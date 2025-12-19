Indra y AICOX trabajarán conjuntamente en los Programas Especiales de Modernización de Defensa

De izquierda a derecha: José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, Carlos Laborda, presidente de AICOX y Carlos Félix Laborda, CEO de AICOX Cedida

Dentro de los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) que anunció el Gobierno de España el pasado abril, Indra lidera buena parte de ellos, bien en solitario o en UTE.

Continuando con esta línea, la compañía presidida por Ángel Escribano acaba de anunciar la firma de un acuerdo de colaboración estratégica con AICOX con el objetivo de "estudiar líneas de trabajo" dentro de los PEM para las Fuerzas Armadas.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, junto a Carlos Laborda, presidente de AICOX, y Carlos Félix Laborda, CEO de AICOX, han rubricado hoy el Acuerdo de Colaboración Estratégica en la sede de Indra en Madrid.

El acuerdo establece que ambas compañías explorarán áreas en las que AICOX pueda "contribuir a la cadena de suministro global de Indra, aprovechando sus capacidades de diseño, ingeniería y producción", afirman. "Tanto en el marco de los PEM como en otras áreas estratégicas de Indra".

En el documento también se define un marco de colaboración para el mercado de defensa en el ámbito de instalaciones vehiculares e integraciones. AICOX es una compañía especializada en sistemas de comunicación, incluyendo la rama satelital y táctica, así como el desarrollo de software de mando y control.

"España necesita movilizar el talento y disponer de una base industrial sólida que nos permita producir más, de forma más rápida y con los máximos estándares de calidad", ha asegurado Ángel Escribano.

"Debemos aprovechar, asimismo, todas las sinergias posibles para situarnos a la vanguardia tecnológica mundial, contribuyendo así a reforzar la soberanía y autonomía estratégica de nuestras Fuerzas Armadas y aliados".

Por su parte, el presidente de AICOX, Carlos Laborda, señaló que "estamos comprometidos con la entrega de soluciones avanzadas y robustas a nuestras Fuerzas Armadas".

Al mismo tiempo que contribuyen a "reforzar la seguridad de nuestro país". Laborda también afirma que "trabajando de forma más unida podremos defender mejor los intereses de la industria española en Europa".

Con esta colaboración, "ambas empresas se preparan para afrontar el reto del desarrollo de sistemas críticos para la defensa de nuestro país", apuntan en el comunicado.

"Indra, como empresa tractora del sector, trabaja para impulsar todo el ecosistema industrial y de innovación y aprovechar plenamente las oportunidades que se abren en los mercados internacionales".

Dentro de los PEM, el Ministerio de Defensa debe firmar más de una veintena antes de que finalice el año si quiere cumplir con los compromisos de la OTAN.

Las últimas adjudicaciones han sido la modernización de los blindados Pizarro, concedida a Santa Bárbara Sistemas, y la adquisición de 32 vehículos lanzapuente a Indra.