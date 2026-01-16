EEUU exhibe su nuevo tanque M1E3 Abrams desarrollado por General Dynamics y con transmisiones de SAPA

El Ejército de los Estados Unidos (US Army) ha causado furor en la nueva edición del Salón del Automóvil de Detroit, evento que ha escogido para exhibir por primera vez el prototipo del que está llamado a ser su tanque para el siglo XXI: el M1E3 Abrams.

Este carro de combate ha sido diseñado por General Dynamics Land Systems y en su desarrollo ha participado la empresa española SAPA. La compañía vasca ha aportado el sistema transmisor con el que está dotado el blindado.

Si bien el US Army aún no ha tomado una decisión oficial sobre si, finalmente, el M1E3 Abrams será el vehículo con el que renovará su flota de caballería. En este sentido, en el marco del programa Next Gen, el Pentágono pretende adquirir hasta 7.000 tanques.

Por tal razón, la unidad presentada esta semana no es todavía un tanque definitivo sino un demostrador de tecnología destinado a poner a prueba ideas, ergonomías y sistemas que formarán parte del futuro M1A3 Abrams, cuya producción en serie está prevista a partir de 2028.

En total, se prevé la construcción de cuatro demostradores iniciales que serán utilizados por unidades operativas para validar en el terreno las nuevas soluciones tecnológicas.

El M1E3 expuesto en Detroit mantiene la silueta inconfundible del clásico Abrams, pero las similitudes terminan ahí. Su torreta, basada en una estructura de M1A1, ha sido profundamente modificada y se revela como un elemento clave del nuevo concepto, según el análisis realizado por el medio especializado Army Recognition.

Desaparecen las escotillas tradicionales, los periscopios y el viejo puesto del cargador. En su lugar, el US Army apuesta por una torreta no tripulada, completamente automatizada, con toda la tripulación reubicada en el interior del casco.

Detalle del carro de combate M1E3 presentado esta semana US Army

El cañón principal sigue siendo el de ánima lisa M256 de 120 mm, una pieza probada y fiable que equipa las versiones actuales del Abrams. Sin embargo, las modificaciones visibles apuntan a un rediseño interno: el añadido de un polisón trasero en la torreta sugiere la presencia de un cargador automático para la munición, lo que reduce la tripulación a tres personas.

El prototipo mostrado en Detroit destaca también por su conjunto de armas complementarias. Sobre la torreta se instaló una estación de armas remota (RWS) EOS R400 Mk2, equipada con un lanzagranadas automático Mk19 de 40 mm, una ametralladora de 7,62 mm y un lanzador de misiles antitanque FGM-148 Javelin.

Revolución interior y potencia

En cuanto a la visión, el demostrador M1E3 se aleja del sistema Safran PASEO del AbramsX y adopta la mira optoelectrónica Leonardo S3, destinada tanto a funciones de apuntado como de observación panorámica del comandante.

El casco del M1E3 Abrams presenta más cambios todavía que la torreta. El glacis frontal ahora incluye dos escotillas frontales, en lugar de la única utilizada por el conductor en versiones previas, lo que confirma la reorganización interna de la tripulación.

Los tres miembros —comandante, artillero y conductor— permanecen protegidos dentro del casco, rodeados de pantallas y sensores que sustituyen la visión directa por una representación sintética del exterior.

Las cámaras y sensores distribuidos alrededor del vehículo ofrecen una visión de 360 grados, un sistema de visión envolvente similar al de los vehículos blindados más modernos. Todo el entorno interior está digitalizado: las estaciones de trabajo se configuran mediante software, y la interfaz de control es completamente intuitiva.

Detalle del M1E3 US Army

En materia de movilidad, de momento, el prototipo mantiene la clásica turbina de gas del Abrams, aunque el Pentágono ya ha confirmado que la versión final adoptará un sistema de propulsión híbrida con un motor diésel comercial y transmisión automática. Este cambio reducirá el consumo de combustible y simplificará su mantenimiento.

Asimismo, el perfil del vehículo muestra una altura más reducida, posiblemente fruto de un nuevo sistema de suspensión hidroneumática que sustituiría las tradicionales barras de torsión. Este tipo de suspensión permitiría ajustar la distancia al suelo e incrementar la estabilidad en movimiento.

En este sentido, algunos analistas que han acudido al Salón de Detroit han notado que el grupo motopropulsor podría estar dispuesto transversalmente, una configuración que ahorra espacio y mejora el equilibrio interno del vehículo.

Pese a las innovaciones visibles, el Ejército estadounidense ha sido claro en un punto: el M1E3 no refleja la forma final del futuro M1A3 Abrams. Más bien, funciona como un laboratorio móvil, una plataforma para probar combinaciones de tecnologías y conceptos antes de consolidar el diseño definitivo.

La versión final contará con una torreta completamente nueva y un casco rediseñado desde cero, además de un peso total presumiblemente menor al de los Abrams actuales.