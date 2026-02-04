Indra aterriza en Arabia Saudí para exhibir sus radares, sistemas de ciberdefensa y el vehículo aéreo Valero

El dron multipropósito Valero, diseñado y fabricado en España, destaca por su capacidad modular, su despliegue colaborativo y su papel clave en la guerra multidominio.

Indra llega a Arabia Saudí para presumir de su amplio porfolio de productos en el World Defence Show (WDS), una de las citas internacionales más relevantes del sector de la defensa, que se celebrará en Riad del 8 al 12 de febrero.

La compañía aprovechará el escaparate saudí para exponer las soluciones más avanzadas en radares, defensa aérea, ciberdefensa, inteligencia artificial y vehículos no tripulados, consolidando su posición como uno de los referentes mundiales en innovación militar.

Con una sólida implantación en la región del Golfo -donde mantiene instalaciones en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Baréin-, Indra se ha convertido en un socio tecnológico clave para las Fuerzas Armadas y los Gobiernos de Oriente Medio.

De hecho, sus sistemas ya operan en algunos de los programas de defensa más importantes de estos países, reflejo de una estrategia de expansión internacional basada en la tecnología propia y la colaboración a largo plazo.

"Indra es una de las pocas compañías del mundo capaces de ofrecer soluciones tecnológicas completas en los cinco dominios de la defensa: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio", ha asegurado Enrique Lázaro, director de Defensa Internacional para Asia-Pacífico, África y Oriente Medio.

Sala de Mando y Control Indra

Entre los principales atractivos en WDS de Indra destaca su sistema AirDef, una de las plataformas de mando y control de defensa aérea más avanzadas del mercado, según subrayan desde la tecnológica española.

En una sala inmersiva, la empresa permitirá a los visitantes experimentar en primera persona la gestión de operaciones aéreas coordinadas, en las que sensores, radares y sistemas de armas trabajan de forma integrada para garantizar la superioridad táctica.

El área de radares ocupará una parte esencial del stand. Indra presentará su gama MTR (Multimission Terrestrial Radar) con tecnología Full AESA, que proporciona detección de objetivos con gran precisión, movilidad y capacidad de respuesta.

También mostrará los radares iKeeper, ideales para misiones antidrón y vigilancia aérea, y el Nemus Compact, un sistema compacto Full AESA pensado para integrarse en defensas activas frente a drones, municiones merodeadoras o misiles.

Radar MTR Indra

A estos se suma la familia de radares Lanza 3D, exportados a numerosos países y operativos en la OTAN. Capaces de detectar misiles balísticos tácticos, estos radares cubren la vigilancia de amplias zonas estratégicas, como el flanco sudoeste europeo.

Además, la compañía aprovechará el evento para celebrar una ponencia a cargo de Francisco Jiménez, director de desarrollo de negocio de Sistemas de Defensa, centrada en las oportunidades que brindan las tecnologías AESA para el desarrollo de capacidades de defensa y el uso dual civil-militar.

IA y ciberdefensa

En momentos en los que la frontera entre la seguridad física y digital es cada vez más difusa, Indra dedicará una parte relevante de su presencia en Riad a la ciberdefensa y la inteligencia artificial.

La compañía mostrará el sistema ECYSAP, de consciencia cibersituacional, una solución pionera que dota a los centros de operaciones de una visión integral del ciberespacio, permitiendo anticipar ataques y coordinar las defensas con una respuesta casi en tiempo real.

Junto a ello, Indra presentará IndraMind, su plataforma de inteligencia artificial orientada a la protección de infraestructuras críticas, activos estratégicos y población civil. Esta herramienta combina análisis predictivo y algoritmos avanzados para incrementar la resiliencia frente a amenazas tanto convencionales como híbridas.

La presencia de Indra en el ámbito espacial también quedará patente durante el World Defence Show. La empresa presentará su satélite Mini4EO, un sistema de observación terrestre de alta precisión diseñado para vigilancia fronteriza, reconocimiento estratégico y apoyo a operaciones en zonas remotas.

Dron multipropósito

En el terreno de los vehículos no tripulados, Indra llevará a Riad el Valero, un vehículo aéreo multipropósito (VAM) de nueva generación totalmente diseñado y fabricado en España.

Con un enfoque modular, este dron puede configurarse para cumplir distintos roles -vigilancia, guerra electrónica, comunicaciones o apoyo táctico- gracias a su estructura adaptable y a sus diferentes cargas útiles.

Resumen del sistema Valero Indra

El Valero incluye un lanzador de superficie configurable, un segmento terrestre de mando y control, y equipos complementarios, lo que le permite operar desde plataformas aéreas o terrestres. Su diseño desechable, aunque recuperable en determinadas misiones, cumple con los estándares actuales de los sistemas de combate.

No obstante, lo que realmente lo distingue es su capacidad de saturación y de trabajo colaborativo, al permitir el despliegue coordinado de numerosos drones de bajo coste que actúan de manera cooperativa para engañar, distraer o abrumar las defensas enemigas.

El dron español se perfila así como una pieza clave en los futuros escenarios de guerra multidominio, donde la rapidez de despliegue, la flexibilidad y el trabajo en red serán determinantes.