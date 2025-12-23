El Gobierno destina 432 M extra para la construcción de los 4 submarinos S-80 y 100 M para material militar a Ucrania

Se han aprobado inversiones adicionales para la protección de infraestructuras de información militar, obras logísticas y aportaciones a la seguridad cibernética y de instalaciones.

El Consejo de Ministros también ha autorizado un acuerdo marco de 1.040 millones de euros para la adquisición y renovación de camiones tácticos para las Fuerzas Armadas.

Se destinarán 100 millones de euros a la adquisición de material militar para Ucrania, en el marco de la estrategia de apoyo de la OTAN.

El Gobierno ha aprobado una ampliación de 432 millones de euros para la construcción de los cuatro submarinos S-80, destinados a mejorar su configuración y gestionar obsolescencias.

El penúltimo Consejo de Ministros de este 2025 ha dejado algunas novedades importantes en el panorama de la Defensa.

La primera de ellas la comunicaron esta misma mañana, por la que el Gobierno prorroga hasta 2026 las misiones exteriores en las que participan cerca de 4.000 militares desplegados en 15 países.

Sin embargo, la referencia que publican tradicionalmente los martes por la tarde ha dejado otros asuntos de igual relevancia. El primero tiene que ver con el incremento en 432 millones de euros para el programa de los submarinos S-80.

Según explica el Ministerio de Defensa, el Consejo de Ministros ha aprobado esta modificación para "alcanzar una configuración adecuada de los submarinos, adquirir repuestos y atender la gestión de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones de los buques".

Los submarinos, construidos por Navantia en Cartagena, se encuentran avanzando a buen ritmo con la primera unidad —el S-81 'Isaac Peral'— recién llegado de una misión con la OTAN.

Por su parte, la segunda unidad fue botada hace dos meses en aguas de la bahía cartagenera y, según la propia Navantia, el S-83 también ha avanzado satisfactoriamente en los últimos meses.

Se trata de la segunda modificación de programas que recibe Navantia en el último mes.

La vez anterior, en el Consejo del 25 de noviembre, la actualización de media vida de las fragatas F-100 recibió 3.200 millones extra, sin que desde Defensa hayan aportado más detalles.

Más allá de los S-80, el programa que más gasto económico representa del Consejo Ministerial de hoy es la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico.

"La finalidad de este acuerdo es la de completar y mejorar la cobertura de camiones medios y pesados de transporte táctico de las Unidades, así como afrontar la renovación de la flota en aquellos que hayan finalizado o estén alcanzando el final de su ciclo de vida", apuntan.

"Con estas adquisiciones las Fuerzas Armadas serán capaces de operar en todo tipo de entornos y de integrarse en estructuras multinacionales para asegurar la protección de la población y el control del territorio y los recursos".

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 1.040 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años desde su formalización.

El Ministerio de Defensa también ha aprobado la celebración del acuerdo marco de equipamiento y servicios para la protección global de la Infraestructura Integral de Información.

"Se estima necesario consolidar la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta a ciberataques", afirman.

Todo ello alineado con la nueva Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa y con la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y de las organizaciones internacionales de las que España forma parte.

El valor estimado del acuerdo marco, tal y como detallan, asciende a 353 millones de euros y una duración de tres años desde el 1 de junio de 2026.

Otro aspecto importante aprobado ha sido la aportación voluntaria del Gobierno español a la Lista Priorizada de Requerimientos para Ucrania, más conocida por sus iniciales en inglés PURL.

Es "uno de los pilares de la estrategia política y diplomática de la OTAN", por la cual los países de la Alianza adquieren materiales militares a Estados Unidos para su posterior traspaso a Ucrania.

El importe de la contribución asciende a 100 millones de euros.

Los últimos tres acuerdos están relacionados con la infraestructura de las Fuerzas Armadas y su logística.

Se ha autorizado la construcción de depósitos y conducciones de combustible en la Base Naval de Rota por 32 millones de euros.

También se ha aprobado la segunda fase de las obras de urbanización del futuro Acuartelamiento Monte La Reina, en Toro (Zamora), por 13,9 millones de euros.

Y, por último, el apoyo logístico en los arsenales de la Armada y en la Jefatura de Servicios Generales en términos de gestión de información. El valor estimado asciende a 28,5 millones de euros.