Indra exhibe en el Mobile el desarrollo de un satélite de comunicaciones cuánticas liderado por Hispasat

La tecnología facilitará comunicaciones ultra seguras para gobiernos y organizaciones estratégicas, superando las limitaciones de las redes terrestres y permitiendo la detección inmediata de intentos de interceptación.

Hispasat lidera un consorcio de 19 entidades para anticiparse a los retos de la era post-cuántica y coordina el desarrollo del primer sistema mundial QKD-GEO de distribución cuántica de claves vía satélite geoestacionario.

El proyecto busca consolidar a Indra como referente en sistemas espaciales de seguridad y comunicaciones, integrando toda la cadena de valor desde el diseño hasta la explotación del satélite.

Indra Space ha presentado en el Mobile World Congress el desarrollo de un satélite de comunicaciones cuánticas en colaboración con Hispasat, reforzando el liderazgo tecnológico español en Europa.

Indra Space ha presentado en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona un avance estratégico en el ámbito aeroespacial europeo: el desarrollo, junto a Hispasat, de un satélite de comunicaciones cuánticas que refuerza el liderazgo tecnológico español dentro de la Unión Europea.

Con este proyecto, la compañía busca consolidar su papel como referente en la nueva generación de sistemas espaciales de seguridad y comunicaciones, combinando innovación y soberanía tecnológica.

Indra se ha convertido en la primera empresa europea capaz de integrar toda la cadena de valor del sector espacial, desde el diseño y construcción del satélite hasta su operación y explotación.

Esta capacidad end-to-end le permite adaptarse de forma ágil a las necesidades de sus clientes y ofrecer soluciones seguras en entornos críticos, tanto civiles como militares. De este modo, la compañía contribuye activamente al desarrollo de un ecosistema espacial soberano para Europa y al refuerzo de las capacidades estratégicas de la UE.

Una de las claves de este posicionamiento es la integración plena de Hispasat dentro del grupo Indra. Esta alianza fortalece la presencia de la empresa en IRIS², el ambicioso programa impulsado por la Comisión Europea que busca garantizar las comunicaciones seguras y la autonomía digital de los Estados miembros.

Con una inversión superior a los 10.000 millones de euros, IRIS² prevé el despliegue de una constelación de 290 satélites en órbitas baja y media que proporcionará conectividad 5G segura y resiliente a toda Europa.

Hispasat, además, lidera los avances en el campo de las comunicaciones cuánticas espaciales. En este contexto, coordina un consorcio de 19 empresas e instituciones españolas que trabajan para anticiparse al impacto que tendrán los futuros ordenadores cuánticos en los sistemas de cifrado actuales.

Estos nuevos equipos serán capaces de romper en segundos los algoritmos de encriptación tradicionales, lo que hace imprescindible el desarrollo de tecnologías que garanticen la seguridad de las comunicaciones en la era post-cuántica.

El proyecto QKD-GEO, impulsado por Hispasat, representa un hito mundial al desarrollar el primer sistema de distribución cuántica de claves (QKD, por sus siglas en inglés) a través de un satélite geoestacionario.

Esta tecnología permitirá proteger las comunicaciones de gobiernos, infraestructuras críticas y organizaciones estratégicas, garantizando la detección inmediata de cualquier intento de interceptación gracias a las propiedades cuánticas de los fotones empleados.

Actualmente, las redes terrestres basadas en fibra óptica no permiten la comunicación cuántica más allá de los 100 kilómetros, lo que convierte esta vía de transmisión satelital en una revolución tecnológica indispensable.

Paralelamente, Hispasat lidera también el proyecto Q-Design, el primero a nivel mundial que combinará la distribución cuántica de claves mediante satélites geoestacionarios, satélites de órbita baja e infraestructuras terrestres.

Este enfoque híbrido permitirá a los usuarios intercambiar claves de forma totalmente segura utilizando el canal más adecuado según las condiciones de cada operación.