Así será 'El Invencible', el nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear anunciado por Macron

Tendrá 150 metros de eslora, más de 15.000 toneladas, tecnología avanzada de sigilo y sensores, y permanecerá operativo hasta 2090.

'El Invencible' estará armado con 16 misiles M51 de última generación, podrá atacar objetivos a 9.000 km y reemplazará a la actual clase Le Triomphant.

El submarino será parte de una nueva generación de SSBN (SNLE 3G), con cuatro unidades previstas, la primera operativa en 2036 y la última en 2050.

Francia ha anunciado el desarrollo de 'El Invencible', un nuevo submarino nuclear con capacidad para misiles balísticos intercontinentales.

“El Invencible” es el nombre elegido por Francia para su nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que dará nombre a toda una clase de tercera generación de SSBN (SNLE 3G), compuesta por cuatro unidades.

Concebido para proyectar la disuasión estratégica francesa a gran distancia, podrá batir objetivos situados a hasta 9.000 kilómetros.

Así lo ha afirmado el presidente francés, Emmanuel Macron, en un discurso en la base de submarinos nucleares de Bretaña, donde operan los cuatro lanzamisiles balísticos de la clase Le Triomphant, único vector nuclear de un país miembro de la Unión Europea.

El nuevo submarino, que será botado en 2036, estará armado con 16 misiles balísticos intercontinentales M51 de última generación, en su variante M51.3 primero y M51.4 más adelante, cada uno con ojivas múltiples independientes.

La construcción del primero de los SNLE 3G comenzó en marzo de 2024 en los astilleros de Naval Group en Cherburgo.

El sumergible, del que se construirán hasta cuatro unidades, está siendo desarrollado por la empresa Naval Group, propiedad al 64% del Estado francés, y se convertirá en la principal arma de disuasión europea contra la amenaza nuclear de Rusia y China.

La entrada en servicio del primer submarino está prevista para 2036 y la del cuarto y último, para 2050, y se espera que permanezcan operativos hasta 2090.

Contará con unos 150 metros de eslora, más de 15.000 toneladas en inmersión y una planta de propulsión nuclear optimizada para reducir la firma acústica.

Además, incorporará nueva electrónica de combate, sensores de muy baja frecuencia como el sistema ALICIA, y mejoras en mando‑control que buscan garantizar la capacidad de segundo golpe de París frente a defensas antimisil cada vez más avanzadas.

Sustitutos del Le Triomphant

Los futuros sumergibles del programa SNLE 3G reemplazarán a las actuales unidades de la clase Le Triomphant, que Francia despliega desde 1997 y se retirarán alrededor de 2036, cuando entren en funcionamiento los de la clase L’Invincible.

Los nuevos submarinos, según anunció la compañía desarrolladora, serán más grandes, potentes y “extremadamente discretos” en comparación a sus predecesores, lo que los convertirá en “invulnerables” ante el enemigo.

Asimismo, los nuevos submarinos serán más sigilosos y contarán con sensores de última generación. Se prevé que sean algo más largos y de mayor desplazamiento que la clase Le Triomphant, con un blindaje acústico y magnético mejorado para reducir al mínimo su huella frente a los sistemas de detección.

El nuevo SNLE 3G también incorporará una popa en forma de X, un diseño ya probado en los submarinos de ataque de la clase Barracuda. Estará propulsado por el mismo reactor nuclear K15 que equipa a esa clase de submarinos.