Ucrania y SpaceX dejan ‘ciegos’ los drones rusos al cortarles la red satelital Starlink

Ucrania logra, con el respaldo directo de la compañía de Elon Musk, SpaceX, inutilizar las terminales Starlink que el Ejército ruso empleaba para dirigir sus drones sobre territorio ucraniano.

La alianza entre Kiev y SpaceX ha logrado cortar el uso ilícito de una red clave para las comunicaciones militares y forzar a Moscú a combatir mucho más a ciegas. El episodio supone un punto de inflexión en una guerra tan tecnológica como la de Ucrania, al introducir por primera vez un control en tiempo real sobre el acceso a una red satelital en pleno conflicto armado.

Así lo ha confirmado en su cuenta de Telegram el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov, “El registro de terminales autorizadas ya está operativo; las de los rusos han sido bloqueadas”.

El ministro detalló que las autoridades, junto con SpaceX, han creado un registro nacional que permite identificar y validar las terminales activas, desconectando automáticamente aquellas vinculadas a operaciones rusas.

Según Fédorov, la verificación continúa y se trata de un proceso “masivo”. Agradeció la rápida respuesta de Elon Musk y su equipo, luego de que Kiev advirtiera a la empresa de que Rusia estaba utilizando Starlink para guiar drones desde su propio territorio.

Musk confirmó públicamente en la red social X la creación del registro, considerado el primer sistema de “lista blanca” en tiempo real aplicado en un conflicto armado.

Desde el inicio de la invasión rusa, SpaceX ha proporcionado miles de terminales Starlink a Ucrania, cruciales para mantener las comunicaciones del Ejército y de los servicios esenciales. Sin embargo, las sanciones internacionales prohíben a Rusia el acceso a esa tecnología, lo que ha generado preocupación por su presunto uso irregular en zonas ocupadas.

El asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, Sergi Beskrestnov, afirmó que el bloqueo ha generado “graves dificultades” para las tropas rusas. “El enemigo enfrenta una catástrofe: el mando y control se ha derrumbado, y muchas operaciones de asalto han sido suspendidas”, declaró a la agencia RBC de Ucrania.