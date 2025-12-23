El Gobierno prorroga hasta 2026 las misiones exteriores con cerca de 4.000 militares desplegados en 15 países

Las operaciones exteriores se centran en la estabilidad de regiones en conflicto, la lucha contra el terrorismo y la protección de rutas marítimas internacionales.

España prioriza el refuerzo del flanco este de la OTAN, con presencia destacada en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, y mantiene su mayor contingente en Líbano bajo mandato de la ONU.

Actualmente, cerca de 4.000 militares españoles están desplegados en 15 países, reforzando el compromiso de España con la seguridad internacional.

El Gobierno ha aprobado la prórroga de las misiones exteriores de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil hasta finales de 2026.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la prórroga de la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil españolas en operaciones en el exterior hasta finales de 2026, según la evolución de las misiones y los compromisos adquiridos con la OTAN, la UE y la ONU.

La decisión reafirma el compromiso de España con la seguridad internacional y la estabilidad global en un contexto geopolítico cada vez más complejo.

En la actualidad, España mantiene presencia militar en 15 países, con cerca de 4.000 militares desplegados en distintas "misiones de paz" cuya capacidad, experiencia e interoperabilidad han consolidado la imagen del país como un "socio fiable y de referencia en las principales organizaciones internacionales de seguridad y defensa".

La medida contempla un esfuerzo comparable al del presente año, con modificaciones numéricas limitadas en determinados despliegues, derivadas tanto de la evolución de las misiones sobre el terreno como de los procesos de rotación y generación de fuerzas acordados en el seno de la OTAN y la Unión Europea.

Uno de los ejes prioritarios del despliegue español es el refuerzo del flanco este de la OTAN, con efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, además de la participación en la operación ‘Persistent Effort’, que integra las misiones de Policía Aérea y defensa del espacio aéreo aliado.

De hecho, el contingente de Eslovaquia cuenta ahora con cerca de 850 efectivos, como publicó EL ESPAÑOL.

A ello se suma la contribución a las Agrupaciones Navales Permanentes de la Alianza Atlántica.

Bajo mandato de Naciones Unidas, la misión más numerosa continúa siendo la de Líbano, donde España mantiene cerca de 700 militares integrados en la FINUL.

En el ámbito de la Unión Europea, las Fuerzas Armadas españolas desempeñan un papel clave en la operación ‘Atalanta’, centrada en la lucha contra la piratería y la protección de las rutas marítimas en el océano Índico.

Las operaciones en el exterior del Ministerio de Defensa se articulan en torno a tres grandes objetivos estratégicos: contribuir a la estabilidad y la seguridad en regiones en conflicto, combatir el terrorismo y otras amenazas a la paz internacional, y disuadir y defender el territorio aliado en el marco de la OTAN y la UE.

Con esta prórroga, el Gobierno subraya que la participación activa de España en misiones internacionales sigue siendo un pilar fundamental de su política de defensa y una muestra del compromiso del país con sus aliados y con la paz y la seguridad internacionales.