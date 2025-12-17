Taiwán vigila el tránsito del “Fujian”, el nuevo portaaviones chino por aguas del estrecho

Las claves nuevo Generado con IA El nuevo portaaviones chino Fujian navegó por el estrecho de Taiwán, bajo vigilancia constante de las fuerzas armadas taiwanesas. El Fujian es el tercer portaaviones operativo de China y el más avanzado de su flota, equipado con catapultas electromagnéticas similares a las del USS Gerald R Ford estadounidense. El tránsito del Fujian no fue acompañado de un aumento significativo en la actividad militar china cerca de Taiwán, aunque se detectaron nueve aeronaves y siete barcos de guerra en la zona. El Fujian, diseñado y construido en China, forma parte del plan chino de tener seis portaaviones para 2035 y ha generado preocupación por su papel en la estrategia militar en torno a Taiwán y el mar de China Meridional.

Taiwán ha informado este miércoles de que el nuevo portaaviones chino, el “Fujian”, navegó por aguas del estrecho, “bajo una vigilancia estrecha y continua por parte de las Fuerzas Armadas”.

Así lo comunicó el Ministerio de Defensa de Taiwán en un comunicado, acompañado por una imagen aérea en la que se observa al buque avanzando con su cubierta de vuelo despejada.

Pese al aviso, el tránsito del Fujian no vino acompañado de un repunte significativo de la actividad militar china en torno a la isla: el Ministerio indicó que nueve aeronaves y siete barcos de guerra pasaron por las inmediaciones de Taiwán entre el martes y este miércoles.

El ‘Fujian’, el tercero del gigante asiático, cuenta con un sistema de catapultas electromagnéticas capaz de rivalizar con el del estadounidense USS Gerald R Ford. Esta nueva tecnología, que permite lanzar aviones con mayor potencia y eficiencia, contrasta con la cautela de Washington, donde el sistema ha sido objeto de debate por su elevado coste y complejidad técnica.

Entró en servicio a principios de noviembre, convirtiéndose en el tercer portaaviones operativo de China y en el más avanzado de su flota.

Esta no es la primera vez que esta embarcación atraviesa el estrecho de Taiwán, ya lo hizo en septiembre en dirección al mar de China Meridional para ensayos y entrenamientos en septiembre de este año, un movimiento que generó atención en la región.

Diseñado y construido íntegramente en China, el Fujian tiene un desplazamiento de más de 80.000 toneladas y representa un paso importante en los planes del Ejército chino de contar con seis portaaviones para 2035.

El refuerzo de la Armada china levanta suspicacias entre sus rivales, especialmente por los conflictos territoriales en el mar de China Meridional, cuya soberanía Pekín reclama en su práctica totalidad, y en torno a Taiwán.

De hecho, el Gobierno taiwanés publicó un informe el año pasado en el que advertía de que China podría emplear sus portaaviones para rodear la isla e impedir cualquier tipo de ayuda del exterior, mediante una estrategia de "anti-acceso/negación de área" (A2/AD).