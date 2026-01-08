EEUU triplicará la producción de misiles Patriot hasta 2033 para cumplir con los pedidos de España y el resto de la UE

Estados Unidos triplicará la producción de misiles Patriot PAC‑3 MSE hasta 2033, pasando de 600 a 2.000 proyectiles por año. Esto después de que el Departamento de Guerra estadounidense cerrara un acuerdo con Lockheed Martin para acelerar la fabricación y entrega de este sistema a lo largo de los próximos siete años.

La Casa Blanca busca así reponer sus propios arsenales y destrabar los numerosos pedidos realizados por sus socios en Europa, entre los que se encuentra España, que han dejado en evidencia la incapacidad de la industria estadounidense para afrontar el incremento en la demanda de este armamento.

De esta manera, el interceptor PAC‑3 MSE, el más avanzado del sistema Patriot, se posiciona como pieza central de la arquitectura de defensa aérea y antimisiles de la OTAN.

​Esta expansión industrial no parte de cero. En los dos últimos años, según han destacado desde Lockheed Martin, ya se había incrementado la producción de PAC‑3 MSE en más de un 60%, hasta alcanzar las 620 unidades solo en 2025, más de un 20% por encima de la cifra del año anterior.

En este sentido, el gigante armamentístico ha señalado que el nuevo marco pactado consolida ese ritmo y lo proyecta a un horizonte de casi una década en el que EEUU deberá atender tanto a sus propias necesidades como a las de sus aliados europeos y asiáticos.

Empleados de Lockheed Martin en la línea de producción de un misil PAC-3 Lockheed Martin

"Crearemos una capacidad sin precedentes para la producción de PAC‑3 MSE, cumpliendo con la velocidad que nuestra nación y nuestros aliados exigen, a la vez que aportamos valor a los contribuyentes y a nuestros accionistas", ha prometido Jim Taiclet, presidente y consejero delegado de Lockheed Martin.​

Para España, el acuerdo entre la administración Trump y la compañía aeroespacial llega en plena modernización de su defensa antiaérea, con cuatro nuevas baterías Patriot en configuración 3+ ya encargadas a Washington, las cuales no llegarán al país hasta 2030.

Junto a las baterías, el Ministerio de Defensa español ha adquirido 51 misiles PAC‑3 MSE, cuya fecha de entrega se desconoce, precisamente, debido a las limitaciones de producción.

Lanzamiento de misil Patriot US Army

Más allá de las baterías y los proyectiles, el contrato cerrado por el departamento de Margarita Robles, valorado en 2.400 millones de euros, incluye cuatro radares AN/MPQ‑65, cuatro estaciones de control AN/MSQ‑132, dos centros de coordinación e información y cuatro plantas de energía.

En la actualidad, 17 países, incluido EEUU, han seleccionado el PAC‑3 MSE como núcleo de su estrategia de defensa aérea y antimisiles. Entre ellos, Alemania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Suecia y España, en Europa; Japón, Corea del Sur y Taiwán, en el Indopacífico; y varios aliados de Oriente Medio como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait y Baréin. ​​

Características del PAC‑3 MSE

El PAC‑3 MSE es un interceptor de "impacto directo" o hit‑to‑kill, concebido para destruir el blanco mediante el choque directo, convirtiendo la enorme velocidad de aproximación en energía cinética en lugar de depender de una gran ojiva explosiva.

Esta filosofía exige una precisión extrema en la fase terminal, una capacidad de maniobra muy elevada y un software de guiado capaz de ejecutar correcciones de última fracción de segundo frente a misiles balísticos en maniobra o misiles de crucero avanzados.

Imagen ilustrativa de un misil PAC-3 del sistema Patriot Lockheed Martin

La variante MSE supone una evolución importante respecto a los PAC‑3 anteriores al incorporar un motor cohete sólido de doble pulso de mayor tamaño, lo que amplía de forma significativa el alcance y la altitud de interceptación manteniendo el concepto de impacto directo.

El misil integra un buscador de radar activo en banda Ka para la guía terminal, apoyado por un sistema de control de actitud frontal con pequeños propulsores de combustible sólido que permiten bruscos movimientos laterales y verticales en los últimos segundos de vuelo.​

La eficacia del PAC‑3 MSE está íntimamente ligada a la arquitectura de la batería Patriot, que aporta detección, seguimiento, control de tiro y coordinación del combate en un sistema integrado. Una batería moderna combina radar multifunción, estaciones de control, lanzadores y nodos de comunicaciones, permitiendo la defensa aérea y antimisiles por capas y la coordinación con otros sensores y sistemas aliados.​

Las dimensiones relativamente compactas del interceptor permiten una mayor densidad por lanzador, con la posibilidad de alojar hasta 12 misiles PAC‑3 MSE en una sola unidad de lanzamiento Patriot de configuración moderna.

Esta profundidad de cargador es tácticamente relevante frente a amenazas de saturación, ya que facilita sostener la cobertura defensiva a lo largo de combates prolongados en los que la conservación y reposición de interceptores se convierte en prioridad operativa.​