La Marina Nacional francesa adquiere drones Aliaca de Airbus Helicopters para su despliegue desde fragatas

La Marina Nacional francesa ha anunciado la adquisición de drones Aliaca, un modelo especialmente desarrollado para labores aéreas en el entorno naval por parte de Survey Copter, una subsidiaria de Airbus Helicopters.

Este sistema, llamado Aliaca, ha sido elegido por la Dirección General de Armamento, la agencia gubernamental francesa encargada de las adquisiciones para las Fuerzas Armadas del país.

El contrato, del que no ha trascendido el número de unidades, se encuadra dentro un programa más amplio de la propia DGA cuya primera compra del sistema se produjo en 2022 y ya acumula 34 unidades.

Las entregas comenzarán en mayo de 2026, tras completar una campaña de calificación, según recoge Airbus.

Una de las novedades que incorpora esta nueva versión es la capacidad de despegue y aterrizaje verticales, mientras que el modelo original necesitaba una catapulta para poner en vuelo.

"Estamos orgullosos de poder entregar la versión VTOL [despegue y aterrizaje vertical] del Aliaca a la Marina francesa por primera vez", declaró Christophe Canguilhem, director del programa Aliaca en Airbus Helicopters.

Canguilhem explica que la Marina Nacional "ha operado con éxito el Aliaca desde sus barcos y desde tierra durante varios años".

"Con la versión VTOL, la rama naval podrá operar Aliaca con aún más flexibilidad", apuntó. "Esta modificación del contrato inicial demuestra que nuestra solución ya está madura y disponible para nuestros clientes en todo el mundo".

El dron Aliaca de despegue y aterrizaje vertical ha sido probado tanto en escenarios marítimos como terrestres desde finales de 2024 y ha seguido la campaña de pruebas durante todo el 2025.

Dron francés

La versión VTOL, tal y como apunta Airbus, se ha "desarrollado en menos de un año a partir de la versión ya operativa en la Marina Nacional francesa".

Se trata de un "minidron táctico" que está equipado con cuatro propulsores, lo que le permite despegar y aterrizar verticalmente y mantener su modo de propulsión de ala fija durante la misión.

Dron Aliaca Airbus

Tiene un peso máximo al despegue de 25 kilogramos, una envergadura de 3,5 metros y una longitud de 2,1 metros.

Una de las particularidades es que cuenta con una autonomía de dos horas y un alcance de 50 kilómetros.

En lo relativo al equipamiento, Airbus señala que cuenta con un sistema electroóptico e infrarrojo giroestabilizado de alto rendimiento y un sistema de identificación automática (AIS) capaz de identificar un barco en un radio de varios cientos de kilómetros.

Esta evolución del SMDM, como se le conoce dentro de la Marina, "mantiene el rendimiento y la arquitectura del sistema existente al tiempo que ofrece un despliegue más rápido y una huella logística reducida debido a la ausencia de sistemas de lanzamiento y recuperación".

La Dirección General de Armamento lleva operando este modelo de dron desde el 2022 como "prismáticos remotos" dentro de la Marina Nacional francesa a bordo de buques de patrullaje y fragatas de vigilancia.

Desde el verano de 2023, también está desplegado desde las costas francesas para misiones de búsqueda y rescate en el Canal de la Mancha.

En cuanto a la versión de despegue y aterrizaje vertical equiparará a otros tipos de buques de la Armada francesa para realizar diversas misiones.

Entre ellas, se encuentran el mantenimiento de la conciencia situacional táctica, lucha contra actividades ilegales, vigilancia del tráfico y de las costas, búsqueda y rescate, y detección de comportamientos sospechosos.

La Marina Nacional también espera, a largo plazo, poder operar la versión VTOL del dron desde tierra firme para proporcionar apoyo a la vigilancia costera.

Esta nueva configuración del SMDM entrará en una fase de calificación por parte de la DGA a principios de 2026 para pruebas en tierra y mar antes de ser declarada operativa. Todo ello mientras la primera versión continuará operativa durante, al menos, los siete próximos años.

VSR700

Hace solo dos semanas, la Marina Nacional anunció la adquisición de seis drones VSR700 a Airbus para su despliegue en misiones de inteligencia.

Este modelo de dron se entregará dotado de radar, sistema electroóptico y receptor AIS, un equipamiento que proporciona capacidades de vigilancia más avanzadas que el Aliaca.

Dron VSR700 Airbus Helicopters

Los VSR700 se integrarán en el Sistema de Misión Steeris, unos trabajos que llevará a cabo el astillero Naval Group, lo que le permitirá volar junto a helicópteros tripulados como elemento de apoyo.

Aunque inicialmente los seis drones se emplearán en funciones ISR, el VSR700 es un sistema versátil capaz de desempeñar tareas de logística, reconocimiento armado e incluso misiones civiles, como la lucha contra incendios.