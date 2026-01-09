Indra pone a prueba un sistema anticolisión para la gestión de espacio aéreo con drones y aeronaves tripuladas

Las plataformas UAS desarrolladas son de tipo VTOL, con motorización híbrida y capacidad para cargas útiles de hasta 20 kg, orientadas a misiones de salvamento, detección de vertidos y extinción de incendios.

La tecnología es relevante para operaciones complejas, como vuelos de enjambres de drones, y permite la integración segura de UAV en espacios compartidos.

El sistema utiliza cámaras de 360 grados y radar para discriminar objetivos pequeños o lejanos, y opera eficazmente desde baja altura hasta los 2.000 metros.

Indra y Tecnobit-Grupo Oesía han probado con éxito un sistema anticolisión para drones y aeronaves tripuladas, capaz de detectar y evitar colisiones a distancias de hasta un kilómetro.

La compañía resultante de la UTE que conforman Indra y Tecnobit-Grupo Oesía ha demostrado la eficacia de un nuevo sistema de detección y evitación de colisiones para aeronaves no tripuladas.

Esta tecnología, fruto de un desarrollo llevado a cabo en el Polo Aeroespacial de Galicia, ha permitido completar una serie de vuelos de prueba con un UAV multirrotor equipado con cámaras y radar y un dron de la familia Tarsis.

La primera aeronave no tripulada detectó al Tarsis a distancias de hasta un kilómetro, ejecutando maniobras de evitación de forma óptima.

Durante los ejercicios se recrearon perfiles de vuelo habituales y se realizaron aproximaciones con diferentes trayectorias, altitudes y velocidades.

Asimismo, según explican en un comunicado, se comprobó el funcionamiento del sistema de escenarios típicos de un entorno de gestión de espacio aéreo no tripulado, con vuelos desde baja altura hasta los 2.000 metros.

"Esta capacidad de detección y evitación resulta especialmente relevante para operaciones complejas, como aquellas en las que vuelan enjambres de drones, y para la integración segura de UAV en espacios aéreos compartidos con aeronaves tripuladas o no tripuladas":

El sistema, tal y como lo describe Indra, "destaca por su capacidad para fusionar información procedente de múltiples cámaras embarcadas, que cubren los 360 grados y permiten discriminar objetivos pequeños o lejanos".

Tarsis en vuelo Indra

"A estos datos se suman los del radar de apuntamiento electrónico, esencial en condiciones de baja visibilidad".

La tecnología desarrollada cuenta "con gran capacidad de procesamiento a bordo, lo que permite aplicar algoritmos avanzados que optimizan la toma de decisiones".

"Tras superar las pruebas realizadas en el aeródromo de Aerohíspalis (Sevilla), el proyecto que Indra desarrolla

junto a Tecnobit-Grupo Oesía da un paso decisivo", recalcan.

Ambas compañías trabajan dentro de él en sistemas basados en drones para operaciones de salvamento y rescate, detección de vertidos en el mar y extinción de incendios forestales.

Para ello desarrollan plataformas UAS de tipo VTOL, que ofrecen gran flexibilidad operativa y están dotadas de motorización híbrida (eléctrica y de combustión) para lograr una amplia autonomía.

Estos drones podrán embarcar cargas útiles de hasta 20 kilogramos, respondiendo así a la creciente demanda de UAVs de tamaño medio en el mercado.