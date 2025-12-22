Taiwán refuerza su capacidad militar ante la amenaza china: adquirirá sistemas HIMARS, obuses, misiles y drones a EEUU

Pekín ha criticado la operación, advirtiendo que el apoyo estadounidense a Taiwán solo agravará las tensiones y está condenado al fracaso según el gobierno chino.

Esta adquisición busca fortalecer la autodefensa y la disuasión frente a China, alineándose con el presupuesto suplementario de defensa anunciado por Taiwán de 40.000 millones de dólares.

El paquete incluye sistemas lanzacohetes HIMARS, obuses M109-A7, misiles antitanque Javelin, drones Altius y diversos equipos de soporte y software militar.

Taiwán reforzará su capacidad militar ante la amenaza china con la mayor compra de armas de su historia a Estados Unidos, valorada en 11.000 millones de dólares.

Con el conflicto de Ucrania estancado y la olla venezolana a punto de explotar, el teatro Asia-Pacífico comienza a moverse.

Tras las maniobras conjuntas de China y Rusia en el Mar de Japón y la consecuente respuesta estadounidense, Taiwán ve cómo la amenaza china es cada vez más palpable.

De hecho, la presión ha ido incrementándose en las últimas semanas con movimientos diplomáticos de Pekín, que está impidiendo la participación de Taiwán en reuniones multilaterales en Naciones Unidas.

Ante esta situación, desde Taipéi han decidido impulsar su programa de adquisiciones de armamento, con la industria de Estados Unidos como único beneficiario y que refuerza su rol de socio preferente.

La administración Trump ha anunciado la aprobación de venta de 11.000 millones de dólares (9.390 millones de euros) en material militar a Taiwán, la mayor adquisición de la historia del país asiático y la segunda bajo este mandato presidencial.

M109-A7 U.S. Army

El conjunto de armas propuestas cubre un total de ocho artículos, en los que se incluyen sistemas lanzacohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque Javelin, drones con munición merodeadora de Altius, software y piezas para otros equipos, según ha explicado el Ministerio de Defensa taiwanés.

"Estados Unidos sigue ayudando a Taiwán a mantener suficientes capacidades de autodefensa y a construir rápidamente un fuerte poder de disuasión", apuntan en el mismo comunicado.

También mencionan a la guerra asimétrica como segundo pilar de la "base para mantener la paz y la estabilidad regionales".

"Nuestro país seguirá impulsando reformas de defensa, fortaleciendo la resiliencia defensiva de toda la sociedad demostrando nuestra determinación de defendernos y salvaguardando la paz mediante la fuerza", según publicó Karen Kuo, portavoz de la oficina presidencial de Taiwán.

La autorización tiene que pasar un filtro final, el del Congreso estadounidense. Allí, Taiwán cuenta con un amplio apoyo entre los dos partidos, por lo que podría materializarse en pocos días.

En la documentación aportada, el Pentágono asegura que las ventas de armas sirven a los intereses nacionales, económicos y de seguridad de Estados Unidos al apoyar los continuos esfuerzos de Taiwán para modernizar sus fuerzas armadas y mantener "una capacidad defensiva creíble".

El anuncio de la aprobación de adquisición de material militar llega tras una visita no anunciada de la ministra de Exteriores taiwanesa Lin Chia-lung a Washington la semana pasada, según recoge Reuters.

Por otra parte, la opinión en Pekín dista mucho de las amistosas palabras de agradecimiento y colaboración de Estados Unidos y Taiwán.

"Al ayudar a la 'independencia de Taiwán' con armas, Estados Unidos solo atraerá el fuego sobre sí mismo", dijo Guo Jiakun, portavoz del Gobierno de Pekín.

"Utilizar a Taiwán para contener a China está absolutamente condenado al fracaso", sentenció.

Armamento clave

La panoplia de sistemas adquiridos toca varios aspectos clave del campo de batalla, aunque centrada principalmente en la autodefensa.

Ante la patente superioridad aérea y naval china, Taiwán ha optado por reforzar sus capacidades tácticas de corto alcance con el sistema lanzacohetes HIMARS, obuses autopropulsados, misiles antitanque, soporte para helicópteros y drones.

El HIMARS ha demostrado su efectividad en escenarios tan exigentes como Ucrania, donde Estados Unidos ha enviado varias baterías completas para detener el avance ruso.

Taiwán planea adquirir un total de 82 vehículos lanzadores de HIMARS y varios miles de unidades de munición. A este apartado le corresponden 4.000 millones de dólares, misma cantidad que el siguiente lote.

HIMARS expuesto en FEINDEF Izan González Omicrono Madrid

Los obuses autopropulsados elegidos son los M109-A7, un modelo de fabricación estadounidense que supone otros 4.000 millones de dólares del conjunto de la adquisición.

Según la documentación publicada, el país asiático ha solicitado adquirir 60 obuses junto a vehículos de apoyo y más de 4.000 kits de guiado para munición.

"Los HIMARS y los M109 podrían desempeñar un papel esencial en la destrucción de buques y embarcaciones de desembarco que intenten desplegar fuerzas en las costas de Taiwán", ha explicado Rupert Hammond-Chambers, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-Taiwán, con sede en Virginia (EEUU).

El resto de los 3.000 millones de dólares, hasta llegar a los 11.000 de la suma, se reparten en mantenimiento para los helicópteros AH-1W, sostenimiento de los misiles Harpoon, sistemas Javelin, misiles TOW 2B, software para misiones tácticas y drones.

Estos últimos, pertenecientes a los modelos Altius 600M y Altius 700M, forman parte del catálogo de la compañía estadounidense Anduril, una de las más punteras en este campo y que más ha crecido en los últimos años.

La adquisición de estos drones supone 1.100 millones de dólares, siendo el tercer aspecto con más presupuesto asignado.

Los drones Altius-700M —definidos como munición de merodeo— cuentan con sistemas de vídeo en tiempo real y un rastreador infrarrojo. También sistemas seguros de navegación, comunicaciones y un conjunto de ojiva integrada.

Por otro lado, el Altius-600M es un sistema de inteligencia, vigilancia y reconocimiento integrado. Dispone de un módulo de navegación satelital multiconstelación, cámaras infrarrojas y dispensadores.

Dron Altius impactando contra un blindado Anduril

Un aspecto a destacar de este tipo de aprobaciones es que se trata de cifras aproximadas y que sirven más para obtener el beneplácito del Congreso estadounidense que para cerrar contratos de forma definitiva.

La descripción y el valor en dólares corresponden a la cantidad estimada más alta, aseguran desde la Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Por lo que no sería extraño que haya cambios notables en los pedidos en firme finales.

"Seguimos viendo la priorización de plataformas y municiones que abordan un ataque similar al del Día D en la isla", asegura Hammond-Chambers.

"Ninguno de estos programas aborda las zonas grises, los bloqueos o las zonas de cuarentena, ni la amenaza que representa China en esas áreas".

Este paquete de ayuda está alineado con la estrategia presupuestaria de Taiwán anunciada a finales del pasado noviembre.

El presidente taiwanés Lai Ching-te anunció el 25 de noviembre que el país va a introducir un presupuesto suplementario de defensa que alcanza los 40.000 millones de dólares para reforzar su determinación de defensa frente a China.

"No hay margen para concesiones en materia de seguridad nacional", declaró.

"La soberanía nacional y los valores fundamentales de la libertad y la democracia son la base misma de nuestra nación".