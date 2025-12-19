GUTMAR y Santa Bárbara Sistemas inauguran un Centro de Excelencia de sistemas de uso dual de Cataluña

De izquierda a derecha: Alejandro Page, director general de SBS; Jordi Garcia Brustenga, Secretario de Estado de Industria, Joan Martorell, presidente de Gutmar; Pol Gibert, secretari general del Departament d'Empresa i Treball y Carles Brugarolas i Conde, Regidor Ayto. de Sant Cugat del Vallès. Cedida

Las claves nuevo Generado con IA GUTMAR y GDELS-Santa Bárbara Sistemas inauguran en Sant Cugat del Vallès el primer Centro de Excelencia de Proyectos de Sistemas de Uso Dual. El centro desarrollará soluciones innovadoras para el ámbito militar y la gestión de emergencias civiles, comenzando con el Vehículo Lanzapuente de ruedas Anaconda. La inversión supera los 80 millones de euros y se prevé la creación de más de 1.500 empleos directos e indirectos en Cataluña. La colaboración busca fortalecer la autonomía estratégica nacional y europea e impulsar la industria catalana con tecnología cien por cien nacional.

La barcelonesa GUTMAR y GDELS-Santa Bárbara Sistemas han presentado el primer Centro de Excelencia de Proyectos de Sistemas de Uso Dual, que se constituirá en las instalaciones de la compañía en Sant Cugat del Vallès.

Esta colaboración industrial, aseguran en un comunicado conjunto, tiene como objetivo desarrollar proyectos en fase finalista, ofreciendo "soluciones innovadoras para el ámbito militar y para el apoyo a situaciones de emergencia civil y catástrofes naturales".

El primer proyecto que abordará el Centro de Excelencia es elVehículo Lanzapuente de ruedas Anaconda, que se fabricará íntegramente en Cataluña.

El Centro de Excelencia "tiene una visión a largo plazo de más de 30 años", apuntan. Se espera, además, que impulse el desarrollo tecnológico del ecosistema de empresas catalanas y la creación de puestos de trabajo de alto valor añadido.

Las inversiones directas para este centro superan los 80 millones de euros y se proyecta la creación de más de 1.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

La colaboración, con clara vocación europea, busca ofrecer soluciones interoperables, alineadas con las directrices de autonomía estratégica nacional y europea, afirman.

“Los vehículos lanzapuentes son un claro ejemplo de tecnología dual, resultando esenciales tanto para operaciones militares como para facilitar la movilidad y el acceso en escenarios afectados por desastres naturales", ha declarado Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas.

Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria, durante el acto de inauguración Cedida

"GDELS es la empresa líder en Europa de sistemas de puentes militares y el principal suministrador de puentes militares a la OTAN”, ha recalcado durante la presentación.

Asimismo, el Centro de Excelencia barcelonés aprovecha "las capacidades industriales aportadas por GUTMAR, especialmente en soldadura de aluminio, mecanizados de alta precisión y sistemas hidráulicos".

"Gracias a esta colaboración, GUTMAR se convertirá en la primera compañía industrial catalana que participa de manera directa y finalista en un programa del sector Defensa", ha explicado Joan Martorell, presidente de GUTMAR.

Martorell asegura que asumen "la entrega del producto final completo y cien por cien nacional" y contribuyen a la internacionalización de la industria catalana.

El Ministerio de Defensa se encuentra en búsqueda de un vehículo lanzapuente de ruedas.

Se trata de un programa adjudicado a Indra que se ha aprobado recientemente por 315 millones de euros y que planea incorporar 32 vehículos. Por el momento, no se conoce oficialmente en qué plataforma se basará.