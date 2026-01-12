El comisario de Defensa de la UE advierte que la toma militar de Groenlandia por EEUU supondría el fin de la OTAN

Una acción militar de EEUU contra Groenlandia rompería los principios fundamentales de defensa colectiva y confianza mutua de la OTAN.

Kubilius recordó que el artículo 42.7 del Tratado de la UE obliga a los países miembros a defender a Dinamarca si sufre una agresión militar.

La advertencia surge tras declaraciones de Donald Trump sobre la necesidad de que EEUU "posea" Groenlandia para evitar el avance ruso o chino en el Ártico.

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, advirtió que una toma militar de Groenlandia por parte de EEUU supondría el fin de la OTAN.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, lanzó este lunes una de las advertencias más contundentes escuchadas hasta ahora en el debate sobre Groenlandia: una hipotética toma militar estadounidense del territorio autónomo danés “sería el fin de la OTAN”.

Así lo aseguró en los márgenes de la Conferencia Nacional Anual Folk och Försvar, celebrada en Sälen, en el centro de Suecia, un foro que reúne cada año a responsables políticos, militares y expertos en seguridad del norte de Europa, según avanza Reuters.

Las palabras de Kubilius llegan después de que el presidente estadounidense Donald Trump reiterara que EEUU "debe poseer" Groenlandia para impedir que Rusia o China se hagan con el control de este enclave estratégico del Ártico, rico en recursos minerales.

Trump ha sostenido que la actual presencia militar estadounidense en la isla no es suficiente y, aunque tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado de plano cualquier negociación, no ha descartado explícitamente el uso de la fuerza.

“Coincido con la primera ministra danesa en que eso sería el fin de la OTAN, pero también, entre la gente, sería algo muy, muy negativo”, afirmó Kubilius en declaraciones a Reuters.

Obligaciones con Dinamarca

El político lituano subrayó además que un escenario de este tipo activaría los compromisos de defensa mutua dentro de la Unión Europea.

En concreto, recordó que el artículo 42.7 del Tratado de la UE obliga a los Estados miembros a prestar ayuda a un socio que sea objeto de una agresión militar.

“Dependerá mucho de Dinamarca, de cómo reaccione, de cuál sea su posición, pero sin duda existe esa obligación de los Estados miembros de prestar asistencia mutua si otro Estado miembro se enfrenta a una agresión militar”, añadió.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, aunque goza de un alto grado de autonomía.

Para Bruselas, cualquier acción militar contra el territorio sería interpretada como un ataque directo a un Estado miembro de la Unión Europea.

Golpe al corazón de la OTAN

Más allá de las implicaciones legales, las declaraciones de Kubilius apuntan al impacto político y estratégico de fondo. Una acción militar de EEUU contra un aliado europeo rompería los principios básicos de la OTAN, basada en la defensa colectiva y la confianza mutua entre sus miembros.

En un contexto de creciente tensión con Rusia y de militarización acelerada del Ártico, Groenlandia se ha convertido en una pieza clave del tablero geopolítico.

Pero, como dejó claro el comisionado europeo, el precio de imponer una solución por la fuerza podría ser la quiebra del principal pilar de la seguridad euroatlántica desde la Guerra Fría.