España se somete al examen de la OTAN para liderar la fuerza aliada en caso de conflicto: "Sería extraño no superarlo"

España afronta estos días una evaluación decisiva por parte de la OTAN, que determinará si el país podrá asumir en 2027 el liderazgo de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF, por sus siglas en inglés), creada en 2024 en respuesta directa a la guerra de Ucrania y al retorno del conflicto de alta intensidad en Europa.

Se trata de un paso de gran relevancia para las Fuerzas Armadas españolas, que buscan consolidar su papel dentro de la estructura operativa de la Alianza Atlántica. "Si la OTAN certifica que todo va bien, España tomará el mando entre julio de 2027 y junio de 2028", ha explicado este jueves el comandante Pedro Soriano, destinado en el Centro de Situación de la División de Operaciones del Ejército de Tierra.

Durante ese periodo, España estaría al frente de la principal fuerza de respuesta rápida de la Alianza, una unidad de alta disponibilidad, con capacidad multidominio -tierra, mar, aire, ciberespacio y espacio- y con la posibilidad de desplegarse en un tiempo muy reducido ante cualquier amenaza o crisis.

La evaluación comenzó la semana pasada y forma parte del proceso de certificación que la OTAN aplica a los países que aspiran a liderar estructuras de gran responsabilidad, según ha detallado Soriano.

"España ha ofertado el Cuartel General de la División Castillejos, para lo que se está haciendo un esfuerzo enorme. Es un año entero de evaluación y todo apunta a que la pasaremos. Sería muy extraño que no se superara", ha afirmado el militar.

Las pruebas a las que se someterá el ejército español evaluarán sus capacidades de coordinación, interoperabilidad y despliegue conjunto. El liderazgo de la ARF rota cada año entre los aliados. Actualmente está en manos de Italia, que será relevada por Francia a partir del próximo julio.

En caso de salir airoso, a lo largo del periodo mencionado, la responsabilidad de preparar las fuerzas de los diferentes países de la Alianza Atlántica, integrarlas y hacerlas interoperables recaerá en un general español.

El examen se desarrolla en paralelo con el ejercicio Steadfast Dart 26 (STDT 26), el mayor entrenamiento anual de la OTAN que, precisamente, está concebido para poner a prueba a la ARF.

En estas maniobras, cuya fase operativa tendrá lugar del 12 al 20 de febrero en Alemania, participarán más de 10.000 militares de 11 países aliados, entre ellos España. Nuestro país aporta 1.500 efectivos, de los cuales 977 pertenecen al Ejército de Tierra.

El despliegue de la fuerza terrestre ha abarcado 230 vehículos, principalmente unidades Vamtac en distintas versiones; cuatro helicópteros -dos NH90 y dos Cougar-; y un hospital de campaña ROLE 1+.

De acuerdo a Soriano, "este ejercicio tiene carácter de operación" y su objetivo es demostrar la capacidad de las fuerzas aliadas para desplegar rápidamente y converger en tiempo y espacio ante un hipotético escenario de conflicto de alta intensidad. "Es el primer golpe defensivo de la OTAN", ha destacado el comandante.

Armada y Ejército del Aire

La Armada también contribuirá de forma decisiva al STDT 26 con importantes medios navales. El Buque de Asalto Anfibio (BAA) 'Castilla' actuará como buque de mando dentro de las Spanish Maritime Forces (SPMARFOR), a las que se sumará la fragata 'Cristóbal Colón' (F-105), que contará con el mando de escoltas COMANDES-31 a bordo.

Además, la fuerza naval española, que actualmente lidera la Agrupación Naval Permanente nº1 de la OTAN (SNMG-1), aportará su Estado Mayor embarcado en la fragata Almirante Juan de Borbón (F-102) y el Buque de Aprovisionamiento en Combate 'Patiño', que se integrará en las maniobras a partir del 6 de febrero.

Por su parte, el Ejército del Aire y del Espacio también desempeñará un rol relevante, con la participación de dos equipos SOALI, aquellos centrados en la integración de medios aéreos con operaciones terrestres especiales.

Uno de ellos actuará bajo el mando terrestre, mientras que el otro prestará apoyo a la Armada, reforzando la interoperabilidad entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.

Una vez concluidas las maniobras del STDT 26, el Ejército de Tierra se unirá al ejercicio Quadriga, también organizado por la OTAN, enfocado en la vigilancia y disuasión del flanco este europeo.

Paralelamente, la Armada permanecerá unos días más en la zona para desarrollar actividades adicionales de cooperación con unidades aliadas, lo que contribuirá a reforzar la presencia española en el entorno marítimo europeo.