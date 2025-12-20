Tayfun, la apuesta de Turquía para ingresar en el club de los países con misiles hipersónicos: "Ya está listo para el servicio"

En la carrera por el desarrollo de los misiles hipersónicos, China, Rusia y Estados Unidos han copado los programas más importantes hasta la fecha. Pero un nuevo país, Turquía, pretende ingresar en este selecto club con el Tayfun.

El Tayfun (Tifón, en castellano) es el nombre que la compañía estatal Roketsan le ha dado al misil y, según recoge la prensa turca, ha efectuado recientemente una prueba de lanzamiento crítica con buenos resultados.

"El cielo fue testigo una vez más de la voluntad de la nación con la prueba exitosa", dijo el máximo responsable de la Presidencia de Industria de Defensa, Haluk Gorgun.

"Nuestro misil Tayfun, a través de la prueba de fuego realizada satisfactoriamente, ha cruzado otro umbral que amplía el horizonte de nuestra seguridad y fortalece nuestra disuasión", prosiguió.

Gorgun también apuntó que, durante este proceso de pruebas y evaluación del misil, continuarán "agregando nuevos sistemas" al inventario de armamento del país.

"Este éxito no es simplemente el de un misil que alcanza su objetivo, sino la orgullosa certificación de un largo camino tejido con el trabajo de nuestra ingeniería, la inteligencia de nuestra juventud y la inquebrantable determinación de nuestra nación", aseguró.

Durante la prueba de lanzamiento, el misil "alcanzó su objetivo con precisión milimétrica", según recoge el medio turco Anadolu Ajansı.

Técnicamente, el Tayfun es un misil balístico hipersónico, que se diferencia de un balístico tradicional porque es capaz de superar cinco veces la velocidad del sonido durante todas las fases del vuelo y no sólo durante la fase terminal.

Este régimen hipersónico sostenido en el tiempo y en todos los momentos del vuelo supone un reto tecnológico para la compañía que lo ha desarrollado, principalmente en los apartados de propulsión, materiales y guiado.

Pero una vez superados todos esos apartados, el arma se convierte en un reto mayúsculo para los sistemas antimisiles actuales, diseñados para lidiar con todo tipo de arsenales menos con los de concepto hipersónico.

Desarrollo turco, base china

El programa de misiles Tayfun fue concebido a principios de la década de 2020 de forma secreta, indicando que Ankara ya era por entonces muy consciente de la necesidad de incorporar un sistema de misiles balísticos a su arsenal.

Roketsan empleó como base el misil balístico Bora, de origen chino, que ya conseguía unos 280 kilómetros de rango efectivo, tal y como recogió en 2024 Anadolu Ajansı.

La compañía turca, según apuntan los analistas, rediseñó por completo los sistemas críticos del Bora, ampliando las capacidades de los sistemas de propulsión y navegación al tiempo que aplicaba tecnología nacional para llevarlo a cabo.

Exposición del Tayfun Block 4 Haluk Bayraktar/X

Si bien el momento exacto del comienzo de los trabajos de desarrollo es desconocido, la primera vez que un misil Tayfun apareció públicamente fue en octubre de 2022.

La munición realizó entonces una prueba de lanzamiento exitosa, llegando a los 561 kilómetros de alcance en 456 segundos, dando una velocidad media de 4.400 kilómetros por hora, relativamente cerca de la ventana hipersónica que comienza en los 6.100 km/h.

Si bien esa prueba a finales de 2022 fue clave, Roketsan continuó trabajando en la mejora de la plataforma hasta llegar al Tayfun Block 4, la última versión del misil que se presentó oficialmente en julio de este 2025 en Estambul.

Según la información aportada por la compañía, el Block 4 incorpora un propulsor de dos etapas de combustible sólido, que permite una aceleración rápida y un vuelo sostenido a alta velocidad.

Algunas estimaciones basadas en el perfil de vuelo sugieren que podría alcanzar incluso Mach 6 —seis veces la velocidad del sonido, unos 7.450 km/h— y potencialmente superiores dependiendo de las condiciones atmosféricas, según recoge Army Recognition.

El misil se lanza de forma vertical desde un camión y sigue una trayectoria deprimida, lo que minimiza las ventanas de detección e interceptación por parte de los sistemas antimisiles.

También se cree que, en su fase terminal, el misil incluye un vehículo de reentrada maniobrable que le permite modificar la trayectoria y ejecutar maniobras evasivas, una característica propia de los sistemas hipersónicos actuales.

En cuanto a dimensiones, el Tayfun mide entre 7 y 8 metros de largo y se cree que la masa en el momento de lanzamiento sobrepasa las 5 toneladas. Los analistas apuntan a un rango efectivo superior a los 1.000 kilómetros, entrando directamente en la categoría de misiles balísticos de medio alcance.

El Gobierno de Ankara, continuando con su línea de creación de un tejido industrial y sistemas de defensa propios, se encuentra inmerso en una estrategia de desarrollo de misiles balísticos que cubran todos los alcances, incluidos los de larga distancia.

De esta forma, el Tayfun Block 4 sería un paso intermedio en esta estrategia de disuasión y convierte a Turquía en el segundo país de la OTAN en contar con sistemas hipersónicos en su arsenal, solo después de Estados Unidos.