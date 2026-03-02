Montero afirma que no hay "ningún movimiento" en las bases de Morón y Rota ni refuerzo de la seguridad en ellas

Las claves nuevo Generado con IA Las bases de Morón y Rota no registran movimientos ni refuerzos de seguridad relacionados con la escalada de tensión en el Golfo Pérsico. El Gobierno español no ha recibido ninguna comunicación de la embajada de EEUU sobre un posible refuerzo de seguridad en estas bases. La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que no se ha prestado ningún tipo de asistencia desde Morón y Rota en la operación estadounidense e israelí. España mantiene contacto permanente con los 30.000 ciudadanos españoles en la zona afectada y defiende la legalidad internacional ante la ofensiva en Irán.

Las bases de Morón y Rota, ambas en Andalucía, no están registrando movimientos relacionados con la escalada de tensión en el Golfo Pérsico.

Lo asegura la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad respecto a esa presunta utilización de las bases. En ningún momento se ha activado ninguna cuestión de este tipo", ha sostenido durante una visita en la provincia de Sevilla.

Desde allí también ha negado que el Gobierno haya recibido comunicación por parte de la embajada de EEUU con respecto a un refuerzo de la seguridad en estas bases.

"En este momento las bases norteamericanas que puedan tener un mayor refuerzo por parte de EEUU de la seguridad son las próximas a la zona. Esta parte no está próxima a la zona y por tanto no hay ningún movimiento", ha zanjado.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado desde Granada que no se ha dado "ningún tipo de asistencia" desde Morón y Rota en esta operación.

"Entendemos que el convenio (con EEUU para el uso de las bases) tiene que operar dentro del marco de legalidad internacional", ha dicho, y en esta ocasión el despliegue de EEUU e Israel ha sido "unilateral" y "sin apoyo de resolución internacional" alguna.

Al margen de estos mensajes, Montero sí ha insistido en que hay permanente contacto con la numerosa comunidad española en ese área afectada por la operación contra Irán, donde unos 30.000 ciudadanos están "monitorizados".

La posición de España

Montero ha querido además defender la posición de España ante la escalada de la tensión en la zona, que diverge de la expresada por Reino Unido, Francia y Alemania, que la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán.

"España ha demostrado durante todos estos años estar en el lado correcto de la historia", ha subrayado.

"El orden internacional hay que preservarlo, y la integridad territorial de los países", ha apostillado antes de agregar que no se puede imponer la voluntad del más fuerte.