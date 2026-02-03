Sateliot firma un acuerdo para integrar anillos de separación de UARX Space en sus satélites

Los satélites Tritó permitirán conectar dispositivos IoT y teléfonos móviles, incluso en aplicaciones críticas de seguridad, protección civil y defensa.

La colaboración refuerza la capacidad del sector espacial español y europeo en tecnologías críticas y la posición de ambos en el mercado global.

Los anillos de separación de la familia SAU&RON, suministrados por UARX Space, garantizan la liberación precisa y segura de satélites de hasta 1.000 kilos.

Sateliot ha firmado un acuerdo con UARX Space para integrar anillos de separación en sus nuevos satélites de la familia Tritó.

La barcelonesa Sateliot ha firmado un acuerdo con la pontevedresa UARX Space para la integración del anillo de separación en sus nuevos satélites de la familia Tritó.

Sateliot, una de las referencias en Europa en el sector de las telecomunicaciones satelitales 5G NTN IoT, ha elegido la tecnología gallega para este componente crítico en las fases de lanzamiento y despliegue.

Durante el lanzamiento, estos anillos mantienen el satélite "firmemente integrado en el lanzador, resistiendo vibraciones, aceleraciones y cambios de temperatura", aseguran en un comunicado conjunto.

En la siguiente fase, cuando el lanzador alcanza su rumbo orbital previsto, aseguran que los satélites se suelten de forma controlada, ordenada y segura del cohete, permitiendo una misión de despliegue exitosa.

En concreto, tal y como afirman en el mismo comunicado, UARX Space suministrará anillos de separación de la familia SAU&RON, un sistema diseñado para "misiones que requieren precisión y fiabilidad en la liberación en órbita y capaz de trabajar con cargas útiles de hasta 1.000 kilos".

La colaboración entre ambas compañías "refuerza la capacidad del ecosistema espacial español y europeo para integrar tecnologías críticas de misión y ganar tracción en el mercado mundial", apuntan.

Todo ello en un contexto de despliegue de nuevas generaciones satelitales y expansión de los servicios de conectividad global.

En cuanto a los satélites que integrarán el componente de UARX Space, los Tritó de Sateliot suponen "un salto cualitativo en capacidad y rendimiento gracias a la mayor potencia operativa de su carga útil".

Además de proporcionar conectividad a dispositivos IoT, también podrán conectar teléfonos móviles con servicios de datos, voz y vídeo.

En cuanto a las aplicaciones, desde Sateliot aseguran que incorporan "capacidad dual", permitiendo desplegar "aplicaciones críticas de seguridad, protección civil y defensa".

"La participación de UARX Space en nuestra próxima fase de despliegue refuerza nuestro compromiso con partners europeos de alta calidad", ha explicado Marco Guadalupi, CTO de Sateliot.

"Su tecnología se ajusta a nuestras necesidades y nos permite avanzar con confianza en la expansión de nuestra constelación de cientos de satélites", concluye.

Por parte de la compañía gallega, Andrés Villa, CTO y cofundador de UARX Space, apunta a que "colaborar con Sateliot y contribuir al crecimiento de una constelación que está transformando el acceso global a la conectividad, representa un reconocimiento importante a la madurez y fiabilidad de nuestros sistemas de precisión".