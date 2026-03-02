El Ministerio de Defensa crea dos nuevas Subdirecciones Generales dependientes de la DGAM y del CESTIC

Estas nuevas subdirecciones buscan reforzar la planificación, la supervisión y el control de los recursos, además de responder a la mayor complejidad técnica y volumen de actividad en defensa y ciberseguridad.

El CESTIC contará con la nueva Subdirección General de Contratación TIC, especializada en la gestión y contratación de programas de tecnologías de la información y comunicaciones.

La Subdirección General de Gestión Económica de Programas se encargará de la gestión económica y contractual de los programas de modernización y sostenimiento de armamento y material.

El Ministerio de Defensa ha creado dos nuevas Subdirecciones Generales, una dependiente de la DGAM y otra del CESTIC, para gestionar el aumento de carga de trabajo por los Programas Especiales de Modernización.

Los 31 Programas Especiales de Modernización y el resto de medidas recogidas dentro del Plan Industrial y Tecnológico aprobado por el Gobierno en abril de 2025 han supuesto un importante incremento de la carga de trabajo dentro del Ministerio de Defensa.

La Dirección General de Armamento y Material (DGAM), como encargada de gestionar las nuevas adquisiciones y proyectos en marcha, contará con una nueva Subdirección General con el objetivo de absorber todos los trámites.

"La magnitud, naturaleza y singularidad de estos programas, orientados a la modernización de las Fuerzas Armadas y al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de seguridad y defensa, hacen necesario dotar a su gestión económico-financiera y contractual de un tratamiento específico y diferenciado", según recoge en el BOE el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Con este planteamiento sobre la mesa, el objetivo de la Subdirección General dependiente de la DGAM es reforzar los mecanismos de planificación, supervisión y control de su ejecución.

"Esto no supone solo un cambio administrativo; es una decisión estratégica para garantizar la eficiencia operativa y la transparencia institucional", afirman.

De esta forma, se ha creado la Subdirección General de Gestión Económica de Programas, un órgano que estará especializado en la gestión económica y contractual de los Programas Especiales de Modernización, de los programas derivados del Plan Industrial y Tecnológico y de aquellos programas de obtención, modernización y sostenimiento común de armamento y material.

"Con el fin de garantizar una adecuada distribución funcional y una mayor especialización de las tareas de contratación, se procede a diferenciar estas funciones de las relativas a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación y de las iniciativas europeas, que continuarán siendo gestionadas por la actual Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material".

CESTIC

La "evolución constante de las capacidades de protección de la información" o el "aumento de la complejidad técnica de los sistemas de información y telecomunicaciones", entre otras cuestiones, han supuesto un "aumento significativo de las necesidades de planificación, gestión y control de los recursos económicos asociados" por parte del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC).

El CESTIC, como Dirección General dependiente de la Secretaría de Estado de la Defensa, es el organismo que ha estado gestionando todo este ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Ministerio de Margarita Robles.

A todo lo anterior se suma la necesidad de "alineamiento" con otros organismos nacionales e internacionales creados en los ámbitos de la ciberseguridad y la necesidad de potenciar la estructura orgánica dentro del CESTIC para "hacer frente a los retos presentes y futuros en materia de sistemas de información y telecomunicaciones".

El segundo órgano oficializado a través del BOE es la Subdirección General de Contratación TIC, que se encargará de la gestión económico-administrativa y las tareas de contratación que permitan un tratamiento especializado, homogéneo y coordinado de los procedimientos de contratación asociados a los programas TIC (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones).

Hasta ahora, la rama TIC había estado fundamentalmente gestionada por el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), una Dirección General dependiente directamente del Ministerio de Defensa.

Tal y como explican desde el Ministerio para la Transformación Digital, la creación de las dos Subdirecciones es "imprescindible" para "atender ámbitos de actuación que, por su naturaleza, volumen de actividad y complejidad técnica, no pueden ser adecuadamente gestionados mediante las estructuras actualmente existentes".