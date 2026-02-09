Sener presenta su nuevo dron SRC-100 Razor: una plataforma autónoma multipropósito que fabricarán en España

Dos drones SRC-100 Razor volando en formación en una imagen por ordenador Sener

Aprovechando su presencia en el World Defense Show de Riad, la compañía vasca ha presentado su nueva aeronave no tripulada SRC-100 Razor, "diseñada para responder a las necesidades actuales operativas de las fuerzas armadas".

Con este lanzamiento, Sener busca impulsar su posición como "referente internacional en el desarrollo y producción de sistemas autónomos y remote carriers", según explican.

El Razor estará fabricado "íntegramente en España" y pesará 150 kilogramos, representando una "nueva era de vehículos aéreos recuperables de altas prestaciones".

El sistema incorpora tecnología de comunicaciones avanzadas, pero podrá continuar operando en escenarios con el espectro electromagnético comprometido y con GNSS denegado.

Además, tal y como apuntan desde la compañía, cuenta con un diseño "de baja observabilidad", destacando como en ámbitos tan diferentes como blanco aéreo avanzado, plataforma autónoma capaz de realizar misiones de inteligencia u operaciones de precisión.

Desde la compañía tampoco cierran la puerta a equipar el sistema con una cabeza de guerra, aunque el objetivo es crear un sistema multipropósito abierto a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.

"Diseñada para despliegues masivos, la plataforma cuenta con un sistema de recuperación mediante paracaídas, convirtiéndose en una opción de coste asumible para operaciones de alto riesgo y adecuada para estrategias attritable modernas, pues puede ser operada incluso en misiones donde existe un alto riesgo de pérdida".

Foto durante la visita de la ministra Margarita Robles al stand de Sener en Riad Cedida

Según explica Rafael Orbe, director general de defensa de Sener, "el diseño de SRC-100 Razor está pensado para ofrecer una solución inmediata y flexible".

El directivo también apunta a que el sistema cuenta con "capacidad de adaptarse a unas necesidades que evolucionan a gran velocidad" y explica que Sener "reafirma su compromiso con una defensa moderna y alineada con los retos estratégicos de las próximas décadas".

El lanzamiento del SRC-100 Razor es el primero dentro del proyecto SIROCO y se produce después de que Sener adquiriera la compañía SCR (Sistemas de Control Remoto) en abril de 2024.

Esta última operación empresarial "ha ampliado notablemente sus capacidades en sistemas autónomos, target drones y plataformas no tripuladas", afirman desde la compañía.

"La integración ha permitido acelerar la consolidación de la cartera de sistemas autónomos de la compañía y reforzar su capacidad para escalar la producción de soluciones avanzadas".

Este impulso tecnológico al que se refiere Rafael Orbe está acompañado por un "notable crecimiento de la infraestructura industrial del grupo".

Sener ha renovado y ampliado recientemente la sede de Arganda del Rey (Madrid) y se encuentra en plena construcción de las nuevas instalaciones en Zamudio (Bizkaia) que permitirán a la compañía "superar los 40.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente a espacio y defensa, duplicando su superficie actual".