Defensa eleva el gasto en munición para Aire y Armada en 2026 mientras baja en Tierra al carecer de alternativa a Spike

La guerra en Ucrania ha motivado a España y otros países europeos a reforzar sus arsenales de munición, reflejándose en el Plan Anual de Contratación de Defensa.

La Armada y el Ejército del Aire experimentan importantes aumentos en sus partidas para munición: la Armada crece más de un 70% y el Aire supera el 700%.

El Ejército de Tierra suma más de 160 millones de euros en compras de munición, aunque su presupuesto cae un 41% respecto a 2025 tras la cancelación del contrato de misiles Spike.

El Ministerio de Defensa español incrementa el gasto en munición para la Armada y el Ejército del Aire en 2026, mientras reduce el del Ejército de Tierra por la falta de alternativa al misil Spike.

Entre las principales prioridades del Ministerio de Defensa español se encuentra la adquisición de una importante cantidad de munición para las Fuerzas Armadas.

Así queda reflejado en el Plan Anual de Contratación (PACDEF), el documento de referencia de las adquisiciones para el presente año, que el propio Ministerio encabezado por Robles ha publicado recientemente.

La guerra en Ucrania ha supuesto un importante cambio en la mentalidad del conjunto de países europeos, que han visto la extrema necesidad de munición en un conflicto de alta intensidad y cómo los arsenales no estaban preparados para soportar un escenario similar.

Debido a esto, países como Alemania ya han anunciado un importante incremento en los planes de adquisición de munición acompañados por el refuerzo de artillería convencional.

Continuando por esta misma línea, el Ejército de Tierra de España suma más de 160 millones de euros en planes de compra de todo tipo de munición, siendo el que más gasto dedica a esta rama de todas las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, la Armada suma aproximadamente 80 millones de euros, el Ejército del Aire unos 13 millones —incluidos señuelos para contramedidas— y algo más de 40 millones de euros en suministros impulsados de manera centralizada por el Ministerio de Defensa.

De vuelta con el Ejército de Tierra, destacan la adquisición de proyectiles de 155 milímetros y alcance extendido para obuses por 52 millones de euros como parte de un acuerdo marco, que se suman a munición de artillería de campaña del mismo calibre por 2,5 millones.

Dentro del PACDEF también se refleja una partida para el mantenimiento de estas unidades de artillería.

También contempla 25 millones en un acuerdo marco para incorporar munición de 105 milímetros para artillería de campaña, donde Tierra cuenta con varios obuses remolcados compatibles.

Dos vehículos de combate Centauro se adentran en una zona urbana. Estado Mayor de la Defensa

Para el mismo calibre de 105 milímetros, se contempla la compra de proyectiles contracarro por casi 20 millones de euros. Esta munición es la que emplean los VRCC 'Centauro'.

Tierra también planea la adquisición de cohetes contratacarro de 90 milímetros y de 100 milímetros, sistemas que actualmente provee la aragonesa Instalaza.

El de 90 mm contempla un acuerdo marco de 45 millones y un contrato de 25 millones. Mientras que para 100 mm se establece un contrato único de 9,6 millones.

Los planes de Defensa para el Ejército de Tierra también reflejan la adquisición de munición de menor calibre, destacando contratos y acuerdos marco para 60 mm, 40 mm, 9 mm, 7,62 mm y 5,56 mm todos ellos estándares dentro de las Fuerzas Armadas españolas.

Armada y Aire

Dentro de la rama naval, destacan un total de 5 acuerdos marco por ser los que más dotación económica acumulan para este 2026.

El que más, con 20 millones de euros, servirá para la adquisición de munición para Mk 45 de 5"/54 y "76/72 mm", esta última probablemente sea un error tipográfico y se refiera realmente a la 76/62 que emplean los cañones Oto Melara.

El sistema CIWS cuenta con dos acuerdos marco asignados, uno de ellos con 13,1 millones de euros y el segundo con 11,6 millones.

También queda reflejado el suministro de torpedos MKT-48 y munición de defensa antimisiles y defensa general para las fragatas F-100.

Las cinco fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán navegando Navantia

La Armada también incorporará munición de menor calibre como el 5,56, 7,62, 9 o 12, 7 milímetros; así como contramedidas.

En cuanto al Ejército del Aire, se establecen acuerdos marco para munición de 20 mm para los cañones de los F-18 y F-5 y de 30 mm para el cañón del Eurofighter. El primero por 5,7 millones y el segundo por 4,1 millones.

Completan la lista varios sistemas de señuelos para contramedidas

Existe otra categoría de compras de municiones de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, sin referirse a ninguna de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en particular.

Dentro de esta categoría se encuentran 24,3 millones para munición 5,56 de diferentes tipos y de 9 milímetros por 19,8 millones.

En total, aproximadamente 300 millones de euros entre contratos y acuerdos marco dentro de la Junta de Contratación.

Para tener una visión más amplia del PACDEF y de las previsiones del Ministerio hay que tener en cuenta que en este documento no se recogen los Programas Especiales de Modernización (PEM) que se ejecutan vía el Ministerio de Industria. Tampoco están reflejados algunos contratos que se llevan a cabo vía OTAN.

En cuanto a la comparativa de gasto, el PACDEF de 2025 incluía la compra de misiles contracarro Spike para el Ejército de Tierra, un contrato actualmente cancelado debido a que es tecnología israelí y que acumulaba más de 180 millones de euros.

Según el análisis de las partidas de munición, la cuenta neta del Ejército de Tierra cae alrededor de un 41% respecto a 2025.

Por otro lado, la Armada experimenta algo más de un 70% de crecimiento y el Ejército del Aire es el más beneficiado, con un aumento de más del 700%, según los cálculos realizados por este periódico

Sin embargo, este 2026 ha habido un descenso muy importante en la compra de munición centralizada por parte de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa con un descenso de aproximadamente un 60%.