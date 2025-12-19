EM&E fabricará el 6x6 Ferox en Jaén: la compañía ha firmado la transferencia tecnológica del blindado de la emiratí Edge

La planta de Linares espera producir hasta 100 vehículos Ferox al año a partir de 2026, fortaleciendo la industria de defensa española y europea.

El Ferox 6x6, basado en el JAIS 6x6, destaca por su protección frente a amenazas balísticas y su alta movilidad táctica.

El acuerdo otorga a EM&E la autoridad de diseño del vehículo y la capacidad para adaptarlo a las necesidades de los ejércitos europeos.

EM&E fabricará el blindado Ferox 6x6 en Linares (Jaén) tras firmar un acuerdo de transferencia tecnológica con la emiratí Edge.

El blindado Ferox 6x6 se fabricará en España. EM&E (antes Escribano Mechanical and Engineering) acaba de firmar un contrato de transferencia tecnológica con la emiratí Edge, compañía responsable del desarrollo del vehículo.

Según han publicado en una nota, este acuerdo otorgará a EM&E la autoridad de diseño del vehículo, así como la capacidad para distribuirlo en el mercado europeo.

De este modo, EM&E no solo podrá producir este vehículo en España, sino que tendrá la capacidad de adaptarlo en base a las necesidades operativas de los ejércitos europeos.

El Ferox se presentó en la pasada edición de FEINDEF, el pasado mes de mayo, y está basado en el JAIS 6x6 de Edge. "Se trata de un vehículo altamente versátil, diseñado para operar en entornos hostiles", aseguran.

Combina una protección superior frente a amenazas balísticas, minas e IEDs con una elevada movilidad táctica, afirman. EM&E llevará a cabo la fabricación e integración del Ferox en sus instalaciones de Linares (Jaén), donde la compañía aterrizó hace unos meses.

Fernando Fernández, CEO de EM&E, a la izquierda, junto a Khaled Al Zaabi, presidente de Plataformas y Sistemas de EDGE Cedida

"Este acuerdo representa un paso firme en nuestro compromiso con el fortalecimiento del tejido industrial español", ha declarado Fernando Fernández, CEO de EM&E.

"Poder fabricar este vehículo en España no solo refuerza nuestra oferta de soluciones terrestres, sino que sitúa a nuestro país en el centro del desarrollo y producción de estos sistemas y contribuye a la autonomía estratégica europea".

Por su parte, Khaled Al Zaabi, presidente de plataformas y sistemas de Edge, afirmó que esta transferencia tecnológica "representa nuestro creciente compromiso con el apoyo a las necesidades de modernización de las fuerzas terrestres europeas mediante el establecimiento de asociaciones".

"Con el objetivo de reforzar la preparación para las misiones de las fuerzas terrestres con soluciones avanzadas de vehículos blindados, el Ferox ofrecerá a las fuerzas regionales la última tecnología en protección y movilidad".

Tal y como explican en un comunicado conjunto, esta colaboración supone "un hito en la estrategia de internacionalización de ambas compañías y refuerza el compromiso de EM&E y NIMR [matriz de Edge] de impulsar la autonomía industrial y tecnología de Europa".

La intención de EM&E es poder producir hasta 2 vehículos por semana y cerca de un centenar al año desde sus instalaciones en Linares, que actualmente se encuentran adecuándose para comenzar con la fase productiva este próximo 2026.

Se trata, de hecho, de la segunda planta de la compañía en Andalucía tras el anuncio de la fábrica de armamento en Córdoba, cerca del centro logístico que abrirá el Ejército de Tierra.