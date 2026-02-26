Indra supera "ampliamente" los objetivos en Defensa en 2025 con una cartera de 11.336 millones de euros

Indra reforzó su presencia en el sector espacial con la adquisición del 89,68% de Hispasat y una reorganización directiva para integrar toda la cadena de valor espacial.

El crecimiento se apoya en los Programas Especiales de Modernización, la consolidación de TESS Defence y avances en sectores como vehículos terrestres, espacio y armamento.

Los ingresos del área de Defensa crecieron un 36,4% interanual, y el EBITDA y EBIT aumentaron un 18,4% y un 16,5%, respectivamente.

Indra ha cerrado 2025 con una cartera en Defensa de 11.336 millones de euros, superando el objetivo previsto para 2026.

El área de Defensa de Indra Group, la compañía que preside Ángel Escribano, cerró 2025 con una cartera de 11.336 millones de euros, superando ampliamente el objetivo de más de 10.000 millones fijado por la compañía para 2026.

Los ingresos del negocio aumentaron un 36,4% interanual, hasta los 1.407 millones de euros, mientras que el EBITDA y el EBIT del segmento crecieron un 18,4% y un 16,5%, respectivamente.

Unos datos que, como aseguró el presidente ejecutivo de Indra Group, "confirman con contundencia la fortaleza industrial que estamos construyendo”.

Del total de la cartera de Defensa, 6.790 millones proceden de los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados por el Gobierno en el último trimestre del año y 1.429 millones corresponden a la consolidación de TESS Defence; excluyendo ambos efectos, la cartera habría avanzado un 5%.​

Para el presidente de Indra Group, la compañía está "plenamente preparada para liderar los grandes programas de defensa que España y Europa necesitan, con capacidades tecnológicas, fabriles y de talento únicas en nuestro país”.

Y recordó que “este año hemos dado pasos decisivos consolidando un ecosistema industrial propio con la creación de Indramind, Indra Land Vehicles, Indra Space e Indra Weapons & Ammunitions, que refuerzan nuestra posición como actor integral en la defensa y seguridad del siglo XXI”.

Asimismo, Escribano subrayó que la compañía ha sabido “anticiparse, ampliar nuestra huella industrial y movilizar al ecosistema tecnológico nacional para afrontar con garantías un momento histórico para nuestra autonomía estratégica”.

“Estos resultados no solo lo demuestran: nos impulsan a seguir acelerando nuestra escala tanto en el mercado nacional como global”, concluyó el presidente de Indra Group.

Por su parte, el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, recordó que la compañía ha cumplido el plan estratégico ‘Leading the Future’ con un año de antelación

"Lo hemos hecho superando ampliamente todos los objetivos fijados. El desempeño de 2025 muestra una compañía más sólida, más rentable y con una capacidad de ejecución que nos permite mirar a 2026 con unas expectativas realmente excepcionales", ha destacado

Solidez en los contratos

El avance del negocio se apoyó en la solidez de los contratos de Vehículos Terrestres —gracias a la aportación de TESS y a los radares desplegados en Vietnam—, los propios PEM, el programa Eurofighter, así como en las divisiones de Espacio (programa Galileo y la contribución de Deimos) y de Armamento y Munición, con el misil Meteor como protagonista.

Los ingresos orgánicos, que excluyen el efecto de adquisiciones y del tipo de cambio, aumentaron un 17% en el ejercicio.

La contratación neta también repuntó, impulsada sobre todo por los segmentos de Sistemas de Defensa Aérea y Espacial, Vehículos y Sistemas Terrestres, el programa FCAS, Armamento y Munición y el Eurofighter.

Avance en el sector espacial

En paralelo, Indra reforzó durante el último trimestre su posición en el ámbito espacial, un sector estratégico dentro de su plan de crecimiento. El pasado 1 de octubre se nombró a Luis Mayo director de Indra Space, en línea con la hoja de ruta del grupo para integrar toda la cadena de valor espacial y ofrecer misiones “end‑to‑end” con un enfoque dual, civil y militar.

El impulso a esta estrategia se consolidó con la adquisición del 89,68% de Hispasat, formalizada el 30 de diciembre tras su aprobación por la junta extraordinaria de accionistas del 28 de noviembre.

La operación vino acompañada de una reorganización directiva: Miguel Ángel Panduro pasó a dirigir Indra Space, Luis Mayo Muñiz asumió la consejería delegada de Hispasat y Ana María Molina la de Hisdesat.

Tras el cierre del ejercicio, Hisdesat Servicios Estratégicos —participada mayoritariamente por Indra Group— activó un plan de contingencia tras el impacto fortuito de una partícula en uno de sus satélites.

Ya en 2026, el pasado 29 de enero, el Consejo de Administración de Indra acordó el nombramiento de Miguel Ángel Panduro como director general de Indra Space y nuevo miembro del Comité de Dirección, tras recibir el informe favorable de la CNRGC.