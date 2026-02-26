Navantia y Fincantieri firman un acuerdo para impulsar el programa de Corbeta de Patrulla Europea

La Armada española pretende adquirir seis unidades para relevar a sus actuales patrulleros oceánicos, con un pedido previsto para 2027.

El astillero público español Navantia ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con la italiana Fincantieri para coordinar y ejecutar conjuntamente el proyecto de la Corbeta de Patrulla Europea (EPC).

Se trata de un programa enmarcado en PESCO (Cooperación Estructurada Permanente) de la Unión Europea como una de las iniciativas de defensa más "ambiciosas" en el plano naval, según explican.

Asimismo, cuenta con el respaldo económico e institucional del Fondo Europeo de Defensa a través del programa Multi Mission Patrol Corvette.

El objetivo es "diseñar y desarrollar un buque tipo corbeta, modular, polivalente e interoperable, liderado por Italia, España, Francia y Grecia". En el programa trabajarán un total de 46 compañías de 12 países de la propia UE.

Hoy por hoy, el proyecto se encuentra en su etapa Call 1, aprobado por el Fondo Europeo de Defensa en su convocatoria de 2021. Esta fase se centra en lograr un diseño certificado y construir una plataforma prototipo para cada una de las dos versiones previstas.

Ricardo Domínguez, presidente de Navantia (izquierda), junta a Pierroberto Folgiero, consejero delegado y director general de Fincantier Cedida

El EPC se desdobla en dos embarcaciones: un modelo de buque de combate (Full Combat Multipurpose) y un buque de patrulla (Long Range Multipurpose).

En su convocatoria de 2023, el Fondo Europeo de Defensa (EDF) asignó 154 millones de euros para la siguiente fase, denominada Call 2, la cual está destinada al diseño y al inicio del prototipado.

Con la fase Call 1 finalizando este mismo año, la Call 2 estará vigente hasta el año 2029, ventana temporal en la que deberán enfrentarse al diseño crítico y con las primeras entregas esperadas en la década de los 2030.

Con el Memorando de Entendimiento firmado entre Navantia y Fincantieri, ambas compañías buscan gestionar y ejecutar de forma conjunta el programa a través de una joint venture que estará abierta a la participación de otros socios del proyecto.

Además, impulsarán el progreso del programa colaborando en el diseño de la versión Full Combat Multipurpose dentro de la Corbeta de Patrulla Europea.

Han señalado que también trabajarán conjuntamente para su comercialización entre otros socios europeos.

En cuanto a los propósitos del Ministerio de Defensa, la Armada pretende contar con un total de 6 unidades que releven a los patrulleros oceánicos de las clases Descubierta y Serviola con base en Ferrol. Un pedido que se contratará en 2027.

"La industria desempeña un papel fundamental en la construcción de la defensa europea", ha afirmado Ricardo Domínguez, presidente de Navantia.

"Con nuestra colaboración, Navantia y Fincantieri damos un impulso significativo a las capacidades de defensa de Europa".

El presidente del astillero español también ha señalado que trabajarán para la definición de una nueva clase de corbetas multipropósito, innovadoras, interoperables y ciberseguras. Unas cualidades que responden a las necesidades del conjunto de armadas europeas, incluida la Armada española.

"Este acuerdo supone un paso decisivo para el programa EPC, un proyecto que encarna el espíritu de cooperación europea y la excelencia tecnológica", explica Pierroberto Folgiero, consejero delegado y director general de Fincantieri.

Folgiero también señaló que, con la unión de fuerzas con Navantia, se está respondiendo a las necesidades de las respectivas marinas y se sientan las bases de un nuevo estándar en la defensa marítima europea.

"La EPC es más que un buque: es una plataforma estratégica para la interoperabilidad, la innovación y la seguridad, capaz de reforzar las capacidades operativas de Europa en su conjunto", afirma el italiano.