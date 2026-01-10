El papel español en la operación 'Inherent Resolve' en Irak: el grupo de operaciones especiales que lucha contra el Daesh

La presencia española en Irak desde 2015 refleja el compromiso con la seguridad internacional y la estabilidad regional, contribuyendo a la lucha contra el terrorismo.

Las Fuerzas Armadas españolas han incorporado perros adiestrados en detección de explosivos y apoyo táctico, incrementando la cooperación y capacidades de las unidades iraquíes.

El contingente español asesora, entrena y apoya al Servicio de Contraterrorismo iraquí en misiones para reducir la capacidad operativa del Daesh.

España mantiene un grupo de operaciones especiales en Irak, integrado en la operación internacional Inherent Resolve contra el Daesh.

En unos días en los que se ha hablado y escrito mucho sobre operaciones especiales por la extracción de Maduro de Venezuela, las Fuerzas Armadas españolas cuentan con personal con estas capacidades desplegadas en el exterior.

Este es el caso del Grupo de Operaciones Especiales desplegado en Irak como parte del contingente español para la lucha contra el Daesh y encuadrados dentro de la Operación Inherent Resolve.

Durante el pasado 2025, el personal del Grupo de Operaciones (SOTG) XXIII "ha cooperado en numerosas operaciones en apoyo al Servicio de Contraterrorismo iraquí", según explican desde el Estado Mayor de la Defensa.

Los militares españoles asesoraron en el planteamiento y desarrollo de operaciones que llevan a cabo sus homólogos del país oriental, apuntan.

"Estas actuaciones se enmarcan dentro de los esfuerzos de la Coalición para reducir la capacidad operativa del Daesh y, al tiempo, evitar su reorganización en suelo iraquí".

Durante los próximos meses del actual año, los militares del SOTG XXIII continuarán operando con el Servicio de Contraterrorismo en nuevas operaciones "para eliminar la amenaza terrorista remanente en Irak".

Los militares que conforman este contingente español pertenecen al Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio.

Todos ellos, continúan desde el EMAD, seguirán trabajando para mejorar las capacidades operativas del citado Servicio iraquí mediante programas de instrucción especializada y adiestramientos avanzados.

En el contexto actual, "la presencia del SOTG español en Irak refleja el firme compromiso de las Fuerzas Armadas españolas con la seguridad internacional, la cooperación con socios estratégicos y la lucha contra el terrorismo".

Asimismo, todas estas actividades contribuyen de "manera directa en la estabilidad de la región y a la seguridad colectiva".

Más de una década en Irak

El origen de la Operación Inherent Resolve se remonta al año 2014, cuando el Departamento de Defensa —hoy renombrado Departamento de Guerra— de Estados Unidos estableció formalmente la Fuerza Conjunta Combinada con el objetivo de formalizar acciones militares en Irak y Siria.

Y es que los años anteriores habían sido los más duros de la vida del Daesh. Según explican desde el EMAD, los conflictos sectarios y la división alimentaron al grupo terrorista que ascendió propagando una ideología extremista.

"Su exitosa adquisición de armas convencionales, el establecimiento de formaciones armadas, el rápido crecimiento territorial y las atrocidades desmedidas conmocionaron al mundo y desestabilizaron la región", apuntan.

Una soldado, teniente del EZAPAC y JTAC (Controladora de Ataque Terminal Conjunto), tras realizar su ejercicio de paracaidismo nocturno. Rodrigo Mínguez E. E.

De octubre del 2014 a julio de 2017, la Fuerza Conjunta Combinada de la Operación Inherent Resolve, la Coalición y las fuerzas asociadas sirias e iraquíes hicieron "enormes progresos sobre el terreno contribuyendo eficazmente a derrotar las aspiraciones del Daesh".

La misión de la Coalición es "derrotar al Daesh como fuerza militar en el campo de batalla en Irak y Siria", afirman en el EMAD.

Para ello, deben desmontar su capacidad de dirigir y controlar a sus combatientes, eliminar sus refugios, cortar sus fuentes de financiación, destruir su equipo y neutralizar a sus combatientes.

"En definitiva, suprimir su efectividad como fuerza organizada en el campo de batalla".

Tal y como apuntan, la Coalición considera esta batalla contra el Daesh como una única lucha y opera en áreas controladas por los terroristas tanto en Irak como en Siria.

El despliegue español dentro de la operación Inherent Resolve lleva en Irak desde enero de 2015 y, actualmente, está compuesto por unos 170 militares integrados en el cuartel general, fuerza y personal de apoyo, todos ellos contribuyendo a la Coalición internacional.

Helicópteros de la Task Force Toro en el hangar pocos meses antes de su repliegue definitivo Ministerio de Defensa

Las labores de formación las llevan a cabo los instructores españoles dentro de las propias bases militares iraquíes, donde son adiestradas unidades del Servicio de Contraterrorismo iraquí por miembros de la Unidad de Operaciones Especiales.

Hasta finales de 2024, formaban parte del contingente español en Irak los militares de la Task Force Toro, una unidad de helicópteros desplegados en la Base Aérea de Al Asad, cuya misión era proporcionar transporte a las tropas de Coalición.

Entrenamiento K9

En 2017, el Mando de Operaciones Especiales inició en Irak la generación de una nueva capacidad: adiestrar a perros en la detección de explosivos y la neutralización de varios tipos de amenazas.

Actualmente, "estos perros conforman el Equipo Operativo K9, que se han trasladado a Irak para apoyar al Servicio de Contraterrorismo de Irak en su lucha contra Daesh".

Los perros Truman y Zero en la misión SOTG XVII EMAD

Esta cooperación ha ido incrementándose durante los últimos años y, desde hace 2, el propio Servicio cuenta con su propio centro de entrenamiento para perros.

El responsable canino del inicio de esta andadura por parte de las autoridades iraquíes es Zero, un perro que prestó servicio en las SOTG XVII entre noviembre de 2022 y mayo de 2023.

Su trabajo diario "interesó al general Haidar, jefe de Operaciones Especiales del Servicio de Contraterrorismo de Irak, quien quiso implementar esta capacidad para su Unidad.

Estos perros "desempeñan sus labores tácticas, transportan equipos como cámaras, linternas, láseres y marcadores, y actúan como nodos de comunicación en enlaces tácticos, ampliando sus capacidades en el campo de batalla", recogen desde el EMAD.

Un enfoque que "refuerza la capacidad de las operaciones especiales, al tiempo que optimiza la seguridad y la efectividad de las misiones".