Robles: "España contribuye de manera decisiva a la vigilancia, disuasión y protección del espacio aéreo aliado”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Guiseppe Cavo Dragone, MDE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado la relevancia de la aportación española a la arquitectura de defensa aérea de la OTAN, durante un encuentro celebrado en Madrid con el presidente del Comité Militar de la Alianza, el almirante Giuseppe Cavo Dragone.

“A través de la aportación de capacidades avanzadas, personal altamente cualificado y una participación activa en las misiones y operaciones aliadas, España contribuye de manera decisiva a la vigilancia, disuasión y protección del espacio aéreo aliado”, afirmó la ministra, quien destacó la profesionalidad de los militares españoles allí donde se despliegan.

En un contexto internacional marcado por la inestabilidad y los desafíos a la seguridad, Robles recalcó que “no hay debates ni discursos que puedan opacar el compromiso y la fiabilidad de España con la OTAN, porque nuestro compromiso es robusto”.

Asimismo, insistió en que “tenemos unas Fuerzas Armadas envidiables, con una preparación y una seriedad que son objeto de elogio allí donde están y cuyo trabajo sirve de ejemplo y modelo para otros países”.

En la reunión, también participaron el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón, y el secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

Policía aérea reforzada

Las Fuerzas Armadas españolas desempeñan un papel activo y constante en la defensa colectiva de la Alianza Atlántica. España participa de forma regular en las misiones de Policía Aérea Reforzada, en ejercicios conjuntos y en las estructuras permanentes de mando y control de la OTAN.

Estas operaciones permiten perfeccionar la detección temprana, el seguimiento de posibles incursiones y la protección del espacio aéreo común, elementos esenciales para garantizar la seguridad en el flanco sur y este de Europa.

La participación española no solo refuerza la interoperabilidad entre aliados, sino que también mejora la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier amenaza.

Además de su implicación en la defensa aérea y antimisil, el país mantiene una aportación destacada en otros ámbitos estratégicos de la Alianza, como la vigilancia marítima, la ciberdefensa y las misiones de apoyo a la estabilidad internacional

En el flanco Este, las fuerzas terrestres españolas ejercen el mando del Grupo de Combate en Eslovaquia, mientras que en el ámbito marítimo España ostenta el mando de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN en el mar Báltico.