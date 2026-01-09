Oreshnik, misil hipersónico con capacidad nuclear que Rusia ha lanzado contra Ucrania: uno de los más modernos del arsenal

Militares participan en lo que el Ministerio de Defensa ruso describe como el despliegue del sistema de misiles hipersónicos Oreshnik, con capacidad nuclear, en Bielorrusia, en un lugar no identificado, en esta imagen fija tomada de un video difundido el 30 de diciembre de 2025. Reuters

Rusia ha ido un paso más en la escalada militar en la guerra contra Ucrania y ha empleado el misil Oreshnik, con capacidad de llevar armamento nuclear, para atacar a objetivos esenciales.

Si bien la cabeza de guerra elegida para el ataque ha sido convencional —no nuclear— los daños son importantes en la región de Lviv, cerca de la frontera ucraniana con Polonia.

En un comunicado publicado con motivo del ataque, el Ministerio de Defensa ruso justifica la acción como una "respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la residencia del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod perpetrado el 29 de diciembre".

Este ataque supone la segunda vez que desde el Kremlin ordenan el empleo de un misil Oreshnik, aunque el de hoy es la primera utilización efectiva del arma.

El primer lanzamiento conocido ocurrió en noviembre de 2024 con escasos daños registrados. Los informes apuntaron en aquel momento al empleo de ojivas sin carga explosiva con la finalidad de probar el rendimiento del arma.

Los ministerios de Defensa de Rusia y Bielorrusia difundieron este martes imágenes del despliegue y la activación de los misiles 'Oréshnik' con capacidad nuclear.

Los primeros análisis sobre el terreno afirman que las ojivas del Oreshnik se han dirigido a infraestructuras energéticas y fábricas de aeronaves no tripuladas.

Hace poco más de 10 días, el Gobierno de Bielorrusia publicó un vídeo sobre el despliegue en su territorio de este modelo de misil hipersónico ruso de medio alcance.

"Esta es la pinta que tiene el ritual de asumir labores de combate del sistema de misiles en tierra Oreshnik", ha afirmado el Ministerio de Defensa de Minsk.

Por el momento, se desconoce si el lanzamiento del misil que ha atacado la región de Lviv se ha efectuado desde Bielorrusia o Rusia.

En una de sus intervenciones hablando sobre material militar, el presidente Valdímir Putin aseguró que el sistema de armas Oreshnik estaría en servicio a finales de 2025. Una fecha que coincide con el despliegue del misil en Bielorrusia y ahora su empleo sobre Ucrania.

Misil sobre el terreno

El origen del Oreshnik no está realmente claro. Rusia suele mantener con mucho celo cualquier información sobre el diseño de este tipo de armamento con capacidad nuclear.

Algunos analistas apuntan al desarrollo en paralelo del RS-26 Rubezh, un misil de más alcance que todavía se encuentra en fase experimental tras enfrentar algunos problemas hace ya más de una década.

Los avances cosechados del RS-26 y en el anterior RS-24, del que también toma partes, cristalizaron en el Oreshnik como una versión probablemente algo más recortada y centrada en el medio alcance.

Putin informó en noviembre de 2024 que la producción del Oreshnik había comenzado, asegurando que Rusia "se vio obligada" a probar el nuevo misil en condiciones de combate. Ese, precisamente, fue el primer lanzamiento del misil registrado con ojivas simuladas.

La gran baza de Oreshnik en su versión nuclear, a diferencia de otros misiles balísticos del arsenal ruso, recae en su carga útil: un vehículo de reentrada con objetivos múltiples independientes (MIRV, de sus siglas en inglés).

Esto permite dirigir las seis ojivas que componen el sistema a seis objetivos diferentes en un único lanzamiento.

Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el uso de estos vehículos de reentrada hace excepcionalmente difícil su interceptación.

En este punto es donde entra la capacidad hipersónicas de los MIRV. Estos vehículos, en su fase de reentrada atmosférica, superan los 5.000 km/h de velocidad —algunos analistas suben esta cifra a 10.000 km/h— y cuentan con cierta movilidad, algo que los diferencia de los misiles balísticos convencionales.

La citada movilidad y la elevadísima velocidad los convierten, hoy por hoy, en munición imposible de interceptar por los sistemas antiaéreos.

El alcance máximo se sitúa entre los 3.000 y los 5.300 km, lo que pondría en la diana a toda Europa si se lanza desde Minsk, capital de Bielorrusia.

Las autoridades rusas señalan que es un sistema diseñado para ataques de precisión, por ejemplo a "instalaciones militares, aeródromos, cadenas de suministro e instalaciones gubernamentales clave" a lo largo y ancho del continente.