Airbus fabricará 340 satélites nuevos de onda baja para la constelación OneWeb de Eutelsat

Las claves nuevo Generado con IA Airbus Defence and Space fabricará 340 satélites de órbita baja para la constelación OneWeb de Eutelsat. La producción se realizará en la nueva línea de fabricación de Airbus en Toulouse, Francia, y los satélites reemplazarán a los que llegan al final de su vida útil. Los nuevos satélites incorporarán mejoras tecnológicas, como canalizadores digitales avanzados para mayor eficiencia y flexibilidad. Eutelsat busca con este contrato mantener la continuidad del servicio global y explorar nuevas oportunidades de negocio con cargas útiles alojadas.

Airbus Defence and Space anunció este lunes que ha conseguido un contrato para la fabricación de 340 satélites de órbita baja (LEO) de la constelación OneWeb del operador europeo Eutelsat, que se suman a un lote precedente de otros 100 en diciembre de 2024.



El fabricante aeronáutico europeo informó en un comunicado que los satélites serán producidos en la nueva línea de fabricación inaugurada en las instalaciones de su división de Defensa y Espacio en Toulouse, en el sur de Francia. La compañía no precisó el monto de la operación.



La constelación OneWeb de Eutelsat ofrece conectividad de alta velocidad y baja latencia con una cobertura por todo el mundo y está formada actualmente por más de 600 satélites en 12 planos orbitales sincronizados a 1.200 kilómetros sobre la tierra.

Los nuevos satélites encargados a Airbus contribuirán a la continuidad operativa y vendrán a reemplazar a los de los primeros lotes que llegan al final de su vida útil.



El fabricante destacó que, además, integrarán "mejoras tecnológicas" como canalizadores digitales avanzados que les dotarán de mejores capacidades de procesamiento y de "una mayor eficiencia y flexibilidad".



Con ellos, Eutelsat espera evaluar nuevas oportunidades de negocio, en particular a través de capacidades de embarque para cargas útiles alojadas.

Producción de los satélites OneWeb Airbus

Alain Fauré, responsable de Space Systems en Airbus, destacó que el nuevo contrato con Eutelsat “refuerza la confianza en nuestra experiencia en el diseño y fabricación de satélites LEO”.

El directivo recordó que Airbus mantiene una colaboración con Eutelsat desde hace más de tres décadas, y subrayó que “esta adjudicación consolida aún más una relación histórica y estratégica entre ambas compañías”.

Por otro lado, Jean-François Fallacher, director ejecutivo de Eutelsat, ha destacado: “Nos complace contar con nuestro socio de muchos años, Airbus, para la adquisición de estos últimos satélites. Garantizan la continuidad del servicio para el creciente número de clientes y nos permiten seguir nuestra trayectoria de crecimiento”.