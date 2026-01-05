Israel despliega el Iron Beam, el sistema antiaéreo láser para derribar misiles y drones por menos de 5 euros

Tras casi una década de desarrollo, el Iron Beam ha demostrado éxito en pruebas reales y marca el inicio de una revolución tecnológica en defensa israelí.

El Iron Beam utiliza una fuente láser avanzada y un sistema de orientación electroóptico, logrando máxima precisión y eficiencia con costos muy inferiores a los misiles tradicionales.

El sistema Iron Beam se integra en el escudo multicapas de defensa aérea israelí, junto a la Cúpula de Hierro, la Honda de David y los sistemas Arrow.

Israel ha desplegado el Iron Beam, su primer sistema antiaéreo láser, capaz de interceptar misiles, morteros y drones por menos de 5 euros por disparo.

Tras años de desarrollo y pruebas, Israel ya cuenta con su primer sistema antiaéreo que emplea energía dirigida —láser— para interceptar y neutralizar las amenazas aéreas

El Ministerio de Defensa de Israel y la compañía Rafael Advanced Defense Systems firmaron la entrega oficial de la primera unidad del sistema láser Iron Beam (Rayo de Hierro) el pasado 28 de diciembre.

El sistema, según recogen en un comunicado conjunto, "demostró su eficacia en una extensa serie de pruebas contra diversas amenazas e interceptó con éxito cohetes, morteros y drones".

La encargada de recepcionar el Iron Beam fue la Fuerza Aérea de Israel con el objetivo de integrarlo en su sistema multicapas de protección contra amenazas aéreas.

Este sistema multicapas se compone de la popular Cúpula de Hierro (Iron Dome), de La Honda de David (David's Sling) y del sistema Arrow. A los que ahora se añade el Iron Beam como un sistema más.

"El sistema Iron Beam representa un avance tecnológico y de ingeniería mundial", explican desde Rafael Advanced Defense Systems.

Cuenta con una fuente láser avanzada y un sistema de orientación electroóptico único. La conjugación de ambas permite la "interceptación de una amplia gama de objetivos a un alcance operativo mejorado", aunque sin dar cifras exactas.

También apuntan a la consecución de "máxima precisión y eficiencia superior". Todo ello a un coste "marginal insignificante".

Precisamente, este último aspecto económico es el más relevante de todos los que protagonizan al Iron Beam.

Emisor de láser de alta energía del Iron Beam Rafael Advanced Defense Systems

A diferencia del resto de sistemas antiaéreos que emplean misiles interceptores de, en ocasiones, decenas de miles de euros cada uno, esta nueva tecnología permite derribar esas mismas amenazas por menos de 5 euros, según algunas estimaciones.

La disparidad en el coste por operación y de cada interceptación es notable. "Constituye la principal ventaja del sistema láser", apuntan desde la compañía.

"Por primera vez a nivel mundial, un sistema de interceptación láser de alta potencia ha alcanzado su plena madurez operativa, ejecutando con éxito múltiples intercepciones", ha declarado Israel Katz, ministro de Defensa israelí.

Katz también señala que este logro "cambia las reglas de combate y transmite un mensaje crucial a nuestros enemigos".

"Nuestra fuerza defensiva se corresponde con nuestra capacidad ofensiva", recalcó el ministro. "Este mensaje resuena desde Teherán hasta Saná y Beirut".

Láser contra drones y misiles

El Iron Beam se presentó en sociedad en el año 2014 como una revolución tecnológica en el ámbito de la industria armamentística.

Tanto fue así, que el resto de potencias militares mundiales comenzaron a impulsar programas equivalentes para lograr desarrollar un sistema de similares características.

La estadounidense Lockheed Martin anunció en 2022 que iba a "explorar oportunidades e implementaciones tecnológicas" relacionadas con el sistema.

Sistema Iron Beam de Israel Rafael Advanced Defense System

Rafael Advanced Defense Systems mantuvo el sistema en desarrollo casi durante una década antes de que comenzaran las primeras pruebas oficiales en 2022.

El Iron Beam comenzó entonces una serie de exámenes tanto en el ámbito experimental como en operaciones reales, siendo su gran estreno el 21 de noviembre de 2023 consiguiendo interceptar un cohete lanzado desde Gaza.

Según distintos reportes, el sistema dispone de un alcance máximo de unos 7 kilómetros y se integrará como quinta capa del escudo defensivo israelí, junto a Arrow 2, Arrow 3, Iron Dome y David’s Sling.

El Iron Beam emplea un sistema de fibra óptica para generar pulsos láser y concentra suficiente energía como para destruir una amenaza aérea manteniendo el haz sobre el objetivo durante unos 4 o 5 segundos.

Si bien el coste por disparo oficial no se ha revelado, los analistas apuntan a una horquilla que va desde los 3 a los 5 euros. Una cifra inmensamente inferior a las decenas de miles de euros de coste unitario de los misiles del resto de capas del sistema antiaéreo.

El sistema puede operar de forma independiente o como parte de un entramado antiaéreo más amplio, aprovechando la información proporcionada por otros radares.

Una batería completa del Iron Beam se compone de un radar de defensa aérea, una unidad de mando y control y un par de generadores láser con una potencia de entre 100 y 150 kW.

La Cúpula de Hierro defendiendo el cielo de Tel Aviv Reuters Omicrono

"La entrega del primer sistema Iron Beam a la Fuerza Aérea, con numerosos sistemas adicionales ya en producción, marca la finalización de nuestra fase inicial: la transición del desarrollo a la fabricación en serie", ha explicado Amir Baram, director general del Ministerio de Defensa israelí.

Baram apunta a que se trata solamente "del comienzo de una revolución tecnológica".

"Mientras la producción continúa, ya estamos avanzando en el desarrollo de sistemas de defensa de próxima generación para despliegue terrestre y aéreo", afirma el militar.