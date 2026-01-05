El avión fabricado en España que ha participado en la captura de Maduro: un CN-235 de la USAF de operaciones especiales

Este modelo puede operar en pistas cortas y en mal estado, lo que lo hace ideal para misiones de infiltración y exfiltración en zonas complejas.

El CN-235 cuenta con sensores avanzados, dispensador de bengalas y sistemas de cámaras integrados, además de operar sin distintivos militares visibles.

La aeronave pertenece al 427º Escuadrón de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de EE.UU. y está diseñada para misiones secretas.

Un avión CN-235 fabricado por Airbus Defence en Sevilla participó en la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Dentro de las 150 aeronaves desplegadas por Estados Unidos para la extracción de Maduro de Venezuela ha habido, al menos, una fabricada en España.

Según los datos aportados por los diferentes estamentos y organismos dependientes del Pentágono, un CASA CN-235 de la rama de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea fue construido por Airbus Defence en sus instalaciones de Sevilla.

La información sobre las capacidades reales de la aeronave y la tecnología —sensores, sistemas...— que lleva a bordo son totalmente desconocidos. De hecho, la aeronave se deja ver en contadísimas ocasiones.

El modelo pertenece al 427º Escuadrón de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con cuarteles generales en la Base Aérea de Pope Fiel (Carolina del Norte), y se emplea para misiones secretas.

Prueba de ello es que esta aeronave está pintada totalmente de color gris, sin ninguna distinción que la identifique como un aparato militar a ojos poco entrenados.

Sin embargo, la plataforma dispone de varios elementos exteriores que llaman la atención. Los más directos son varios abultamientos en la parte baja del fuselaje que han sido identificados como sensores que se complementan con antenas extras respecto a la versión estándar.

Otro aspecto clave es el sensor dispuesto justo a continuación de la puerta trasera del avión, que algunos analistas identifican como un dispensador de bengalas como contramedida para evitar ser alcanzado por un misil con sensor infrarrojo.

CN-235 de Operaciones Especial de la USAF

Por último, en algunas fotografías publicadas se aprecia una especie de compuerta bajo el morro del aparato que ha sido identificada como el lugar donde se integra un sistema de cámaras.

La aeronave ha sido vista, en diferentes momentos de los últimos años, en lugares tan dispares como Israel, Jordania, Irak, Siria, Polonia o incluso sobrevolando España tras realizar una escala en la Base de Rota (Cádiz).

Además de la reciente participación en Venezuela, una de las apariciones públicas más recientes ocurrió cuando el expresidente estadounidense Joe Biden visitó Europa, con escalas en Polonia y Ucrania.

Durante esta estancia europea, la aeronave voló muy cerca de los espacios aéreos de Bielorrusia y de Ucrania en una misión oficialmente secreta, aunque algunos analistas apuntan a la recopilación de información y recolección de inteligencia de señales y de imágenes.

El 427º Escuadrón opera varias aeronaves del mismo modelo, por lo que se desconoce si hubo más de una unidad desplegada sobre Venezuela, y se conoce que también ha operado anteriormente el avión español C-212 Aviocar.

Una de las particularidades, tanto del CN-235 como del Aviocar, es que pueden operar en pistas muy cortas y en mal estado.

Esta es una característica clave para los equipos de operaciones especiales que pueden proporcionar apoyo a la infiltración y exfiltración de personal en lugares complejos y bajo unas condiciones muy exigentes.