misil sobre Turquía encendió en la tarde de ayer todas las alarmas en la OTAN. Desde Ankara, se informó que la amenaza había sido interceptada por efectivos de la Alianza Atlántica, una tarea en la que el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón tuvo una participación clave.

Conocido por sus siglas en inglés CAOC, se trata de instalaciones esenciales para el escudo antimisiles de la OTAN, más concretamente en la franja sur europea que va desde las islas Canarias y Azores hasta la propia Turquía, manteniéndose siempre por debajo de los Alpes.

En esta extensa región del globo, el CAOC de Torrejón se encarga de gestionar el paraguas antimisiles y antiaéreo, obteniendo un papel clave como enlace entre los sistemas de detección y los efectores destinados a neutralizar las amenazas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado esta misma mañana que "la batería española en Turquía no fue la que derribó el misil, pero sí que dio la información suficiente para que fuera derribado".

Robles hace referencia a la batería Patriot que el Ejército de Tierra tiene desplegada en Adana, al sur del país, que forma igualmente parte del escudo antimisiles de la OTAN que se coordina desde el CAOC de Torrejón.

CAOC de Torrejón OTAN

Al mando del Centro está el teniente general Juan Pablo Sánchez de Lara, que a su vez depende del Cuartel General del Mando Aéreo Aliado (AIRCOM) situado en la Base Aérea de Ramstein (Alemania).

"El Sistema Integrado de Defensa Aérea y de Misiles de la OTAN es nuestra actividad principal aquí en el CAOC", según explicó el teniente general Sánchez de Lara con motivo del décimo aniversario del Centro en 2023.

"Nos sentimos muy orgullosos de esta misión de 24 horas, día tras día, que demuestra una Alianza capaz y creíble que está permanentemente determinada a defender nuestros territorios y a proteger a nuestras poblaciones y a nuestras fuerzas de los riesgos y amenazas aéreas", prosiguió.

Por último, el teniente general apuntó a la demostración de unidad, cohesión y solidaridad que "se han convertido en el alma de la OTAN".

En toda la extensión de cobertura de la OTAN, tan solo existen dos CAOC. El mencionado de Torrejón y otro en la localidad alemana de Uedem, desde donde se controla la parte más septentrional.

Tal y como explicó personal del Ejército del Aire y del Espacio a EL ESPAÑOL, el papel del CAOC es servir como nodo de información y centro de operaciones en el plano aéreo de la OTAN, tanto en la parte de policía aérea como del escudo antimisiles.

De esta forma, el CAOC obtiene en tiempo real la información de todos los radares y sensores dispuestos en su área de control y, cuando se detecta una amenaza, quien da la orden de interceptarla empleando los medios necesarios según su naturaleza.

En el caso del misil iraní, el radar de la batería Patriot española —junto con otros sistemas desplegados en la zona— envió información al CAOC de Torrejón, que posteriormente dio la orden de interceptarlo a una fragata estadounidense que se encontraba en la región.