ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez intenta protagonizar la transición
El traje a medida de Montero
Del Helicoide a Barajas
Póker ganador español en Mercosur
Matrimonio roto explosión Carabanchel
Joven albañil en Australia
Pausas para fumar en España
Advertencia transferencia familiares Hacienda
Mayores de 52 años en paro perderán ayuda
Preferencia jóvenes funcionarios o camioneros
Madre española vivir de alquiler
Joaquín Sabina juventud años 70 exilio
Madre de una niña de 3 años
Valores de referencia de la vivienda
Repartidor en España
Deducción cancelar hipoteca
Ganadero en España
Jubilarse antes de los 66 años
Trabajadores podrían ganar 518 € más al año
Esto hay que cotizar para cobrar la pensión
Miguel, 72 años, comparte piso con un joven de 24
Aran, dueño de un bar
Sueldo empleado tienda de ropa
José Elías
Cuándo comprar vivienda
Hacienda marca los límites
Iñaki Unsain advierte a los compradores de pisos
Abogada sobre las derramas de vecinos
Compra de vivienda
Penalización por cancelar reservas
Tope al interés de los préstamos
Billetes de AVE a 7 euros
Hacienda confirma cambios en IVA e IRPF para 2026
Enric, dueño de un negocio de hamburguesas
Madre de 4 hijos no puede pagar la calefacción
Empresaria y nuevos millonarios
Deducción del 15% a los conductores de vehículos eléctricos
Aumento impuesto afecta nómina
Apicultor en las montañas asturianas
Propietario de 8 viviendas
Precio del roscón
Subida pensiones
Emilio Baena, extrabajador de Hacienda
Subida del alquiler en 2026
Negocio de croquetas
Cobros y pagos por bizum en 2026
Diego emigró a España y se hizo autónomo
Ilustración sobre el sector de la defensa europeo.

Ilustración sobre el sector de la defensa europeo. EE

Observatorio de la Defensa

Europa y su industria de Defensa, hoy y mañana

La situación geopolítica actual requiere de un paso al frente por parte de las compañías dedicadas al sector de la defensa con una mayor implicación social.

Publicada

Al final Mearsheimer va teniendo razón. El siglo XXI le va dando la razón al viejo cabrón malencarado, pesimista, brillante neorrealista y neoyorquino de 78 años (en aparente excelente forma física).

Con Trump, Putin y Xi a los mandos, los dogmas de la teoría realista ofensiva de las Relaciones Internacionales se van fijando: "los estados no pueden estar seguros de las intenciones de otros estados, especialmente de sus intenciones futuras", "la cooperación entre estados es difícil de lograr y aún más difícil de mantener" o "las grandes potencias no actúan como agentes morales sino como maximizadores de poder".

Otros puntos clave de la teoría sostienen que "la mejor manera de que un Estado garantice su supervivencia es convertirse en el actor más poderoso del sistema" o que "en política internacional, las buenas intenciones suelen ser irrelevantes".

Firma de una alianza militar y estratégica en 2021

Esta semana, Jordan Peterson me recordaba aquella cita de Nietzsche en El ocaso de los dioses que decía que "aquel cuya vida tiene un por qué puede soportar casi cualquier cómo".

Si junto a Mearsheimer con Nietzsche me sale que Europa, España y su industria de Defensa tienen un paso al frente que dar.

Tengo esperanzas de que, cuando miremos hacia atrás dentro de 25 años, nuestra industria de Defensa nos hará sentirnos orgullosos.

Si junto a Mearsheimer con Nietzsche me sale que Europa, España y su industria de Defensa tienen un paso al frente que dar

Tal y como lo veo, debe tomar conciencia hoy, no obstante de que, además de innovar y dar la siempre cumplida respuesta a los requerimientos de nuestras Fuerzas Armadas, su papel debe parecerse al de la banca en los 90 o las tecnológicas en los 2000.

Al mundo se le está poniendo una cara de Mearsheimer que no le cuadra el perfil bajo de una industria tan crucial. Hay un desajuste ahí.

El mundo no se lanzó a los brazos de Internet en los 90-2000 sin un Bill Gates con cara y un Microsoft o una Telefónica que cogieran los mandos.

Hoy, está pendiente una estrategia (y debe ser exclusiva de cada empresa) que sitúe en el lugar social que le corresponde al sector que creará miles de empleos mientras innova y protege nuestras vidas y nuestro modo de desarrollarlas en España y Europa.

Lo diré de otro modo: si, como parece, se acaba la época dorada del poder blando, las empresas que impulsarán el necesario cambio a un endurecimiento del ejercicio de ese poder, deben estar en primera fila.

De otro modo más, más español: si las curvas de Indra y Telefónica se entrecruzan mientras se intercambian, eso sólo es un signo más de que debe haber una mayor implicación social de la industria de Defensa con la sociedad a la que sirve.

En el mundo ya no hay esferas de superpotencias. Hay naciones-halcón. Y solo hay hueco para tres

En el mundo ya no hay esferas de superpotencias. Hay naciones-halcón. Y solo hay hueco para tres.

Europa está en la encrucijada de definirse como tal o como paloma; negándole o dándole por tanto el carácter depredador a Rusia y la posibilidad de unirse a la categoría de EEUU y China.

Es la industria de Defensa, nuestra industria, que debe conocer todo ciudadano como en el pasado conoció a las entidades financieras principales, los fabricantes de software básicos o las plataformas sociales más importantes, la que está facultada para proporcionar las herramientas para esa transición.

Como diría una IA redactora, desde la operación de EEUU en Caracas, "nuestro modo de vida no se discute, se defiende". Entiendo como nadie la dificultad de ser 27 y no 1. Puede que haya que hacer una alianza de los voluntariosos —qué traducción más horrible— más decidida, pues.

Tengo claro que debemos demostrar que el pedante de Mearsheimer se equivocó al menos cuando escribió eso de que "Occidente está llevando a Ucrania por un camino engañosamente prometedor".

Para ello hay muchos cambios políticos que implementar, seguro, pero también una transvaloración que conseguir (por seguir hablando en términos nietzscheanos): nuestra industria de Defensa, junto con la profesionalidad de nuestros soldados y el valor y la determinación de nuestra población es la punta de lanza del nuevo necesario lema, no te metas con Europa o saldrás escaldado.

Tiene que ser así... o será la nada. Antinihilista que se ha levantado uno...

Más en Observatorio de la Defensa