Italia planea mantener sus tropas en Líbano tras el fin del mandato de la FINUL en 2026

"Garantizaremos nuestra presencia a nivel multilateral y bilateral, incluyendo la participación en el Comité Técnico Militar para Líbano (MCT4L) y la misión MIBIL (Misión Militar Bilateral Italiana en Líbano), convencidos de que el apoyo multinacional sigue siendo la solución más eficaz en zonas de crisis", ha declarado el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, durante una visita oficial.

Ha destacado que, incluso tras la retirada de la FINUL, Italia mantendrá su apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas, cuyo papel considera esencial para la estabilidad de Líbano y de toda la región.

Crosetto, tras reunirse con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con su homólogo, el general Michel Menassa, defendió que la presencia italiana en Líbano “es fruto de una decisión responsable y de un profundo vínculo que une a ambos países”, según un comunicado de su ministerio.

“Seguimos trabajando para que las negociaciones arrojen resultados concretos y nadie se beneficie de la inestabilidad en el sur del país”, añadió, al tiempo que subrayó la necesidad de “reforzar al Ejército libanés” para que pueda “defender el país y garantizar la seguridad y el respeto de las fronteras”.

Es por ello que Crosetto ha afirmado que es "esencial asegurar el apoyo financiero, la capacitación y el equipamiento", así como intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional --que Italia seguirá apoyando con determinación-- para implementar plenamente las resoluciones de Naciones Unidas".

Por su parte, Aoun ha "acogido con satisfacción la participación de Italia y otros países europeos en cualquier fuerza que reemplace a la FINUL tras su retirada en 2027", mientras que ha indicado que Beirut "confía en países amigos como Italia para impulsar el éxito del proceso de negociación y alcanzar resultados positivos".

La FINUL --establecida en 1978-- juega un papel limitado en la llamada 'Línea Azul' que se extiende 120 kilómetros a lo largo de la frontera sur de Líbano y la frontera norte de Israel, donde opera para vigilar el cese de hostilidades entre las tropas israelíes y Hezbolá, puesto que su mandato no le permite usar la fuerza.

La misión tiene actualmente desplegados sobre el terreno 10.801 miembros y unos 13.000 uniformados pertenecientes a diez países principales que aportan contingentes y fuerzas policiales a la misión, entre ellos España.

Sus labores están reguladas por la resolución 1701, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, tras la grave crisis entre Israel y la milicia.

Su objetivo es poner fin a las hostilidades reclamando un alto el fuego permanente basado en la creación de una zona de amortiguación.