Quantum Systems y Frontline Robotics abrirán una fábrica en Alemania para suministrar drones al frente ucraniano

El modelo Vector, equipado con inteligencia artificial y sensores acústicos, destaca entre los drones fabricados, ofreciendo hasta 4 horas de vuelo y capacidad para detectar artillería a 15 km.

Todos los drones fabricados se entregarán a las Fuerzas de Defensa de Ucrania en cantidades determinadas por su Ministerio de Defensa.

La producción combinará la tecnología de drones de Frontline Robotics con la automatización industrial alemana, siguiendo estándares de la OTAN.

Quantum Systems (Alemania) y Frontline Robotics (Ucrania) crearán una fábrica conjunta en Alemania para producir drones destinados al ejército ucraniano.

Mientras la atención mundial se ha trasladado estos últimos días a Venezuela, en el frente ucraniano las alianzas militares e industriales continúan produciéndose.

Uno de los últimos movimientos es la unión de las compañías Quantum Systems, con sede en Alemania, y Frontline Robotics, de Ucrania, para la creación de una joint venture cuyo objetivo es la fabricación de drones de la firma ucraniana en la UE.

La empresa resultante producirá en masa drones multiuso —probados en el campo de batalla y desarrollados por Frontline Robotics— en el país germano.

Según explican en un comunicado, el 100% de los sistemas producidos en Alemania se entregarán a las Fuerzas de Defensa de Ucrania en volúmenes definidos por el Ministerio de Defensa de Zelenski.

La línea de producción combinará la tecnología probada de Ucrania con la automatización industrial alemana, "creando un nuevo modelo de coproducción de defensa transfronteriza".

Quantum Systems proporcionará la infraestructura industrial y las operaciones de producción, mientras que Frontline Robotics contribuye con diseños de sistemas, capacitación y soporte durante todo el ciclo de vida con los estándares de la OTAN.

"Los ucranianos han revolucionado la guerra de drones; ahora, juntos, revolucionaremos la guerra industrial", ha afirmado Sven Kruck, codirector general de Quantum Systems.

Un soldado español mantiene el Dron Vector tras el aterrizaje del VTOL de vigilancia Rodrigo Mínguez Viator (Almería)

Por su parte, Yevhen Tretiak, director general de Frontline Robotics, señala que construir la primera empresa conjunta de defensa germano-ucraniana es una "misión importante".

"Confiamos en que nuestro ejemplo allanará el camino para futuras colaboraciones de este tipo", apunta el ucraniano. "Esta cooperación proporcionará a las Fuerzas de Defensa de Ucrania miles de drones para repeler al agresor ruso".

Al frente de la nueva compañía creada se encuentra Matthias Lehna, quien sirvió en el Ejército alemán como oficial de infantería antes de entrar en Quantum Systems.

Lehna señala que los objetivos son "escalar, expandir y crear". También apunta a la urgencia de Ucrania para "producir en masa los drones".

Drones en Ucrania

La compañía Quantum Systems se ha convertido en una de las más punteras del panorama europeo dentro de la industria de los UAV. De hecho, el Ejército de Tierra español cuenta en sus filas con el modelo Vector para labores de inteligencia y reconocimiento.

Asimismo, la empresa alemana ha sido una referencia para Ucrania desde el comienzo de la guerra, incluso operando aeronaves avanzadas.

Dentro de la gama Vector, Quantum Systems dispone de una versión equipada con inteligencia artificial aplicada a labores de reconocimiento junto a un sistema acústico de detección de artillería.

"Los sensores acústicos han llegado al frente ucraniano", declaró Florian Seibel, fundador y codirector general de Quantum Systems, el pasado agosto cuando se desplegaron las primeras unidades.

"El Vector AI [como se conoce comercialmente al dron] es capaz de determinar la dirección y la distancia de fuego de artillería y ofrece una duración de vuelo de hasta 4 horas", aseguró.

Según los datos que aporta la compañía, el sensor tiene un peso de 150 gramos y puede detectar fuego de artillería a una distancia de hasta 15 kilómetros. Los disparos de munición de menor calibre también pueden detectarlos a 2,5 kilómetros.

Quantum Systems ha trabajado en la automatización de esta función para que la electroóptica del dron enfoque directamente la cámara hacia la fuente del disparo detectado.

La estrecha colaboración de la compañía alemana con el Gobierno de Zelenski llevó a la apertura de la primera línea de producción de drones en junio del pasado 2025 en un lugar no desvelado de Ucrania.

Dron Twister de Quantum Systems. Quantum Systems Omicrono

En particular, levantaron una factoría para la producción del modelo Twister, un dron de menor tamaño que el Vector, empleado fundamentalmente para labores de reconocimiento táctico.

La versión estándar del Twister está equipada con el módulo óptico Nighthawk2, con canales de imagen tanto diurnos como térmicos para condiciones de baja o nula luminosidad.

Otra de las características clave de este modelo es que puede servir como un repetidor de señales, lo que permite incrementar el radio de acción de otros drones desplegados de Quantum Systems.