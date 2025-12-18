850 militares del Ejército de Tierra ya están desplegados en Eslovaquia para reforzar el flanco este de la OTAN

Cerca de 850 militares españoles, encabezados por el coronel Manuel Sánchez Arribas, jefe del Tercio “Don Juan de Austria” y del contingente SVK-V, ya se encuentran desplegados en Eslovaquia como parte del dispositivo multinacional de la OTAN en el flanco este de Europa.

Su llegada refuerza la presencia aliada en una de las zonas más sensibles del mapa estratégico continental, en un momento marcado por el deterioro del entorno de seguridad y el aumento de las tensiones en el este del continente, reforzará las operaciones de disuasión y defensa activadas por la Alianza Atlántica.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, el coronel Sánchez Arribas subraya que “la prioridad operativa del Contingente es seguir contribuyendo a mejorar la seguridad y defensa del flanco Este de la OTAN, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por España”, y recuerda que "nuestro país actúa como Nación Marco de la Brigada Multinacional desplegada en Eslovaquia".

"Los soldados y legionarios que hoy forman aquí proceden de distintas naciones, culturas y trayectorias, pero están unidos por un propósito común: defender la paz, disuadir cualquier amenaza y salvaguardar los valores que mantienen unida a nuestra Alianza", aseguró en su primera intervención tras asumir oficialmente el mando de la Task Force multinacional.

El coronel Sánchez Arribas explica que, una vez desplegados en la zona, los legionarios y el resto de militares del contingente “se integran plenamente en un dispositivo aliado que combina capacidades de maniobra, defensa aérea, inteligencia y apoyo logístico” aportadas por varios países.

En concreto, el contingente español del Ejército de Tierra en Eslovaquia está integrado en un Grupo Táctico con base en el Tercio “Don Juan de Austria” 3º de la Legión, en concreto la VIII Bandera Colón. Las capacidades complementarias las proporcionan personal de la Bandera de Zapadores, Grupo de Artillería, Grupo de Caballería, Bandera de Cuartel General de la Brigada de la Legión y unidades del Ejército de Tierra como RAAA 73, RACA 11, REW 31 y REW 32.

Soldados españoles desplegados en Eslovaquia EMAD

Asimismo, el Grupo Logístico de la Legión es la base de la Unidad Logística del contingente, apoyado por personal de la AALOG 11, AALOG 61 y AGRUSAN1, entre otras unidades del Ejército de Tierra, que se encargarán de proveer y sostener al personal, gestionando todo lo necesario para proporcionar las estructuras logísticas y sanitarias al contingente para el desarrollo de la misión durante los próximos 6 meses.

Desde una perspectiva estratégica, el jefe del contingente destaca que “el despliegue refuerza de forma clara la disuasión al mostrar una presencia aliada firme y creíble, cohesionada y preparada”, en la que La Legión constituye “un elemento fiable y visible del compromiso de España con la OTAN”.

Dentro de esa estructura multinacional, Sánchez Arribas pone el acento en el peso específico de la aportación española: “el Grupo Táctico "Colón" es la unidad de combate más potente de la Brigada Multinacional desplegada en Eslovaquia”, una fuerza "compuesta fundamentalmente por la VIII Bandera de la Legión y por otras capacidades aportadas por Eslovenia, Portugal y Rumania", subraya el jefe del contingente.

En su mayoría, se trata de militares entrenados para operaciones de alta intensidad, fusionando tradición y modernidad, y preparados para despliegue inmediato, destacando en maniobras y ejercicios con fuego real.

Soldado español junto a un vehículo Vamtac en Eslovaquia EMAD

La incorporación del nuevo contingente garantiza la continuidad de las labores de instrucción, la interoperabilidad y la preparación operativa durante los seis meses previstos de misión.

El coronel Sánchez Arribas destaca que durante ese periodo “se contemplan numerosos ejercicios conjuntos y multinacionales que permiten a La Legión, y al resto de militares, integrarse plenamente con aliados, reforzando la interoperabilidad y demostrando su elevada preparación operativa”.

En ese contexto, resalta que "La Legión aporta capacidades clave como su alta disponibilidad, disciplina, cohesión, experiencia en operaciones internacionales y una gran capacidad de adaptación y profesionalidad a entornos complejos”.

El responsable del contingente en Eslovaquia, asegura a EL ESPAÑOL que "como Nación Marco, España asume además la coordinación de las fuerzas aliadas desplegadas en Eslovaquia. Una responsabilidad que implica “liderar la coordinación de todos los aspectos recogidos en el Acuerdo Marco firmado entre España, la Nación Anfitriona y el resto de países que aportan capacidades militares”, afirma.

El despliegue coincide, además, con las fechas navideñas, que muchos de los militares pasarán lejos de casa.

Preguntado por cómo afrontan los legionarios estas jornadas, el coronel lo resume con un mensaje de unidad y espíritu de cuerpo: “Los legionarios afrontan estas fechas unidos, apoyándose mutuamente como la gran familia que somos, manteniendo el contacto con nuestros seres queridos y reforzando la moral para seguir cumpliendo la misión con orgullo y vocación de servicio”.

Desde Almería

El despliegue comenzó la semana pasada bajo el mando de la Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII”. Desde Almería partió el grueso de la fuerza hacia la zona de operaciones, con un núcleo operativo formado por un Grupo Táctico del Tercio “Don Juan de Austria”, reforzado con unidades de apoyo al combate y logísticas procedentes de diferentes mandos del Ejército de Tierra.

El acto oficial de despedida se celebró en la base “Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería), coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona del arma de Infantería.

Despedida de parte del contigente en Viator, Almería Ejército de Tierra

Durante la ceremonia se destacó la contribución de España al dispositivo aliado desplegado en el flanco oriental de Europa desde 2022, como parte de la respuesta de la OTAN a la invasión rusa de Ucrania y al refuerzo de la seguridad colectiva en la región.

Entonces, la Alianza Atlántica acordó aumentar su presencia avanzada en Europa oriental y crear grupos de combate multinacionales. Aquellas unidades, inicialmente del tamaño de un batallón, han ido ampliándose progresivamente hasta alcanzar estructura de brigada.

Las Fuerzas Armadas españolas iniciaron el 20 de enero de 2024 el despliegue progresivo de personal y capacidades en Eslovaquia.

Allí, con alrededor de 850 efectivos y 200 vehículos, España se ha consolidado como Nación Marco de uno de los ocho grupos de combate multinacionales que la OTAN tiene desplegados en el Flanco Este.

Soldados españoles se adiestran en Eslovaquia EMAD

Las decisiones adoptadas en las cumbres de Bruselas, Madrid y Vilna han configurado un nuevo modelo de fuerza aliada, caracterizado por una mayor disponibilidad operativa, capacidades preposicionadas y planes de defensa regional más robustos, elementos clave en la nueva estrategia de disuasión y defensa de la OTAN.

Nuevo hangar en Kuchyňa

El contingente español desplegado en Eslovaquia ha reforzado sus capacidades operativas con la finalización del segundo hangar para la Unidad de Helicópteros de Ataque en la base aérea de Malacky, próxima a Bratislava.

La nueva instalación, ya recepcionada oficialmente, mejora las condiciones de mantenimiento y disponibilidad de los medios aéreos españoles destacados en el flanco este de la OTAN, donde España actúa como nación marco.

El hangar dará apoyo directo a los helicópteros del Ejército de Tierra desplegados en la zona —dos HA-28 Tigre y un HT-29 NH90 de las Famet—, incrementando la operatividad y sostenibilidad del destacamento aéreo en un entorno con condiciones meteorológicas especialmente exigentes.