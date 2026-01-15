EEUU y Lituania entrenan con lanzacohetes HIMARS junto a la frontera con Bielorrusia

Unidades de artillería de Estados Unidos desplegadas en Lituania realizaron un ejercicio con las Fuerzas Armadas de este país báltico para entrenar con el sistema lanzacohetes HIMARS, en una maniobra que refuerza la disuasión y la interoperabilidad de la OTAN en la frontera con Bielorrusia.

En el ejercicio, celebrado los días 13 y 14 de enero en el área de maniobras del general Silvestras Žukauskas, cerca de Pabradė, participaron artilleros estadounidenses de la Batería Bravo del 1.º Batallón del 14.º Regimiento de Artillería de Campaña, integrados en la Task Force Pergale de la 41.ª Brigada de Artillería, junto a unidades lituanas.

Lejos de una mera exhibición, el ejercicio se centró en procedimientos operativos reales: mantenimiento previo a la misión, coordinación de las dotaciones, protocolos de radio y posicionamiento preciso de los lanzadores, enviando al mismo tiempo una señal directa de disuasión a Moscú y Minsk.

Todos ellos son elementos críticos para un sistema diseñado para disparar con rapidez, golpear con precisión a larga distancia y desplazarse de inmediato antes de que el adversario pueda reaccionar.

El entrenamiento forma parte del despliegue rotatorio estadounidense en la región báltica y busca integrar los fuegos de largo alcance dentro de las estructuras aliadas, como se ha podido ver a través de las imágenes facilitadas por el DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service).

Para Lituania, el ejercicio tiene además un valor añadido: el país avanza en la incorporación de su propio sistema HIMARS, y este adiestramiento permite a sus fuerzas familiarizarse con los flujos operativos, los procedimientos de mando y control y las exigencias logísticas del sistema antes de su entrada plena en servicio.

Una pieza clave en Ucrania

El sistema HIMARS se ha convertido en uno de los símbolos de la guerra de Ucrania por su capacidad para realizar ataques de precisión a larga distancia y cambiar de posición en cuestión de minutos, ha permitido a Kiev golpear depósitos, centros de mando y nodos logísticos rusos situados muy por detrás de las líneas del frente.

Igualmente es una pieza central de la doctrina de fuegos de precisión de EEUU y de varios aliados europeos. Montado sobre un chasis con ruedas, combina alta movilidad con una potente capacidad de ataque a larga distancia.

Un solo lanzador puede disparar hasta seis cohetes guiados GMLRS, misiles ATACMS o, en el futuro, misiles Precision Strike con alcances superiores a los 400 kilómetros, lo que amplía de forma notable el radio de acción de unidades relativamente pequeñas.

El HIMARS combina alta movilidad con una potente capacidad de ataque a larga distancia. DVIDS

Esta combinación de alcance, precisión y rapidez resulta especialmente relevante en el flanco oriental de la OTAN, donde el terreno y la proximidad de potenciales adversarios obligan a operar de forma dispersa y bajo constante vigilancia.

La capacidad de moverse entre múltiples puntos de lanzamiento complica la detección y neutralización de los sistemas, mientras que las municiones guiadas permiten atacar objetivos de alto valor sin necesidad de concentrar grandes fuerzas en primera línea.

El ejercicio con HIMARS se suma a otras actividades recientes en la misma zona, como entrenamientos invernales con vehículos de combate M2 Bradley por parte de unidades blindadas estadounidenses.

Desde una perspectiva estratégica, este tipo de ejercicios refuerza la credibilidad de la disuasión aliada en el Báltico.

Con ellos, la OTAN envía el mensaje de que los fuegos de largo alcance no son una excepción, sino un componente habitual y creíble de la defensa colectiva en sus fronteras más expuestas.