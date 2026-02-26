Indra desplegará en el Mobile un "centro de mando avanzado" de la nueva defensa europea

El espacio y la conectividad segura, con proyectos como IRIS² y Startical, se consideran esenciales para garantizar la autonomía estratégica de Europa en comunicaciones y defensa.

Se presentarán soluciones avanzadas para la integración de drones, aeronaves no tripuladas y tecnologías espaciales en defensa multidominio.

La propuesta de Indra se apoya en IndraMind, un ecosistema de inteligencia artificial que integra datos, sensores y sistemas de misión bajo entornos ciberseguros y resilientes.

Indra transformará su stand en el MWC 2026 en un "centro de mando avanzado" para mostrar la defensa europea del futuro.

En el Mobile World Congress 2026, que se celebrará en Barcelona del 2 al 5 de marzo de 2026, la defensa tomará posiciones de la mano de Indra Group, que transformará su stand en un “centro de mando avanzado” desde el que proyecta cómo será la seguridad europea de la próxima década.

En plena guerra híbrida, bajo presión geopolítica y con una fuerte dependencia tecnológica exterior, la compañía lanza un mensaje claro: no habrá autonomía estratégica europea sin inteligencia soberana, sin espacio y sin una integración real de capacidades multidominio.

La compañía que preside Ángel Escribano subraya que el Mobile es el escenario idóneo para mostrar el alcance real de un ecosistema tecnológico “capaz de anticipar, proteger y transformar sectores completos” gracias a capacidades soberanas, de misión crítica y de alto impacto social e industrial.

Para el presidente de Indra Group, “el MWC es el gran punto de encuentro donde la innovación se convierte en capacidades reales”.

Estar en Barcelona, añade Escribano, significa demostrar que “la superioridad cognitiva ya es una realidad operativa: convertir datos en conocimiento y el conocimiento en decisiones que se ejecutan con antelación y criterio, antes de que un incidente escale o un adversario reaccione”.

Su propuesta integra espacio, movilidad, seguridad, tráfico aéreo y tecnologías digitales avanzadas y “muestra cómo se pasa de la señal a la acción, del análisis a la misión” en un entorno que aspira a situar a Europa en la vanguardia mundial.

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, apoya esta visión: “El MWC 2026 demuestra que Europa ha entrado en una nueva fase tecnológica en la que la inteligencia soberana y las infraestructuras críticas ya no pueden entenderse sin el espacio o sin capacidades avanzadas capaces de anticipar y decidir en tiempo real".

IndraMind

El eje de la propuesta de Indra es IndraMind, un ecosistema de inteligencia artificial concebido no como un producto, sino como una infraestructura crítica. Su función: integrar datos, sensores, plataformas autónomas y sistemas de misión bajo un entorno seguro, explicable y ciberresiliente.

La compañía materializará este relato de forma inmersiva y experiencial: desde una sala envolvente dedicada a los casos de uso de IndraMind —como la gestión de enjambres de drones, la vigilancia marítima inteligente o la operación segura en entornos tácticos— hasta el área expositiva, donde conectará el espacio, la movilidad, la seguridad integral, el tráfico aéreo y, a través de drones, así como la innovación digital.

En términos de defensa, esto significa algo muy concreto: pasar del análisis a la decisión anticipada. De la señal a la acción. Antes de que el incidente escale. Antes de que el adversario reaccione.

En el espacio inmersivo del MWC, Indra muestra casos de uso que no son futurismo, sino presente operativo: gestión coordinada de enjambres de drones, vigilancia marítima inteligente o apoyo a operaciones tácticas en entornos complejos.

Todo ello bajo una misma lógica: superioridad cognitiva en tiempo real.

La defensa del siglo XXI ya no se mide únicamente en blindajes o en número de plataformas, sino en la capacidad de integrar información y decidir más rápido que el oponente.

Drones, VTOL y defensa multidominio

En el stand también presentará una unidad aérea VTOL y soluciones para la integración de drones y aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo compartido con aviación comercial

La proliferación de sistemas no tripulados ha cambiado las reglas del juego. La defensa aérea ya no se limita a detectar grandes plataformas; debe identificar, clasificar y neutralizar amenazas pequeñas, autónomas y coordinadas.

Indra apuesta por una arquitectura donde radares, satélites, sensores terrestres y sistemas de mando y control operen bajo una misma capa de inteligencia. Ese es el verdadero salto: la integración.

El espacio se convierte en infraestructura

Por primera vez, la Feria incorpora un espacio dedicado al sector espacial, un reconocimiento explícito a los satélites como parte nuclear en la red de conectividad que Europa necesita para asegurar servicios críticos, gestionar emergencias, impulsar su economía digital y reforzar su autonomía estratégica.

Uno de los mensajes más estratégicos de Indra en Barcelona es que la red no termina en tierra. Continúa en órbita. Y ahí se está jugando buena parte de la soberanía europea.

Bajo el paraguas de Indra Space, el grupo integra capacidades satelitales que reducen la dependencia de constelaciones no europeas y refuerzan la resiliencia en escenarios de crisis.

IRIS²: conectividad segura

Hispasat lidera el proyecto IRIS², concebido como una arquitectura europea de conectividad segura multiórbita. Su objetivo no es solo comercial: es estratégico.

Garantizar comunicaciones gubernamentales y críticas incluso en entornos degradados o de conflicto.

La constelación de satélites IRIS² de la Unión Europea. UE

En un momento en que las comunicaciones son objetivo prioritario en cualquier escenario bélico, disponer de infraestructura propia deja de ser una aspiración política para convertirse en una necesidad operativa.

Startical: el control aéreo también se libra en órbita

Startical, desarrollada junto a ENAIRE, avanza en una constelación de más de 200 satélites para llevar las comunicaciones, navegación y vigilancia aérea al espacio.

El proyecto ya ha logrado comunicaciones en tiempo real entre aeronaves y centros de control desde órbita

Más allá de su aplicación civil, esta capacidad tiene implicaciones claras para la defensa aérea: mayor cobertura en rutas estratégicas, supervisión reforzada en zonas remotas y continuidad operativa ante fallos o ataques a infraestructuras terrestres.

Más allá del escaparate tecnológico

Lo que Indra desplegará en el MWC no es un catálogo de productos. Es un relato estratégico. Europa, sostiene implícitamente la compañía, ha entrado en una fase en la que la inteligencia soberana y las infraestructuras críticas no pueden entenderse sin espacio ni sin capacidades avanzadas de decisión en tiempo real

Con ingresos de 4.843 millones de euros en 2024 y presencia en 49 países, el grupo español busca consolidarse como uno de los actores industriales clave en la construcción de la defensa europea.

En la era de la inteligencia conectada, la seguridad no depende solo de la disuasión clásica. Depende de quién controla los datos, quién garantiza las comunicaciones y quién puede anticipar el movimiento del adversario.