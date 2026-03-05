Así es la fragata 'Cristóbal Colón' que España enviará a Chipre: el buque "tecnológicamente más avanzado" de la Armada

El buque de aprovisionamiento 'Cantabria' también participará en la misión, suministrando combustible y apoyo logístico durante el tránsito del grupo naval.

La 'Cristóbal Colón' destaca por su sistema de combate Aegis, armamento avanzado y mejoras en sigilo y maniobrabilidad, siendo clave en operaciones internacionales de la OTAN.

El buque, considerado el más avanzado tecnológicamente de la Armada española, se unirá al grupo naval del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y a navíos de la Marina griega.

España enviará la fragata F-105 'Cristóbal Colón' a Chipre para reforzar la defensa aérea y apoyar posibles evacuaciones de civiles en la región.

El Ministerio de Defensa ha confirmado que España desplegará en las proximidades de Chipre la fragata F-105 'Cristóbal Colón' de la Armada para "ofrecer protección y defensa aérea". De esta manera, desde el departamento de Margarita Robles han asegurado que el buque complementará las capacidades de la batería Patriot desplegada en Turquía.

De igual manera, "la fragata más avanzada tecnológicamente" de España también podrá prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto, según ha subrayado Defensa a través de un comunicado.

En los últimos días, la 'Cristóbal Colón' se encontraba en el mar Báltico participando en el ejercicio Steadfast Dart 26 de la OTAN. El pasado viernes, recaló en Dinamarca para apoyar a Navantia en el futuro programa de construcción naval que emprenderá Copenhague.

Este martes, el buque se incorporó al Grupo Naval del portaviones francés 'Charles de Gaulle' para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el Báltico.

Ahora, tras la decisión de París de enviar a su buque insignia al Mediterráneo Oriental para reforzar la defensa de la región, Moncloa ha decidido que la fragata española forme parte de esta nueva misión.

Así es la fragata 'Cristóbal Colón' que España va a enviar a Chipre

Según lo previsto, el conjunto -compuesto también por navíos de la Marina griega- arribará a las costas de Creta el próximo 10 de marzo.

De esta operación participará también el buque de aprovisionamiento 'Cantabria', que suministrará combustible y prestará apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el golfo de Cádiz.

La fragata más moderna

La 'Cristóbal Colón', la quinta y última unidad de la clase Álvaro de Bazán (F-100), es la fragata más avanzada de la Armada. Su diseño combina una alta capacidad de defensa aérea con una notable discreción electromagnética, características que la convierten en un activo esencial dentro de las fuerzas marítimas de reacción rápida de la OTAN.

Con una eslora de 146,7 metros, manga de 18,6 y calado de 4,75, desplaza 6.391 toneladas a plena carga. Su propulsión le permite alcanzar una velocidad máxima de 28,5 nudos y una autonomía de 4.500 millas náuticas navegando a 18 nudos.

En operaciones internacionales embarca, habitualmente, 227 tripulantes, incluyendo un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina. Dispone además de un helicóptero SH-60B Seahawk, preparado para misiones antisubmarinas y antisuperficie.

El buque está equipado con el sistema de combate Aegis, de origen estadounidense. Su radar multifunción AN/SPY-1D permite seguir hasta 90 blancos móviles y detectar aeronaves a más de 500 kilómetros, ajustando su alcance según la firma y altitud del objetivo. Este sistema confiere a la fragata una capacidad de vigilancia y reacción aérea comparable a la de un destructor de EEUU.

Fragata 'Cristóbal Colón' de la Armada Ministerio de Defensa

En el apartado de armamento, la F-105 cuenta con un lanzador vertical Mk-41 de 48 celdas, dos lanzadores cuádruples de misiles Harpoon, dos lanzadores de torpedos Mk-46, y un cañón Mk-45 de 127 mm, capaz de alcanzar blancos a 23 km.

Para reforzar la defensa cercana incorpora dos cañones Mk-38 de 25 mm. Completa su paquete ofensivo y defensivo un conjunto de lanzachaff de contramedidas, sistemas de guerra electrónica Indra Rigel y el sistema acústico antitorpedos AN/SLQ-25A Nixie.

La 'Cristóbal Colón' incluye también diversas mejoras sobre sus predecesoras F-100, como motores Bravo 16V, que aumentan la potencia y reducen el ruido radiado, y un propulsor de proa de 850 kW para facilitar maniobras en puerto.

En el ámbito tecnológico, se han implementado un nuevo radar Aries de vigilancia de superficie, un sistema avanzado de control de guerra electrónica y submarina, así como mejoras en comunicaciones, Mando y Control. También se ha adaptado su hangar y cubierta de vuelo para operar con helicópteros NH90.

Su casco, fabricado en acero de alta resistencia con protección balística, minimiza el eco radar y acústico, reduciendo la probabilidad de detección por submarinos y radares enemigos.