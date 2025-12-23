Indra recibe el primer 8x8 en su fábrica de Gijón para validar las instalaciones y capacitarse para el montaje final

El Ministerio de Defensa espera completar el programa de 348 vehículos Dragón en 2028 y ha solicitado a Indra varias modificaciones técnicas para modernizarlos.

Indra pagará 13 millones de euros a GDELS por la formación necesaria para integrar el montaje final de los blindados en sus instalaciones.

El vehículo, ensamblado en la fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Trubia, será sometido a pruebas antes de ser enviado a Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Indra ha recibido en su fábrica de Gijón la primera unidad del vehículo blindado 8x8 Dragón en su versión de zapadores para validar las instalaciones y capacitarse para el montaje final.

Tras la entrega ayer de 14 unidades del 8x8 Dragón, el programa desarrollado por Tess Defence ha cumplido hoy un nuevo paso en el cronograma establecido en Asturias.

Las instalaciones de Indra en Asturias acaban de recibir la primera unidad del blindado en su versión de zapadores, según han informado fuentes del programa a EL ESPAÑOL.

El vehículo, ensamblado y completado en la fábrica de Trubia de Santa Bárbara Sistemas, ha sido hoy trasladado vía terrestre a Gijón, donde permanecerá hasta su envío a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para su examen en la pista de pruebas.

Este traslado "se enmarca en el proceso de capacitación de Tess Defence", señalan las mismas fuentes. "Consolidando así el papel del consorcio en las siguientes fases del programa VCR 8x8".

Indra, que controla Tess Defence desde el pasado junio, anunció a principios de agosto la intención de finalizar el montaje de los 8x8 Dragón en sus recién adquiridas instalaciones de El Tallerón, ahora rebautizadas como Indra Gijón.

Dragón sobre el camión rumbo a las instalaciones de Indra Gijón Cedida

La compañía presidida por Ángel Escribano pagará un total de 13 millones de euros a GDELS, matriz de Santa Bárbara Sistemas, en concepto de formación para poder integrar allí los blindados. De hecho, ya se ha realizado un primer pago de 2,5 millones.

"El vehículo, un VCZ27 completado en configuración de Combate de Zapadores, está equipado y operativo", precisan las fuentes del programa. Esto quiere decir que "no precisa ningún tipo de actualización y está únicamente pendiente de las preceptivas pruebas sobre el terreno".

Asimismo, el vehículo transferido de Santa Bárbara Sistemas a Indra "no está dentro de los que deben ser entregados en los próximos meses" y forma parte de "los 80 blindados ya fabricados" dentro del programa.

En cuanto a su papel dentro de Indra Gijón, el objetivo es validar las instalaciones en aspectos importantes como la accesibilidad o la maniobrabilidad entre puestos. Así como avanzar en la realización de las actividades de montaje final futuras.

El cronograma que manejan desde la compañía apunta a que en la primera parte del año 2026 se avanzará hacia adquirir la capacidad de montaje final.

El objetivo del Ministerio de Defensa para el Dragón era recibir 57 unidades antes de finalizar este año. Sin embargo, esa cifra se ha quedado en 30 —los 14 entregados ayer y otros 16 a lo largo del año—.

Primer 8x8 Dragón en las instalaciones de Indra Gijón Cedida

Una de las últimas novedades del programa la anunció Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, cuando señaló que esperan completar el programa de 348 vehículos en el año 2028.

En el mismo escenario, Valcarce también apuntó que se le solicitó a Indra una serie de modificaciones técnicas para modernizar los vehículos.

"La modificación de configuraciones simples a completas, la actualización de los requisitos de simuladores, la formación virtual del sistema de conciencia situacional, el apoyo a la entrada en servicio y el entrenador del sistema de armas", señaló la número dos del Ministerio de Defensa