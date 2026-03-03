Primoco entregará 42 drones 'One 150' a la Guardia Civil para reforzar sus capacidades de vigilancia y control

El contrato consolida el crecimiento de Primoco, que amplía sus instalaciones y refuerza su posición como mayor fabricante europeo de aeronaves no tripuladas de peso medio.

Estos drones están homologados bajo el estándar militar STANAG 4703 de la OTAN y certificados para operar en espacio aéreo civil y militar europeo.

El modelo One 150 destaca por su autonomía de hasta 15 horas, capacidad de carga útil de 20 kg y tecnologías avanzadas como inteligencia artificial para análisis de datos en tiempo real.

La Guardia Civil recibirá 42 drones One 150 de Primoco en un contrato valorado en 4 millones de euros para reforzar la vigilancia y el control en España y sus áreas de responsabilidad.

El fabricante checo Primoco UAV SE ha anunciado su primer gran contrato de 2026 con la Guardia Civil, valorado en 4 millones de euros, que contempla la entrega de 42 aeronaves no tripuladas destinadas a reforzar las capacidades de vigilancia y control del cuerpo en territorio nacional y en sus áreas de responsabilidad exterior.

Los drones pertenecen al modelo One 150, el buque insignia de Primoco, con el que la Benemérita podrá hacer frente a las altas exigencias de autonomía y rendimiento que demanda su tecnología aérea, según destacó la compañía.



Con un peso máximo al despegue de 150 kilogramos, autonomía de entre 10 y 15 horas —según configuración— y capacidad de carga útil de hasta 20 kilogramos, el sistema está diseñado para ejecutar misiones complejas tanto en el ámbito civil como en el de defensa.

Unas características que han permitido el despliegue del avión en los últimos años en docenas de países y en una gran variedad de entornos operativos, desde vuelos sobre ciudades, hasta operaciones en espacios aéreos segregados e, incluso, vuelos internacionales.

Según indica la compañía, gracias a su elevada autonomía y a la integración de sensores avanzados, el One 150 permitirá a la Guardia Civil realizar vigilancia continua sobre extensas rutas marítimas y fronteras terrestres, así como proporcionar apoyo táctico a unidades desplegadas en zonas de difícil acceso.

El sistema incorpora además tecnologías de inteligencia artificial para la detección y análisis de datos en tiempo real.

Uno de los grandes distintivos del dron es su certificación. Es el único UAV de su clase homologado bajo el estándar militar STANAG 4703 de la OTAN, y cuenta además con autorización civil EASA LUC SAIL III, según la metodología SORA 2.5, y con certificado de aeronavegabilidad del Anexo II de la OACI.

Estas acreditaciones garantizan su operación segura e integración plena tanto en el espacio aéreo civil como militar europeo.

Continuidad tras un ejercicio récord

El contrato consolida la senda de crecimiento iniciada en 2025, año en el que Primoco aseguró pedidos por valor de 1.060 millones de coronas checas.

Paralelamente, la compañía avanza en la ampliación de sus instalaciones en el aeropuerto-fábrica de Písek-Krašovice, donde construye un nuevo hangar y centros de formación.

Asimismo, a finales de 2025 la empresa solicitó permiso para levantar una nueva nave de producción en la zona industrial de Písek, que permitirá elevar la capacidad máxima de fabricación hasta 300 aeronaves no tripuladas anuales.

Con esta adjudicación, Primoco refuerza su posición como el mayor fabricante europeo de aeronaves no tripuladas de peso medio y amplía su presencia en el mercado del sur de Europa, en un contexto de creciente inversión en capacidades tecnológicas de vigilancia, control fronterizo y operaciones ISR.