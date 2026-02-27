Sateliot gana el premio Future Unicorn de 'Digitaleurope' por su tecnología de uso dual

El reconocimiento consolida a Sateliot como actor estratégico en la soberanía digital y espacial europea, en un contexto de creciente necesidad de innovaciones propias.

La tecnología de Sateliot es clave para la defensa y emergencias, ya que ofrece conectividad 5G independiente de infraestructuras terrestres en situaciones críticas.

La empresa destaca por desplegar la primera constelación europea de satélites 5G en órbita baja, permitiendo conectar dispositivos IoT y móviles directamente desde el espacio.

Sateliot ha recibido el Dual-Use Technology Award en los premios Future Unicorn de Digitaleurope, reconociendo su potencial de crecimiento y aportación a la soberanía europea.

La empresa española Sateliot ha sido distinguida con el Dual-Use Technology Award, en el marco de los premios Future Unicorn que concede Digitaleurope la principal patronal europea de la industria digital.

El galardón, otorgado en colaboración con el Ministerio de Defensa de Ucrania, reconoce a compañías con potencial de crecimiento exponencial y con tecnologías estratégicas para la soberanía y la resiliencia europea.

Seleccionadas por un jurado de alto nivel integrado por inversores, responsables políticos y líderes empresariales, las empresas premiadas este año confirman el papel de Europa como hogar de scale-ups capaces de redefinir la economía y la seguridad digital mediante innovaciones disruptivas y un rápido crecimiento.

Sateliot fue elegida entre cuatro finalistas —dos compañías ucranianas, una nórdica y la propia firma española— en la segunda edición del reconocimiento específico a tecnologías de uso dual (civil y defensa).

“En la ceremonia celebrada ayer en Bruselas nos dieron el premio y estamos súper contentos, porque es un reconocimiento espectacular”, aseguró a El ESPAÑOL Jaume Sanpera, consejero delegado y cofundador de Sateliot.

El empresario destacó además la relevancia del contexto europeo: “En Europa es fundamental hacerse oír, porque muchas decisiones que afectan a nuestra vida diaria se toman aquí”.

En el acto estuvieron presentes destacadas autoridades europeas, entre ellas la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, además de representantes institucionales y empresariales de primer nivel.

Tecnología 5G desde el espacio

El premio Future Unicorn distingue a compañías con capacidad de crecimiento acelerado. En el caso de Sateliot, el reconocimiento llega en plena fase de expansión. “El año pasado, en 2025, duplicamos plantilla y este año volveremos a duplicarla”, destacó su CEO.

La empresa está desplegando la primera constelación de satélites en órbita baja (LEO) que opera bajo el estándar 5G.

Recreación de la constelación de satélites de Sateliot Cedida

Sateliot fue la primera compañía del mundo en conectar un dispositivo 5G de Internet de las Cosas (IoT) desde el espacio y recientemente ha logrado conectar, en entorno de laboratorio, un dispositivo 5G New Radio directamente a un teléfono móvil, lo que permitirá transmitir vídeo, audio y datos en tiempo real desde cualquier punto del planeta.

“Tenemos una tecnología que no tiene nadie más en 5G IoT. Fuimos los primeros del mundo en conectar un dispositivo 5G desde el espacio y ahora hemos vuelto a ser los primeros en conectar un dispositivo 5G New Radio, ya directo a un móvil, para poder dar vídeo, audio y datos en tiempo real en cualquier parte del mundo”, explicó Sanpera.

Impacto estratégico para la defensa y las emergencias

El jurado valoró especialmente el carácter estratégico de la tecnología en el actual contexto geopolítico. “Había otras tres grandes compañías espectaculares. ¿Por qué escogieron Sateliot? Porque en este momento es lo que más necesita Europa. Es imprescindible para tener una Europa soberana y poder decidir qué conectamos, qué desconectamos, cuándo damos servicio y cuándo no lo damos”, afirmó el directivo de Sateliot.

La constelación que diseña la compañía permitirá ofrecer conectividad 5G y servicios de posicionamiento directamente desde el espacio, sin depender exclusivamente de infraestructuras terrestres.

Esto resulta clave tanto en escenarios de defensa como en situaciones de emergencia o catástrofes naturales.

“Es vital ante cualquier conflicto de defensa o ante emergencias y catástrofes naturales. Imagínate que un desastre arrasa las infraestructuras terrestres: en ese momento poder tener comunicación bidireccional y que un usuario final pueda decir ‘estoy aquí, necesito ayuda’ es fundamental”, señaló Sanpera.

Asimismo, subrayó que se trata de un premio al que las empresas no pueden postularse directamente. "Que nos hayan elegido confirma que la necesidad de esta solución es capital para Europa”, concluyó.

Con este reconocimiento, Sateliot consolida su posicionamiento como actor estratégico en la nueva carrera europea por la soberanía digital y espacial, en un momento en que la competitividad y la resiliencia del continente dependen, cada vez más, de su capacidad para escalar innovaciones tecnológicas propias.

La otra premiada de la noche fue la empresa francesa de computación cuántica Quandela que consiguió el Future Unicorn Award.

La compañía, pionera en computación cuántica fotónica, recibió el galardón de manos de Henna Virkkunnen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia.