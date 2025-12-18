El Ministerio de Defensa adjudica a Indra el programa del vehículo lanzapuente sobre ruedas por 315,7 millones

Indra desarrollará una plataforma 100% nacional equipada con protección balística, movilidad táctica, sistemas de comando y control, y comunicaciones seguras.

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), acaba de adjudicar a Indra el programa del vehículo lanzapuentes sobre ruedas (VLPR).

Se trata de uno de los más de 20 programas que el Ministerio liderado por Robles tiene que firmar en lo que queda de 2025 si quiere cumplir con el compromiso del Plan Industrial presentado el pasado abril.

El VLPR tiene un presupuesto base de licitación de 315,7 millones de euros antes de impuestos y ha sido adjudicado a Indra.

Según recoge la DGAM, Indra "es la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico".

Este vehículo de lanzapuentes es uno de los Programas Especiales de Modernización identificados como claves por el Ministerio de Defensa.

Tiene por objeto proporcionar un total de 32 unidades VLPR "para poder apoyar a las unidades dotadas con Vehículos de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 Dragón".

De esta forma, aseguran desde Defensa, se proporcionará la capacidad de franqueamiento de cortaduras, con o sin agua, siempre con el objeto de favorecer la maniobra propia.

"El nuevo puente transportable y lanzable desde un vehículo de tracción de ruedas está llamado a ser el nuevo Puente de Vanguardia de las unidades con plataformas sobre ruedas", explican.

"Estos sistemas serán diseñados, desarrollados y producidos para fines militares, pero podrían tener un empleo dual en desastres naturales y calamidades", dotándoles de esta forma de un uso dual y potencialmente civil para estos escenarios.

El puente tendrá una longitud de 24 metros y permitirá el paso de vehículos de hasta 80 toneladas.

Además, el vehículo contará con todo lo necesario para la operación del puente, protección balística, movilidad táctica y estará integrado en los sistemas de comando y control.

También dispondrá de "comunicaciones seguras y redundantes con el resto del despliegue".

Según se indica en el documento de Requisitos del Estado Mayor, se requieren 32 unidades que estarán presentes en los Batallones de Zapadores que dispongan de Secciones de Zapadores Mecanizadas Ruedas.

La intención de Indra, como contratista del programa, es desarrollar una plataforma 100% nacional, aunque por el momento se desconoce el alcance o los vehículos base que se emplearán.

Se trata, por tanto, de una aproximación muy similar al resto de programas que tiene asignados la compañía presidida por Ángel Escribano, entre los que se encuentran los nuevos obuses autopropulsados en sus variantes de cadenas y de ruedas.