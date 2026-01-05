Kongsberg compra el 90% de la estadounidense Zone 5 para impulsar misiles asequibles y de producción masiva

Tras la compra, Zone 5 continuará operando como filial independiente con su equipo directivo manteniendo el 10% de la empresa y la gestión diaria.

Zone 5 ha desarrollado programas destacados para las Fuerzas Armadas de EE.UU., como el misil de crucero de bajo coste ERAM y la familia de municiones FAMM.

La operación busca fortalecer la presencia de Kongsberg en Estados Unidos y ampliar su cartera de misiles, respondiendo a la creciente demanda de sistemas defensivos de producción masiva.

Kongsberg Defence & Aerospace adquiere el 90% de la estadounidense Zone 5 Technologies, especializada en misiles de largo alcance y sistemas antidrones asequibles.

Kongsberg Defence & Aerospace firma un acuerdo para adquirir la compañía estadounidense Zone 5 Technologies LLC, especializada en el diseño y producción de misiles de largo alcancey sistemas antidrones asequibles y fabricables en grandes volúmenes.

La adquisición supone un movimiento estratégico clave para la empresa noruega, que busca ampliar su presencia en Estados Unidos y fortalecer su cartera de misiles en un contexto internacional marcado por el uso masivo de drones y la demanda de capacidades defensivas de rápida producción.

“La adquisición de Zone 5 representa un paso estratégico significativo para Kongsberg. Zone 5 está a la vanguardia en el desarrollo de misiles asequibles que pueden producirse en grandes cantidades”, afirmó el consejero delegado, Geir Håøy.

La compañía señaló que los conflictos recientes han evidenciado la necesidad de capacidades de defensa de alto volumen para contrarrestar ataques con drones y reforzar la disuasión.

Kongsberg destacó que su catálogo actual —que incluye sistemas como NASAMS, el Naval Strike Missile y el Joint Strike Missile— es complementario a los productos de Zone 5, lo que permitirá desarrollar sistemas defensivos más completos y flexibles.

La integración tecnológica entre ambas compañías busca desarrollar sistemas que combinen misiles de largo alcance con municiones de bajo coste y producción masiva, una fórmula destinada a responder a la creciente complejidad de los escenarios militares modernos.

Zone 5 ha logrado contratos y ha sido seleccionada en programas competitivos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluidos proyectos con la Fuerza Aérea y la Defence Innovation Unit.

Entre estas iniciativas destacan el programa de misil de crucero de bajo coste ERAM (Extended Range Attack Munition), la familia de misiles y municiones producidas en grandes volúmenes FAMM (Family of Affordable Mass Missiles/Munitions) y las pruebas de vuelo de nuevos sistemas antidrones de bajo coste, diseñados para neutralizar incluso grandes plataformas aéreas.

“Zone 5 encaja perfectamente con las ambiciones de Kongsberg de ampliar nuestra cartera de misiles de ataque y desarrollar capacidades de Defensa Aérea de Espectro Completo, además de fortalecer nuestra presencia en Estados Unidos”, explicó Eirik Lie, presidente de Kongsberg Defence & Aerospace.

Añadió que la compañía quedó impresionada por “la capacidad de Zone 5 para llevar nuevas tecnologías al mercado en un entorno altamente competitivo”.

Filial independiente

Según el acuerdo, Kongsberg adquirirá el 90 % de Zone 5, mientras que su equipo directivo mantendrá el 10 % restante y continuará gestionando la empresa.

Tras el cierre de la operación, Zone 5 continuará operando como filial independiente, con el objetivo de preservar su cultura de innovación y su ritmo acelerado de desarrollo.​

El director ejecutivo de Zone 5, Thomas Akers, subrayó los valores compartidos entre ambas compañías: “Kongsberg comparte los valores fundamentales de Zone 5: un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, soluciones altamente ingenierizadas y la valoración de nuestros empleados, que son la base de todo lo que hacemos”.