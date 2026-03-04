Las defensas aéreas de la OTAN derriban un misil balístico iraní que se dirigía hacia Turquía

El misil iraní tenía una trayectoria compatible con un posible ataque a la base militar de Incirlik, clave para las operaciones aliadas en la región.

La principal defensa antiaérea en Turquía son baterías Patriot operadas por aliados, incluyendo una unidad española desplegada en la base de Incirlik.

El incidente no causó víctimas ni heridos, y Turquía advirtió que se reserva el derecho de responder a futuras acciones hostiles.

Las defensas aéreas de la OTAN derribaron un misil balístico iraní que se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía tras atravesar Siria e Irak.

Un misil balístico disparado desde Irán y que se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía tras atravesar Siria e Irak ha sido derribado por las defensas antiaéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental, según el Ministro de Defensa turco.

El incidente marca la primera vez que Turquía, miembro de la OTAN y vecino de Irán al noroeste, se ve arrastrada al creciente conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, que ya implica a varios países de la región.

El Ministerio asegura en un comunicado que no ha habido ni víctimas ni heridos en el incidente, añadiendo que Turquía se reserva el derecho de responder a cualquier acción hostil.

Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Mühimmat ile İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/F59bAU7AhW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2026

"Nuestra determinación y capacidad para garantizar la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos se encuentran al más alto nivel".

En el comunicado subrayan que "Turquía defiende la estabilidad y la paz regional", pero que "es capaz de garantizar la seguridad de su territorio y de sus ciudadanos, venga la amenaza de donde venga".

Advertimos a todas las partes que se abstengan de adoptar medidas que puedan provocar una mayor expansión de los conflictos en la región. En este contexto, continuaremos manteniendo consultas con la OTAN y con nuestros otros aliados, señala el comunicado.

Eso sí, el comunicado no menciona el Artículo 4 de la OTAN, que establece que los aliados «se consultarán conjuntamente siempre que, a juicio de cualquiera de ellos, se vea amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad» de un miembro.

La principal defensa antiaérea de la OTAN en Turquía son las baterías de misiles Patriot desplegadas en el país y operadas por aliados (entre ellos, España, que mantiene un contingente con sistema Patriot desde hace años en apoyo a Ankara).

Desde 2015, España refuerza ese escudo con una batería Patriot desplegada en la base de Incirlik, a apenas 8 kilómetros de Adana, pieza clave de la defensa antimisiles en el flanco sur y protección esencial para los cerca de dos millones de civiles de la región.

La base aérea de Incirlik se encuentra a unos 1.050–1.100 kilómetros en línea recta de Teherán, prácticamente en la primera línea del alcance iraní.

El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía, según EFE

Integrada en la misión de apoyo a Turquía, la unidad española —entre 130 y 150 militares— mantiene desplegados medios capaces de interceptar amenazas aéreas y misiles balísticos procedentes de Siria o Irán, apuntalando la defensa de una base clave para las operaciones aliadas en el Mediterráneo oriental.