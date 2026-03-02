Amper entrega a Navantia los dos reactores catalíticos para el sistema AIP de los submarinos S-83 y S-84

El proyecto de Amper refuerza la soberanía tecnológica nacional y consolida su papel como proveedor clave en el sector naval avanzado.

La tecnología permite la eliminación controlada de monóxido de carbono e hidrógeno, garantizando aire respirable a bordo.

Estos reactores son esenciales para la revitalización de la atmósfera y aumentan la autonomía en inmersión de los submarinos.

Amper ha entregado a Navantia los reactores catalíticos para el sistema AIP de los submarinos S-83 y S-84.

La construcción de los próximos submarinos clase S-80 continúa avanzando. El último hito en este proceso lo ha protagonizado la compañía Amper que, a través de su filial de ingeniería Proes-OSL Iberia, ha entregado los reactores catalíticos de monóxido de carbono e hidrógeno.

Este sistema, según explican, está destinado a las unidades S-83 'Cosme García' y S-84 'Mateo García de los Reyes', los primeros en integrar de serie el sistema AIP.

Los reactores catalíticos forman parte del sistema de revitalización de la atmósfera, un elemento clave para el incremento de la autonomía en inmersión de estos submarinos.

Estos sistemas "han recibido la certificación oficial por parte de Navantia y su felicitación por el trabajo realizado en este proyecto, que comenzó en el año 2022", tal y como refleja una nota.

La tecnología de combustión catalítica integrada dentro de estos sistemas de Amper permite la eliminación controlada del monóxido de carbono y del hidrógeno en el compartimento AIP, "garantizando la depuración y el aire respirable".

El proyecto ha abarcado la ingeniería de diseño, los cálculos estructurales y la validación mecánica del equipo, la fabricación bajo estándares OTAN, el suministro del catalizador y la ejecución de ensayos técnicos y verificaciones funcionales.

Con todo ello, han consolidado "una solución tecnológica plenamente integrada en el ecosistema industrial del programa".

Esta actuación se integra dentro de la contribución global de Amper al programa S-80, considerado uno de los desarrollos tecnológicos más exigentes de la ingeniería naval española.

"Con la integración de sus capacidades, Amper consolida su posicionamiento como proveedor de referencia en sistemas tecnológicos embarcados para plataformas navales avanzadas y refuerza su papel dentro de la base industrial y tecnológica de defensa en España", aseguran.

Asimismo, también apuntan a una contribución activa al "fortalecimiento de la soberanía tecnológica nacional y al éxito de programas estratégicos para la Defensa y la Seguridad Nacional".

En cuanto al programa S-80, la segunda unidad de la serie (S-82 'Narciso Monturiol') se botó el pasado mes de octubre y tiene previsto entregarse a la Armada a finales de este mismo año.

Asimismo, tras las dos primeras unidades, el S-83 tiene prevista la entrega a principios de 2029 y el S-84 para el año 2030, todo ello si no hay retrasos.